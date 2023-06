La taxe d’épicerie de 1 % de l’Illinois reprendra, la taxe sur l’essence augmentera à mesure que le nouvel exercice fiscal commence le 1er juillet – Shaw Local

SPRINGFIELD – Un nouvel exercice fiscal de l’État commencera le 1er juillet, inaugurant le rétablissement d’une taxe de 1% sur les produits d’épicerie et une deuxième augmentation de la taxe sur les carburants de l’État en 2023.

Au milieu d’une inflation record au printemps dernier, l’Assemblée générale a temporairement supprimé la taxe sur les produits alimentaires de l’Illinois pour l’exercice à venir et a retardé de six mois l’augmentation annuelle de la taxe sur les carburants de l’État. Les démocrates ont introduit ces deux mesures dans le cadre d’un ensemble d’allégements fiscaux plus large qui a suscité des critiques pour sa proximité avec les élections générales de novembre.

« Ce que nous avons fait l’année dernière était une mesure temporaire parce que nous avions une inflation très élevée », a déclaré le gouverneur JB Pritzker lorsqu’on lui a demandé mardi lors d’une conférence de presse indépendante si les changements étaient liés aux élections. « L’inflation, vous le remarquerez peut-être, a baissé. »

L’inflation approchait les 9 % lorsque le plan d’allégement fiscal a été adopté l’année dernière, selon le Bureau américain des statistiques du travail, mais elle était de 4 % le mois dernier lorsque le budget de l’exercice 2024 a été adopté.

L’administration Pritzker a estimé à l’époque que la suspension temporaire de la taxe sur les produits alimentaires coûterait à l’État 400 millions de dollars. La plupart des recettes fiscales de l’épicerie sont distribuées aux gouvernements locaux, de sorte que l’année dernière, les législateurs ont ordonné aux fonds de recettes générales de l’État de rembourser aux gouvernements locaux tout coup financier qu’ils auraient subi en raison de la pause.

« J’aimerais beaucoup éliminer entièrement la taxe sur les produits alimentaires, mais c’est une question de gouvernements locaux et de ce qu’ils feraient s’ils n’avaient pas ce revenu en raison de la taxe sur les produits alimentaires », a déclaré Pritzker, reprochant aux républicains » se plaindre » du rétablissement de la taxe sans offrir d’alternatives de revenus.

La taxe sur les carburants automobiles sur l’essence, le gasohol et le gaz naturel comprimé, quant à elle, augmentera de 3,1 cents le 1er juillet, à 45,4 cents le gallon. Le taux d’imposition du carburant diesel augmentera également de 3,1 cents, à 52,9 cents par gallon.

L’augmentation automatique de la taxe sur les carburants au début du nouvel exercice est un processus annuel qui est devenu loi en 2019 avec un soutien bipartite. Les législateurs ont doublé la taxe sur les carburants et l’ont indexée pour augmenter au rythme de l’indice des prix à la consommation du gouvernement fédéral chaque année.

Les recettes de la taxe sur les carburants, combinées à des augmentations ponctuelles des frais de licence et d’enregistrement qui sont entrées en vigueur en 2020, ont fourni l’épine dorsale du financement du plan d’infrastructure sur six ans de 33,2 milliards de dollars de l’État pour l’entretien des routes et des ponts, baptisé Rebuild Illinois.

Selon le bureau du gouverneur, Rebuild Illinois a financé 10,9 milliards de dollars de mises à niveau au 31 mars, dont 4 913 miles de routes, 479 structures et 709 autres améliorations de la sécurité.

L’augmentation de la taxe sur le carburant du 1er juillet de l’année dernière a été retardée de six mois, de sorte que la taxe par gallon a déjà augmenté de 3,1 cents en janvier. Pritzker a estimé l’année dernière que la pause temporaire de la hausse de la taxe sur l’essence aurait permis aux consommateurs d’économiser environ 70 millions de dollars.

Dans le cadre du plan d’allégement fiscal de l’année dernière, les recettes fiscales perdues sur les carburants ont été remplacées par l’argent du fonds de l’État pour les réservoirs de stockage souterrains qui fuient, qui est historiquement financé par les frais et les amendes liés aux réservoirs de stockage souterrains de produits chimiques, tels que ceux des stations-service.

