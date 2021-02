L’OMS a exhorté le pays à envisager de vacciner sa population

Le gouvernement tanzanien, qui a été critiqué pour sa gestion de la pandémie, n’a pas l’intention de déployer les vaccins Covid, a déclaré le ministre de la Santé.

Les commentaires interviennent quelques jours après que le président John Magufuli a mis en garde les responsables contre l’acquisition de vaccins en disant qu’ils pourraient nuire aux gens, sans donner de preuves.

Les critiques l’ont accusé de minimiser la menace posée par le virus.

Des millions de personnes ont déjà été vaccinées dans de nombreux pays après l’approbation d’urgence des vaccins.

Les vaccins sont rigoureusement testés dans des essais impliquant des milliers de personnes avant d’être évalués par les régulateurs de la santé. Ils examinent toutes les données sur la sécurité et l’efficacité des vaccins avant de les approuver pour une utilisation sur une population plus large.

Le mois dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté la Tanzanie à envisager de vacciner sa population.

La Tanzanie est l’un des rares pays au monde à ne publier aucune donnée sur les cas de Covid-19. Il l’a fait pour la dernière fois en mai, quand environ 500 cas et 20 décès ont été enregistrés. Le mois suivant, M. Magufuli a déclaré la Tanzanie « exempte de coronavirus ».

Le mois dernier, le président a déclaré que certains Tanzaniens s’étaient rendus à l’étranger pour se faire vacciner mais « ont fini par nous apporter un étrange coronavirus ». Les commentaires ont été considérés comme une admission apparente que le virus pourrait circuler dans le pays.

Lors d’une conférence de presse lundi, la ministre de la Santé Dorothy Gwajima a déclaré: « Pour l’instant, le gouvernement n’a pas l’intention de recevoir le vaccin Covid distribué dans d’autres pays ».

Le ministre a exhorté les Tanzaniens à prendre des précautions et à utiliser la médecine traditionnelle comme moyen de lutter contre le coronavirus, bien que leur efficacité pour lutter contre le virus n’ait pas été scientifiquement confirmée.

Un blogueur a partagé des photos du Dr Gwajima et d’autres responsables inhalant de la vapeur et prenant une préparation à base de plantes.

Waziri wa Afya, Dk. Dorothy Gwajima naibu wake, Dk. Godwin Mollel, wakinywa dawa ya asili pamoja na kujifukiza mbele ya waandishi wa habari jijini Dodoma Jumatatu 01 février 2021, wamewahamasisha wananchi kutumia tiba mbadala ili kukabiliana na magonjwa mbalimbali. pic.twitter.com/oOklD2qN94 – Haki Ngowi (@Hakingowi) 1 février 2021

Le Dr Gwajima a également averti les médias de ne pas rapporter d’informations non officielles sur le coronavirus ou toute maladie. L’avertissement intervient après que l’Église catholique ait déclaré avoir observé une augmentation des messes de requiem, attribuant les funérailles à un pic d’infections à coronavirus.

Les Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) américains ont déconseillé tout voyage en Tanzanie et ont mis à jour leur alerte au niveau quatre, ce qui signifie que la transmission du coronavirus dans le pays est « élevée ou en augmentation rapide ».

De nombreux États africains achètent des vaccins dans le cadre d’un programme international appelé Covax, mais certains envisagent également de négocier directement auprès des sociétés pharmaceutiques.

Le programme Covax vise à faciliter l’achat de vaccins par les pays les plus pauvres alors que les pays plus riches craignent de plus en plus de les prendre et de pratiquer le «nationalisme des vaccins».

L’Afrique du Sud, qui compte le plus grand nombre de cas et de décès de Covid-19 sur le continent, a reçu lundi son premier envoi de vaccins – le vaccin AstraZeneca d’un fabricant en Inde.

Environ 1,2 million d’agents de santé de première ligne seraient les premiers à être vaccinés, a déclaré le président Cyril Ramaphosa.

Plus de 1,4 million de personnes en Afrique du Sud ont contracté le virus et 44 164 seraient décédées, selon les recherches de l’Université Johns Hopkins.

Les États africains qui ont commencé à déployer des vaccins comprennent l’Égypte, la Guinée, le Maroc et les Seychelles.