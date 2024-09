La tarification du carbone, cheval de bataille politique en 2024

Le premier ministre Justin Trudeau doit examiner de plus en plus de demandes d’exemption de la tarification du carbone, notamment de la part des premiers ministres provinciaux, lui qui a annoncé en octobre un moratoire sur la taxe sur le carbone pour le mazout de chauffage .

Le chef conservateur Pierre Poilievre exerce une plus grande pression pour que le gouvernement supprime purement et simplement la tarification du carbone. Jusqu’à maintenant, il a réussi à convaincre bon nombre d’électeurs que cette mesure est la principale cause de l’inflation.

En attendant, il tente de découper la tarification en tranches comme un saucisson. Par exemple, le député conservateur de Huron-Bruce, Ben Lobb, a déposé un projet de loi visant à exempter les agriculteurs de payer la taxe sur le carbone pour le gaz naturel et le propane. M. Poilievre a fait de ce projet de loi émanant d’un député une priorité.

« Axe the tax » (littéralement « Coupez la taxe »), n'a arrêté de marteler Pierre Poilievre dans la dernière année, en référence à la taxe carbone. Photo : (Paul Daly/La Presse Canadienne)

Le projet de loi C-234 a été adopté à la mi-décembre par le Sénat. Comme il comptait des amendements, il devra toutefois être examiné de nouveau par la Chambre des communes.

Les modifications proposées limitent l’exemption temporaire au propane utilisé pour un séchoir à grains. Si l’ensemble de l’opposition – les conservateurs, les néo-démocrates et les bloquistes – l’appuie comme la première fois, cela signifie qu’une nouvelle exemption devra être accordée.

Et d’autres premiers ministres réclament eux aussi des exemptions pour le gaz naturel, puisqu’à l’exemple du mazout pour les provinces de l’Atlantique, ce produit est la principale source de chauffage dans leur province.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, lui, a tout simplement promis de ne plus percevoir la taxe pour le gouvernement fédéral à compter de janvier.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, le 10 octobre 2023. Photo : La Presse canadienne / Heywood Yu

Le tout nouveau premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, R. J. Simpson, a réclamé une exemption pour l’ensemble de sa province, affirmant que le prix du mazout est si cher dans le Nord qu’elle aurait déjà opté pour une autre solution, si celle-ci existait.

Pour l’instant, Justin Trudeau demeure ferme sur sa volonté de ne pas ouvrir la porte à de nouvelles exemptions.

Michael Bernstein, le directeur général du groupe Prospérité propredit-il, croit Justin Trudeau.

Je ne m’attends pas à ce que l’actuel gouvernement fédéral défasse encore plus le programme qu’il a mis en place croit-il.

La taxe carbone réduit les émissions, estime une majorité d’économistes

Une majorité d’économistes estiment que la tarification est le moyen le plus efficace pour réduire les émissions. Et un grand nombre de dirigeants du milieu des affaires préfèrent ce système.

D’un point de vue économique, c’est le moyen le plus efficace de réduire les émissions avec le minimum d’ingérence du gouvernement, le minimum d’obligations et de règles souligne Heather Exner-Pirot, conseillère spéciale à la transition économique au Conseil canadien des affaires.

Ce programme ne met l’accent que sur les émissions. Si on réduit les émissions, on paiera moins cher. C’est très simple. On n’a pas à choisir un secteur, on laisse le marché faire tout le travail.

Les réglementations sont plus directives et coûtent plus cher à mettre en place. […] Les entreprises préfèrent généralement une tarification. Une citation de Heather Exner-Pirot, conseillère spéciale à la transition économique au Conseil canadien des affaires

L’élimination de la tarification pourrait même appauvrir les familles à long terme et avoir des répercussions internationales.

Le bureau parlementaire du budget a augmenté qu’en 2030, lorsque la redevance fédérale sur le carbone atteint 170 $ la tonne, la plupart des ménages dominent davantage de paiements de l’incitatif à agir pour le climat que le montant total qu’ils payaient en redevance fédérale sur les combustibles (directement et indirectement) . Ce gain pourrait s’élever à 388 $.

Quant aux répercussions internationales, l’Union européenne devrait vraisemblablement imposer des taxes à l’importation pour les produits venant des pays n’ayant pas une tarification minimale.

C’est un élément à considérer convient à M. Bernstein. Pour le Canada, maintenir la compétitivité de ses exportations pourrait dépendre d’un programme efficace de tarification du carbone .

Toutefois, il reconnaît que cet argument ne sera pas facile à vendre aux électeurs.