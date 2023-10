La taxe carbone est-elle un bouc émissaire facile pour justifier la hausse des prix alimentaires ?

Il y a sept ans cette semaine, Justin Trudeau annonçait à la Chambre des communes que son gouvernement mettrait en place un prix national sur les émissions de carbone.

Cela reste l’une des décisions les plus audacieuses et les plus importantes de son mandat. C’est également l’un des plus controversés, même après deux élections fédérales dont on aurait pu s’attendre à ce qu’elles règlent la question.

Cette semaine, la Chambre a voté sur une autre motion conservatrice appelant les députés à condamner la taxe sur le carbone – la cinquième motion de ce type présentée par l’opposition officielle au cours des 12 derniers mois. Cette fois, les conservateurs ont réussi à obtenir l’appui des un député libéral d’arrière-ban — Ken McDonald, qui représente la circonscription terre-neuvienne d’Avalon — illustrant la consternation du public à laquelle les politiques climatiques libérales sont confrontées au Canada atlantique .

Mais les conservateurs multiplient également les publicités télévisées accusant la taxe sur le carbone d’être responsable du prix élevé des produits d’épicerie, un argument qui pourrait s’avérer particulièrement puissant alors que les Canadiens se préparent à célébrer Thanksgiving.

Les déclarations du chef conservateur Pierre Poilievre sur l’impact de la tarification du carbone sur l’accessibilité financière ignorent un facteur important : les rabais. (Ben Nelms/CBC)

« Monsieur le Président, lorsqu’on taxe le carburant des agriculteurs qui fabriquent la nourriture et le carburant des camionneurs qui expédient la nourriture, alors on taxe tous ceux qui achètent la nourriture », a déclaré cette semaine le chef conservateur Pierre Poilievre à la Chambre, habilement reconstituant les publicités de son parti.

Cette période de forte inflation constitue certainement un nouveau test politique pour toute politique climatique qui crée un nouveau coût pour l’industrie ou les consommateurs. Mais dans le débat sur les prix alimentaires, la taxe carbone se voit confier un rôle démesuré et immérité – un rôle qui, ironiquement, détourne l’attention de l’impact très réel que le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes ont et auront sur le coût des produits alimentaires.

Qu’est-ce qui fait réellement monter les prix des denrées alimentaires ?

Ce n’est pas que la taxe carbone n’ait aucun impact sur les prix alimentaires et l’inflation. Il n’est tout simplement pas évident que cela ait un impact particulièrement important.

La Banque du Canada estime que la taxe carbone augmente l’inflation de 0,15 pour cent . Trevor Tombe, économiste à l’Université de Calgary qui a étudié le impact du prix du carbone sur les coûts à la consommation souligne les données de Statistique Canada qui suggèrent que son impact sur les prix des aliments est inférieur à 1 pour cent.

Ce n’est pas rien, et chaque dollar compte lorsqu’il s’agit du coût des produits essentiels, en particulier pour les personnes à faible revenu.

Mais les inquiétudes concernant l’impact de la taxe sur le carbone ont également tendance à ignorer le fait que la politique comporte deux volets : une taxe sur le carburant perçue par le gouvernement fédéral et une remise qui restitue 90 pour cent des revenus générés par la taxe aux ménages canadiens. (Les 10 pour cent restants sont destinés aux entreprises, aux agriculteurs et aux communautés autochtones.)

Contrairement à bon nombre d’autres politiques fédérales et provinciales dont on pourrait dire qu’elles contribuent au coût des aliments – depuis l’impôt sur les sociétés jusqu’aux réglementations en matière de sécurité alimentaire – la taxe fédérale sur le carbone s’accompagne d’une réduction.

Le directeur parlementaire du budget a constamment constaté que presque tous les ménages reçoivent davantage de la remise qu’ils ne paient en coûts directs et indirects. Seuls les ménages appartenant au quintile de revenu le plus élevé devraient payer plus que ce qu’ils reçoivent – ​​parce qu’ils consomment davantage. L’abrogation de la taxe sur le carbone pourrait en fait aggraver la situation de nombreux Canadiens.

Sondage récent suggère qu’un nombre important de Canadiens aiment l’idée de réduire ou d’éliminer la taxe sur le carbone. Il en serait peut-être de même pour un sondage sur n’importe lequel sorte de taxe. Quoi qu’il en soit, les libéraux devront peut-être redoubler d’efforts maintenant pour défendre l’une des politiques phares de Trudeau.

Mais toute discussion sur les prix alimentaires doit inclure l’impact du changement climatique – le problème même que la taxe carbone est censée contribuer à combattre.

Un analyse Un rapport de Statistique Canada publié en novembre dernier a associé les « conditions météorologiques irrégulières » — notamment les sécheresses, les vagues de chaleur, les inondations et les fortes pluies — à l’augmentation des prix de la viande, des fruits, des légumes, du sucre et du café. En juin, les économistes de RBC signalé que, même si l’on s’attendait à un ralentissement de l’inflation des prix alimentaires, un retour aux prix d’avant la pandémie était peu probable – en partie parce que « les événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents dans différentes régions et pourraient limiter considérablement la production agricole ».

De la boue et des débris recouvrent une ferme sur la rivière Nicola qui a été détruite par une inondation en novembre, à l’ouest de Merritt, en Colombie-Britannique, le mercredi 23 mars 2022. (Darryl Dyck/La Presse Canadienne)

Parmi les autres sources d’inflation citées par RBC figurent l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre. Et le Canada est à peine seul en ressentant l’impact sur les prix des denrées alimentaires.

Kelleen Wiseman, directrice académique du programme de maîtrise en économie alimentaire et des ressources à l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que les augmentations de prix dues à des événements météorologiques extrêmes sont généralement temporaires. Mais Mike von Massow, professeur d’économie alimentaire à l’Université de Guelph, a déclaré que « l’impact du climat [on food prices] est au moins un ordre de grandeur supérieur à l’impact de la taxe carbone. »

« Je pense qu’il ne fait aucun doute que les conditions météorologiques extrêmes, de plus en plus fréquentes et plus graves, non seulement provoquent une inflation des prix alimentaires, mais conduiront également à une plus grande instabilité continue des prix alimentaires », a déclaré M. Massow. « Il sera beaucoup plus difficile de prédire où nous allons en raison de l’imprévisibilité de ces événements météorologiques. »

Dans l’espoir de contenir les prix, le gouvernement fédéral a mis l’accent sur les grands détaillants. Von Massow a déclaré que ce qui est réellement nécessaire, c’est une « discussion sur le système alimentaire » plus large qui rassemble tous les acteurs pour discuter de la construction d’un système résilient et intégré, capable de résister aux forces libérées par le changement climatique.

Pourquoi la taxe carbone est-elle blâmée ?

Tombe, qui a également rejeté l’utilité de blâmer les détaillants, a suggéré il serait plus logique d’envisager le démantèlement du système de gestion de l’offre pour les produits laitiers et la volaille au Canada. Peu importe ce que l’on pense de cette proposition, il est au moins intéressant de noter qu’aucun parti politique ne choisit de faire de la gestion de l’offre une cible pour le moment – ​​alors que la taxe sur le carbone est méprisée.

Parmi les partis fédéraux, le soutien à la gestion de l’offre est pratiquement unanime. Le tuer pourrait faire baisser les prix du lait, des œufs et du poulet pour les consommateurs. Mais les grands partis ont apparemment calculé que avantages politiques et pratiques du système dépassent ses coûts – que les compromis en valent la peine.

La gestion de l’offre bénéficie d’un large soutien dans la politique canadienne dominante, même si elle fait grimper le coût des aliments. (Nicola MacLeod/CBC)

La présence de la remise minimise la mesure dans laquelle la taxe fédérale sur le carbone nécessite tout type de compromis. Mais dans la mesure où la tarification du carbone augmente les coûts du carburant et d’autres biens, le compromis consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont à l’origine du changement climatique.

Les économistes soutiennent depuis longtemps que fixer un prix sur le carbone est le moyen le moins coûteux de réduire les émissions. Et Trudeau n’est pas le seul à accepter cette logique. Selon le Banque mondiale23 pour cent des émissions mondiales sont désormais couvertes par une sorte de politique de tarification, contre 13 pour cent en 2016.

La taxe fédérale sur le carbone pourrait un jour devenir aussi intouchable politiquement que la gestion de l’offre. Pour l’instant, les conservateurs semblent croire qu’il est dans leur intérêt de diriger leur colère contre la taxe sur le carbone – même s’ils semblent incapables de dire ce qu’ils feraient à la place pour réduire les émissions.

Mais si la politique climatique doit servir de bouc émissaire à chaque fois que le prix des produits d’épicerie augmente, le Canada aura beaucoup de mal à soutenir une réponse sérieuse au changement climatique.