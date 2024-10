La tarte et la purée, un plat traditionnel du Cockney, pourraient bientôt obtenir un statut protégé au Royaume-Uni

Comme ça arrive5:57Pie n’ mash pourrait bientôt obtenir un statut protégé au Royaume-Uni

Un plat ouvrier rapide et bon marché – c’est la promesse de la tarte et de la purée, un repas traditionnel de Cockney composé d’une tarte au bœuf haché avec de la purée de pommes de terre en accompagnement et nappée d’une sauce au persil.

« C’était presque comme le fast-food nutritif original de son époque pour les Londoniens de la classe ouvrière », a déclaré Richard Holden, député conservateur de Basildon et Billericay. Comme ça arrive hôte Nil Köksal.

Et le plat pourrait bientôt obtenir un statut protégé en tant qu’aliment traditionnel distinct, grâce à Holden.

Holden a mené un débat au Parlement cette semaine, demandant que la tarte et la purée (parfois appelées tarte et purée) reçoivent le label de spécialité traditionnelle garantie par le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra). La désignation signifierait que seuls les plats préparés selon des recettes ou des méthodes spécifiques pourraient être étiquetés comme Cockney « tarte ‘n’ mash ». Ces étiquettes sont renforcées par des contrôles périodiques pour garantir que les fabricants respectent les règles.

Le but est de célébrer le plat et son histoire, dit Holden. Il ajoute que si d’autres pays comme la France et l’Italie disposent de quelque 800 plats protégés, le Royaume-Uni en compte moins de 100 avec cette désignation.

« Nous devons vraiment mettre en valeur certaines de ces traditions culinaires que nous avons au Royaume-Uni et en parler partout où nous le pouvons, en particulier celles qui ont une histoire particulière », a déclaré Holden.

Un membre du personnel sert une assiette de tarte et de purée chez M.Manze, la plus ancienne maison de commerce d’anguilles et de tartes de Londres. (Oli Scarff/Getty Images)

Parmi les autres spécialités britanniques bénéficiant du label Traditional Specialty Garantie, citons le porc Gloucestershire Old Spots et la tarte aux pommes Bramley.

Racines de tarte et purée

Le premier magasin de tartes physique enregistré commencé en 1844 . Les tartes étaient préparées à l’avance, ce qui en faisait un plat facile à emporter, selon Holden.

Les recettes originales de tarte et de purée étaient préparées avec de l’anguille plutôt qu’avec de la viande hachée – un aliment de base pour les gens de la classe ouvrière puisque la Tamise était pleine d’anguilles à l’époque, selon Holden. Les magasins se sont tournés vers la viande hachée lorsque la rivière est devenue trop polluée pour accueillir des anguilles pendant la révolution industrielle, explique Holden.

Bien que la tarte et la purée soient encore souvent servies avec des anguilles en compote ou en gelée, Holden affirme que l’inclusion des anguilles ne fera pas partie du statut de protection. « Je ne vais pas essayer de nourrir de force des anguilles en gelée », a déclaré Holden.

Anguilles en gelée à vendre dans une tarte maison de Londres. Ils sont généralement servis avec une tarte et une purée. (Oli Scarff/Getty Images)

Plus qu’un repas

Cheryl Arment, copropriétaire d’Arment’s Pie & Mash House, soutient le statut protégé.

« Je pense que c’est excellent », dit Arment. « Cela fait tellement partie de notre patrimoine et est en quelque sorte intégré à notre tissu que je pense qu’il serait bien de lui accorder un statut national. »

Arment’s existe depuis 1914 et, même si son emplacement a changé au fil des années, l’entreprise est restée la famille Arment.

Dans sa boutique, Arment dit qu’il n’est pas rare de voir quatre générations de membres de la famille assis autour d’une table partageant un repas, ou de vieux amis se retrouver pour déjeuner et renouer avec l’endroit où ils ont grandi autour d’un plat traditionnel.

«Nous pensons que nous sommes les gardiens du magasin de tartes et de purée plutôt que les propriétaires», déclare Arment à propos de son magasin qui, comme beaucoup d’autres pâtisseries, est en quelque sorte un carrefour communautaire dans le quartier. « Et la nourriture n’est qu’une partie de cela, elle fait partie des souvenirs (des Londoniens), de leur enfance et de leur vie quotidienne. »

À l’extérieur d’Arment’s Pie & Mash House à Londres. Arment’s existe depuis 1914 et s’est transmis depuis lors sur quatre générations. (Soumis par Cheryl Arments)

Statut protégé versus recettes originales ?

Même si Arment est favorable au statut, elle reste prudente quant à la manière dont il sera mis en œuvre. Le statut protégé nécessite une certaine standardisation de la recette ou des ingrédients d’un plat, ce qui pourrait poser des problèmes si les règles concernant ce qu’il faut appeler une tarte et une purée sont trop strictes.

Elle doute que des familles veuillent divulguer leur recette exacte – ce qui, dans le cas de sa famille, est un secret vieux de 110 ans.

« Les commerçants… sont très prudents quant à leurs recettes », a déclaré Arment. « Cela suit le même type de forme, mais chaque recette de chaque famille est unique. »

Holden dit qu’il n’a pas l’intention que les règles restreignent les magasins de tartes familiaux, et ne pense pas que le statut le fera. En fait, il espère donner un statut très spécial aux artisans boulangers qui préparent chaque jour le plat à la main.

« Je veux vraiment offrir cette reconnaissance à ces petites boulangeries familiales et aux magasins de tartes et de purées qui fournissent réellement ces produits locaux », a déclaré Holden.

Après la réouverture suite au COVID-19, les clients fidèles d’Arment’s Pie & Mash House ont fait la queue jusqu’à une heure et demie pour obtenir une assiette de tarte et de purée. Cheryl Arment, copropriétaire du magasin, affirme que le magasin est un carrefour communautaire pour les amateurs locaux de ce plat. (Soumis par Cheryl Arment.)

Compte tenu de l’esprit de la campagne de Holden, Arment se dit convaincue que le statut sera utile aux petites entreprises comme la sienne.

« S’il s’agit d’une normalisation plus généralisée, je pense que cela ne pourrait que du bien », a déclaré Arment.