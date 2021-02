Pendant près de 36 ans, une tapisserie représentant «Guernica» de Pablo Picasso a orné le mur à l’entrée de la salle du Conseil de sécurité des 15 nations au siège des Nations Unies à New York. Mais la tapisserie, rappel obsédant et dur des horreurs de la guerre, a depuis été enlevée et rendue à son propriétaire.

La tapisserie a été commandée en 1955 par Nelson A. Rockefeller Jr., et a été prêtée aux Nations Unies en 1984, a déclaré la chef de cabinet Maria Luiza Ribeiro Viotti dans une lettre au président du Conseil de sécurité. Viotti a ajouté que Rockefeller avait récemment « notifié aux Nations Unies son intention de le récupérer » et a déclaré que la tapisserie avait été rendue plus tôt ce mois-ci.

« Nous remercions la famille Rockefeller d’avoir prêté cette œuvre d’art puissante et emblématique pendant plus de 35 ans », a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, à CBS News.

Picasso

« C’est horrible, horrible qu’il soit parti », a déclaré à CBS News le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, alors qu’il passait devant le mur désormais vide, en route pour recevoir les lettres de créance du nouvel ambassadeur du président Biden auprès de l’ONU.

Il a levé les bras et a déploré: « Nous avons essayé si dur de le garder ici, nous avons essayé et essayé, mais nous n’avons pas réussi. »

Picasso a peint la pièce originale en 1937. Elle a dépeint, dans des tons noirs et gris austères, le bombardement de la ville espagnole de Guernica par l’Allemagne nazie pendant la guerre civile espagnole. Le bombardement a tué des centaines de personnes et détruit une grande partie de l’architecture historique de la ville, que la peinture dépeint à travers des images cauchemardesques d’humains et d’animaux hurlant.

L’œuvre, considérée comme l’une des peintures anti-guerre les plus puissantes au monde, est exposée au Museo Reina Sofía de Madrid.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, prend la parole au siège de l’ONU à New York devant la reproduction de la tapisserie de la peinture murale anti-guerre de Picasso

Stephen Schlesinger, un membre de la Century Foundation qui a écrit un livre sur la fondation des Nations Unies, a déclaré à CBS News que « avoir la copie juste à l’extérieur de la salle de réunion du Conseil de sécurité a toujours semblé très approprié comme déclaration anti-guerre. »

L’histoire continue

« Cela peut être une occasion pour le Secrétaire général ou le Conseil de sécurité de l’ONU ou même l’Assemblée générale de l’ONU de demander aux Rockefeller de reconsidérer », a-t-il dit. « Ou, à tout le moins, pour trouver un remplaçant bien réfléchi qui reflète l’opposition profondément enracinée de l’ONU à l’agression dans le monde. »

Dans la lettre, Viotti a déclaré que le Comité des arts des Nations Unies examinera les options pour que de nouveaux arts soient exposés à l’extérieur de la salle.

