La taxe d’épicerie de 1 % est le moindre des problèmes de coût des aliments de l’État – Shaw Local

Le chien de garde fiscal du Daily Herald, Jake Griffin, a écrit la semaine dernière que la taxe de vente de 1% de l’État sur les produits d’épicerie est sur le point de reprendre après une suspension d’un an qui se termine le 1er juillet. Un ajout aux factures d’épicerie n’est pas ce dont beaucoup d’Illinoisiens ont besoin maintenant, mais la taxe elle-même est vraiment le moindre des problèmes liés au coût des aliments.

Comme l’a noté Griffin, un rapport du département américain de l’Agriculture du mois dernier a montré que les aliments achetés dans les supermarchés coûtaient 7,1 % de plus en avril qu’un an auparavant. Cette augmentation était de 11,4 % entre la fin de 2022 et la fin de 2021. La publication en ligne Vox a rapporté que le coût du pain blanc a augmenté de 22 % de janvier 2020 à janvier 2022, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Mais nous n’avons probablement pas à vous parler de la hausse des prix.

Ce dont personne ne parle beaucoup – certainement pas les entreprises alimentaires ou même les épiciers – c’est que les prix peuvent, du moins pour l’instant, être maintenus plus élevés qu’ils ne le devraient.

Les «pressions inflationnistes», comme les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les coûts de main-d’œuvre plus élevés, les retards de transport ou simplement la hausse des prix des matières premières, ont été citées comme des raisons d’augmenter les prix. Mais bon nombre de ces pressions se sont atténuées, en particulier les prix des matières premières, qui, selon CNN, citant l’USDA, étaient en baisse en mars par rapport à leur sommet de mai 2022. Pourtant, certaines entreprises alimentaires ont maintenu des prix élevés simplement parce qu’elles le pouvaient. « Lorsque les coûts changent, en particulier lorsque les coûts changent de manière très médiatisée », il n’est pas rare que les entreprises profitent du moment pour augmenter les prix, a déclaré Jean-Pierre Dubé, de la Booth School of Business de l’Université de Chicago, à CNN. Les entreprises peuvent alors augmenter leurs profits.

Leurs dirigeants l’avouent parfois. Gary Millerchip, directeur financier de Kroger – propriétaire de Mariano’s – a déclaré en novembre 2021 aux analystes que la société était « très à l’aise avec notre capacité à répercuter les augmentations que nous avons constatées à ce stade ». En effet, les gens doivent encore faire leurs courses et ils peuvent considérer les prix plus élevés comme inévitables.

En fin de compte, en supposant que l’inflation continue de baisser, la concurrence et les forces du marché devraient prendre le dessus et les prix se stabiliser ou commencer à baisser, mais pour l’instant, certaines entreprises se sont montrées à l’aise pour laisser les attentes des clients à des prix plus élevés ralentir la pression à la baisse, permettant aux bénéfices de croître malgré les coûts plus élevés auxquels les entreprises sont confrontées.

Le bénéfice d’exploitation de Kroger est passé à 4,1 milliards de dollars au cours de son exercice 2022, contre 3,5 milliards de dollars l’année précédente. Des augmentations de bénéfices similaires ont été signalées pour d’autres grandes entreprises alimentaires comme General Mills, Tyson Foods et Conagra.

Pendant ce temps, le Bureau américain des statistiques du travail a rapporté le prix moyen d’une douzaine d’œufs à 3,27 dollars en avril, bien qu’Urner Barry, une agence indépendante d’évaluation des prix, ait indiqué le prix de gros à seulement 0,94 dollar le mois dernier, a rapporté CNN.

Certains législateurs républicains, dont le sénateur de l’État Don DeWitte de St. Charles, souhaiteraient que la taxe sur les produits alimentaires soit définitivement abrogée, car « les Illinois n’ont vu que peu ou pas de soulagement à l’épicerie », a-t-il déclaré à Griffin. Mais la taxe sur l’épicerie ne s’élève qu’à 1 $ pour chaque tranche de 100 $ dépensée.

La question plus large est la suivante : les législateurs des États et du gouvernement fédéral peuvent-ils faire quelque chose pour freiner les prises de bénéfices, notamment en réduisant le pouvoir du nombre décroissant de sociétés géantes contrôlant l’industrie ? Et que peuvent-ils faire pour aider l’économie et freiner la situation inflationniste ? Ni la suppression ni le maintien de la taxe sur les produits alimentaires ne feront probablement une grande différence.

Le quotidien Herald

https://www.dailyherald.com/discuss/20230614/daily-herald-opinion-resumption-of-grocery-tax-is-less-an-issue-for-consumers-than-sellers-comfortable-with-price- inflation