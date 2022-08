La Tanzanie installe Internet sur le mont Kilimandjaro pour des ascensions instantanées

La Tanzanie a installé des services Internet haut débit sur les pentes du mont Kilimandjaro, permettant à toute personne disposant d’un smartphone de tweeter, d’Instagram ou de WhatsApp lors de son ascension de la plus haute montagne d’Afrique. La société d’État Tanzania Telecommunications Corporation a mis en place mardi le réseau à large bande à une altitude de 3 720 mètres (12 200 pieds), le ministre de l’Information Nape Nnauye qualifiant l’événement d’historique. “Auparavant, c’était un peu dangereux pour les visiteurs et les porteurs qui devaient opérer sans Internet”, a déclaré Nnauye lors du lancement du service, flanqué de responsables gouvernementaux et de touristes.

“Tous les visiteurs seront connectés… (jusqu’à) ce point de la montagne”, a-t-il déclaré aux Horombo Huts, l’un des camps en route vers le sommet.

Il a déclaré que le sommet de la montagne de 5 895 mètres (19 300 pieds) serait connecté à Internet d’ici la fin de l’année.

L’année dernière, le gouvernement tanzanien a annoncé son intention de construire un téléphérique du côté sud du Kilimandjaro, déclenchant un tollé parmi les grimpeurs, les sociétés d’expédition et les écologistes.

Le mont Kilimandjaro est une importante source de revenus touristiques en Tanzanie et au Kenya voisin, avec environ 35 000 personnes qui tentent de l’atteindre chaque année.

Immortalisée dans “Les neiges du Kilimandjaro” d’Ernest Hemingway, la montagne fait partie d’un parc national en plus d’être un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

La technologie s’est de plus en plus infiltrée dans le monde de l’alpinisme, les grimpeurs de l’Everest bénéficiant d’un accès facile au wifi, aux groupes électrogènes et aux smartphones qui permettent de partager des photos et de passer des appels SOS en cas d’accident.

En revanche, lorsque Edmund Hillary et Tenzing Norgay ont atteint le sommet de la plus haute montagne du monde le 29 mai 1953, la nouvelle n’a pas atteint le monde extérieur avant le 2 juin, juste à temps pour le couronnement de la reine Elizabeth II.

