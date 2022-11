La taxe d’habitation augmentera dans la déclaration d’automne, déclare Jeremy Hunt aux députés

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La taxe d’habitation augmentera après la déclaration d’automne cruciale de cette semaine, mais les riches ressentiront le plus de douleur, a suggéré Jeremy Hunt.

La chancelière a rejeté un appel des travaillistes à retenir les projets de loi – comme le promettait le manifeste électoral des conservateurs de 2019 – insistant sur le fait que certaines “annonces très difficiles” sont inévitables jeudi.

« Nous allons demander à chacun de contribuer davantage – mais nous demanderons à ceux qui ont plus de contribuer encore plus. Et cela se reflétera dans nos décisions sur la taxe d’habitation », a déclaré M. Hunt aux députés.

On sait que le Trésor envisage de faciliter l’augmentation de la taxe d’habitation des mairies sans avoir besoin d’obtenir l’autorisation des résidents locaux lors d’un référendum.

Actuellement, des augmentations de plus de 2,99% déclenchent un référendum – ou 1,99% lorsque les conseils ne sont pas responsables de la protection sociale – mais cela pourrait être augmenté jusqu’à 5%.

Chris Bryant, du Labour, a averti que s’appuyer sur la taxe d’habitation pour combler les écarts de dépenses serait “entièrement contre-productif” et “pourrait en fait rendre les autorités locales encore plus insoutenables”.

Le prélèvement, basé sur des valeurs foncières obsolètes il y a 30 ans, est largement reconnu comme régressif et n’a qu’un lien ténu avec la capacité de payer.

M. Hunt n’a pas contesté l’avertissement concernant une taxe d’habitation plus élevée, mais a déclaré à M. Bryant: “Ce sera une annonce très difficile jeudi.”

Lors des questions sur le Trésor, la chancelière a refusé de préciser quel «soutien ciblé» sera fourni pour contenir les factures d’énergie – lorsqu’un gel de six mois sur les factures prendra fin en avril.

M. Hunt a précédemment déclaré que l’aide globale se terminerait – la qualifiant de trop chère – avec une facture annuelle moyenne qui devrait augmenter d’environ 600 £ pour atteindre environ 3 100 £.

Alison Thewliss du SNP a mis en garde contre des factures encore plus élevées, déclarant au chancelier: “En mars, lorsque le soutien énergétique prendra fin, Cornwall Insight a estimé que le plafond des prix passera à 3 700 £.”

En réponse, M. Hunt a seulement déclaré que “le soutien des prix de l’énergie que nous accordons aux familles ne prendra pas fin à partir d’avril prochain, et j’annoncerai jeudi ce que sera ce soutien”.

Jeudi, la déclaration d’automne devrait inaugurer une nouvelle ère d’austérité, avec jusqu’à 35 milliards de livres sterling de réductions de dépenses et 20 milliards de livres sterling d’augmentations d’impôts.

M. Hunt a fait écho à la comparaison très ridiculisée de Margaret Thatcher entre l’économie nationale et le budget d’un ménage alors qu’il défendait la pression imminente.

“Margaret Thatcher a dit qu’il n’y a rien de moral à dépenser de l’argent que vous n’avez pas… que cela transmet le fardeau aux générations futures de le rembourser”, a-t-il soutenu.

«Actuellement, notre ratio dette / PIB est d’environ 98% et nous dépensons actuellement 22 milliards de livres sterling de plus en intérêts sur la dette depuis le début de l’année qu’à la même période l’année dernière.

“C’est plus que le budget total du ministère de l’Intérieur – donc je suis absolument d’accord avec elle”, a-t-il déclaré aux députés.