La Tanzanie serre les Maasai en saisissant du bétail, selon un rapport

MOMBASA, Kenya (AP) – Le gouvernement tanzanien saisit le bétail des éleveurs autochtones Maasai dans la zone de conservation de Ngorongoro dans sa dernière tentative pour ouvrir la voie au tourisme et à la chasse aux trophées, selon un rapport publié jeudi.

La mise à jour de l’Oakland Institute, un groupe de réflexion environnemental basé aux États-Unis, a révélé que le gouvernement avait confisqué de force quelque 5 880 bovins et 767 chèvres et moutons aux Maasai en novembre et décembre de l’année dernière et exige que les propriétaires paient de lourdes amendes. Ceux qui ne paient pas voient leur bétail vendu aux enchères et éloigné.

“L’élevage est au cœur de la culture et des moyens de subsistance des Maasai”, a déclaré Anuradha Mittal, directrice exécutive de l’Oakland Institute à l’Associated Press. « Perdre du bétail est donc catastrophique pour eux. Avec cette nouvelle tactique, le but du gouvernement est clairement de les chasser de leurs terres ancestrales.

Le gouvernement est resté catégorique sur le fait que les relocalisations ouvriront la voie au tourisme de safari, à la conservation et à la chasse aux trophées pour les lions, les éléphants et d’autres grandes espèces célèbres, contribuant ainsi à l’environnement et au développement économique du pays. Il a qualifié le déplacement des Maasai de “volontaire”, ajoutant qu’il conviendrait à la vie des pasteurs semi-nomades.

Mais Mittal a déclaré que les affirmations du gouvernement selon lesquelles les relocalisations amélioreraient la vie des Maasai sont “un mensonge flagrant”. Elle a ajouté que le gouvernement “continue de donner la priorité aux revenus du tourisme par rapport à tout le reste, y compris les vies”.

Auparavant, le gouvernement a été accusé de refuser l’accès aux services de santé essentiels, aux pâturages, aux points d’eau et aux pierres à lécher pour contraindre les Maasai à quitter la région.

Salangat Marko, un berger du village d’Ololosokwan à Loliondo où les pâturages sont défrichés, s’inquiète pour l’avenir de sa famille.

“Nous sommes dans un bol de suicide économique”, a-t-il déclaré. « Une communauté dépendant du bétail sans pâturage. J’ai des vaches sans herbe ni eau. Des bergers intimidés et battus… où allons-nous et comment nourrissons-nous nos enfants ?

La zone de conservation de Ngorongoro est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Les villages Maasai occupent une petite fraction du site, au sein de la commune de Loliondo.

En juin de l’année dernière, le gouvernement tanzanien a été accusé d’avoir utilisé la violence contre les Massaïs qui protestaient contre leur expulsion, attirant de vives critiques internationales. Mais les Maasais ont subi un revers lorsqu’un tribunal régional a statué en faveur des expulsions.

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, normalement basée en Gambie, est actuellement en Tanzanie pour rechercher des informations sur la situation des droits humains des peuples autochtones dans les régions de Loliondo et de Ngorongoro.

Plusieurs agences tanzaniennes des droits de l’homme ont exhorté la commission à être impartiale et à organiser des audiences privées confidentielles avec les victimes du déplacement et les organisations de la société civile, loin des efforts en cours parrainés par l’État.

Wanjohi Kabukuru, Associated Press