La tarification fédérale du carbone entrera en vigueur en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador

Le gouvernement fédéral imposera sa redevance sur les combustibles — communément appelée la taxe sur le carbone — aux consommateurs de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador en juillet prochain.

CBC a appris que le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, annoncera mardi qu’Ottawa impose son filet de sécurité fédéral sur le carbone à ces provinces.

Ces trois provinces se joindront à l’Alberta, à la Saskatchewan, au Manitoba et à l’Ontario dans le cadre du soutien fédéral. Le Nouveau-Brunswick, le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et la Colombie-Britannique continueront de surveiller leurs propres régimes de tarification du carbone.

Le prix fédéral entrera en vigueur le 1er juillet et les remises aux consommateurs – les paiements incitatifs à l’action pour le climat (CAIP) non imposables du gouvernement fédéral – devraient arriver dans les semaines qui suivront.

Les paiements trimestriels du PCAI arrivent généralement en janvier, avril, juillet et octobre – dans le cadre du plan du gouvernement fédéral visant à restituer 90 % de l’argent qu’il perçoit grâce à la taxe sur le carbone. Une famille de quatre personnes devrait recevoir entre 240 $ et 400 $ chaque trimestre dans les provinces de l’Atlantique où le filet de sécurité fédéral s’applique maintenant, selon une source gouvernementale de haut rang qui n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement.

L’annonce de mardi intervient un jour après que le gouvernement fédéral a annoncé une subvention initiale pouvant atteindre 5 000 $ pour aider les ménages à revenu faible à moyen à passer des fournaises au mazout aux thermopompes.

Le prix du carbone se situe actuellement à 50 $ par tonne d’émissions; il devrait passer à 65 dollars la tonne en 2023 avant d’atteindre 170 dollars la tonne en 2030.

En principe, la tarification du carbone tient compte des coûts totaux de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre – incendies de forêt, vagues de chaleur, sécheresses et pertes de biens dues aux inondations. En rattachant ces coûts à la combustion de combustibles fossiles, les gouvernements espèrent qu’il sera plus facile et moins cher au fil du temps pour les entreprises et les consommateurs de choisir des options à faible émission de carbone.

Le gouvernement libéral considère que la tarification du carbone est le moyen le plus efficace de tarifer la pollution et de stimuler l’innovation propre.

Selon la Banque mondiale, 68 Tarification nationale ou infranationale du carbone couvrent environ 20 % des émissions mondiales.

Alors que le gouvernement canadien imposera son prix du carbone dans ces trois provinces de l’Atlantique, Guilbeault devrait annoncer que les gros émetteurs de la Saskatchewan ne seront plus assujettis au système du gouvernement fédéral. Ottawa a accepté le système de tarification basé sur le rendement de la Saskatchewan.