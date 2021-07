La tasse à thé du scientifique du vaccin AstraZeneca Covid résume le génie et la greffe des grands boffins britanniques

Sur le bureau de Dame Sarah Gilbert à l’Institut Jenner d’Oxford, elle garde une tasse de thé arborant les mots : « Keep Calm And Develop Vaccines. »

Cela a attiré l’attention de sa collègue, le Dr Catherine Green, le 21 janvier 2020, alors que le couple se rencontrait pour discuter d’une nouvelle maladie qui balayait la ville chinoise de Wuhan.

Dame Sarah Gilbert de l’Université d’Oxford a une tasse de thé arborant les mots: « Keep Calm And Develop Vaccines »

Dame Sarah a reçu une ovation debout lorsqu’elle a assisté à Wimbledon cette année Crédit : PA

Était-ce la redoutable « Maladie X » qui, selon Sarah, professeur de vaccinologie, pouvait déclencher une pandémie mondiale ?

Ce qui s’est passé ensuite était un brillant mélange d’ingéniosité britannique, de résilience et de greffe dure – résumée joliment par cette tasse.

Et hier, il a été annoncé que ce travail de génie a abouti à UN MILLIARD doses du jab Oxford AstraZeneca expédiées dans le monde entier.

Rien qu’au Royaume-Uni, les vaccins ont permis d’éviter 60 000 décès, a déclaré hier soir le médecin-chef adjoint Jonathan Van-Tam. Beaucoup de ceux qui sont encore en vie ont le vaccin d’Oxford à remercier.

Et hier, le gouvernement a annoncé qu’il commençait à déployer neuf millions de jabs supplémentaires – fabriqués à Oxford et conditionnés dans le nord du Pays de Galles – vers « les pays les plus vulnérables ». Il s’agit de la première partie d’un engagement à faire don de 100 millions de jabs avant le milieu de 2022.

Le vaccin n’est rien de moins qu’une étonnante réussite britannique – mais il est loin d’être simple.

AstraZeneca a dû repousser les critiques amères de ses voisins européens, dont le programme de déploiement était terriblement en retard sur celui de la Grande-Bretagne.

OVATION DEBOUT

En janvier, le président français Emmanuel Macron a affirmé que le vaccin était «quasi inefficace» pour les personnes âgées.

Les experts ont rejeté les affirmations, mais pour commencer, la France n’a approuvé son utilisation que pour les moins de 65 ans. Et le programme de développement a été ciblé par des anti-vaccins qui ont déclaré que le premier volontaire de l’essai clinique était décédé après avoir pris le vaccin. C’était un mensonge malsain.

Le succès du vaccin Oxford AstraZeneca est en grande partie dû à sa préparation précoce.

Dans un drame à couper le souffle, sûrement destiné au grand écran hollywoodien, Gilbert et Green faisaient partie d’une équipe d’Oxford qui avait fait la première dose deux mois seulement après leur réunion de janvier 2020 – juste au moment où la Grande-Bretagne entrait dans son premier verrouillage.

En avril, des jabs ont été injectés dans les bras des volontaires – dont 10 000 se sont inscrits en une seule journée – au début des essais.

Mais il ne suffisait pas que le jab soit efficace, l’équipe d’Oxford a insisté sur le fait qu’il devrait être vendu au prix coûtant pendant la pandémie. Ils voulaient piquer le monde.

Un peu moins d’un an après cette première rencontre dans le bureau de Sarah Gilbert, le premier Britannique – Brian Pinker, 82 ans, né et élevé à Oxford, a reçu une injection autorisée du vaccin Oxford AstraZeneca.

La mise en circulation des vaccins prend généralement des années, parfois même des décennies.

Pourtant, le jab d’Oxford AstraZeneca a déjà touché des centaines de millions de personnes à travers le monde.

Il n’est donc pas étonnant que Sarah ait reçu une ovation debout lorsqu’elle a assisté à Wimbledon cette année.

La mère de triplés adultes – qui se sont tous portés volontaires pour les essais cliniques – elle décrit le moment comme « extraordinaire ». Dans leur livre Vaxxers, sorti ce mois-ci, Sarah et Catherine disent qu’il n’y a pas eu de « moment eurêka » pour leur projet, qui a été soutenu par l’argent des contribuables.

Sarah écrit : « Cath et moi n’étions que deux scientifiques parmi tant d’autres au bon endroit au bon moment pour riposter.

« Nous n’avons pas de femmes de ménage, de chauffeurs ou de nounous, et comme tout le monde, nous avons eu d’autres choses à faire dans nos vies.

« Il y avait des jours où nous jurons ou pleurions de frustration et d’épuisement. Nous avons perdu le sommeil et pris du poids. Personne n’avait vraiment prévu comment développer un vaccin pandémique pendant une pandémie. C’était quelque chose que nous devions faire.

Cela signifiait trouver un partenaire commercial qui commencerait à produire le vaccin avant de savoir s’il fonctionnait réellement.

Il y a eu des négociations infructueuses avec plusieurs grandes entreprises avant qu’elles ne signent un accord avec la multinationale anglo-suédoise AstraZeneca – dont le siège est à Cambridge – le 30 avril de l’année dernière.

Cath, qui dirige l’installation de biofabrication clinique de l’Université d’Oxford, a déclaré qu’elle avait subi un « pic de stress » au printemps 2020.

Elle écrit : « J’essayais de jongler avec beaucoup de problèmes qui semblaient hors de mon contrôle et qui manquaient de contact physique avec les autres. Mes amis inquiets ont proposé des livraisons de nourriture et des bouquets de fleurs ont commencé à apparaître. »

Depuis le jab de M. Pinker le 4 janvier, le vaccin a sauvé d’innombrables vies britanniques. Pourtant, l’équipe d’Oxford avait longtemps insisté sur le fait que ce n’était jamais assez. Ils savaient que le monde entier avait besoin d’immunité.

Lors du sommet du G7 à Cornwall le mois dernier, les pays les plus riches du monde se sont engagés à faire don d’un milliard de doses de vaccin aux pays les plus pauvres. Et lors d’une visite à une usine d’AstraZeneca à Oxford hier, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a déclaré que les dons étaient « moraux » et dans « l’intérêt direct de la Grande-Bretagne ».

Il a ajouté: « Nous ne serons pas en sécurité au Royaume-Uni tant que tout le monde ne sera pas en sécurité dans le monde. »

Et il a déclaré que les dons démontraient que « la Grande-Bretagne mondiale est une force vitale pour le bien dans le monde ».

C’est une réponse appropriée à ces mots de ralliement sur la tasse de thé de Sarah.

Dr Catherine Green, chef de l’installation de biofabrication clinique au département de médecine de Nuffield, Université d’Oxford Crédit : PA