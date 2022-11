La tarification du carbone sera étendue à la N.-É., à l’Î.-P.-É. et à T.-N.-L. l’été prochain

OTTAWA –

Trois provinces de l’Atlantique seront assujetties au prix fédéral du carbone à la consommation l’été prochain, leurs résidents obtenant les chèques de remise trimestriels destinés à éviter que les ménages ne se dégradent financièrement en raison du programme.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, annoncera le changement aujourd’hui après qu’un examen fédéral a déterminé que les systèmes provinciaux de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse ne répondraient plus aux normes fédérales.

Les trois provinces ont pu utiliser un programme provincial de tarification depuis l’entrée en vigueur des exigences nationales en 2019, mais ce ne sera plus le cas après l’entrée en vigueur de règles fédérales plus strictes en matière de tarification du carbone l’année prochaine.

D’ici juillet 2023, seuls la Colombie-Britannique, le Québec et le Nouveau-Brunswick auront des systèmes provinciaux de tarification du carbone pour les particuliers et les entreprises ayant des niveaux d’émissions plus faibles.

Le programme de tarification pour les gros émetteurs ne s’appliquera qu’au Manitoba et à l’Île-du-Prince-Édouard après que la Saskatchewan a décidé d’inclure les gazoducs et les centrales électriques dans son programme provincial.

L’annonce suggère que les batailles politiques entre Ottawa et les provinces sur la question de savoir si la pollution des grandes industries devrait avoir un coût sont réglées, tandis que la tarification du carbone à la consommation reste un débat ouvert.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 novembre 2022.