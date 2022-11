La Tanzanie enquête sur l’accident d’avion du lac Victoria qui a fait 19 morts

Commentez cette histoire Commentaire

Des responsables tanzaniens enquêtent sur la façon dont un avion de ligne s’est écrasé sur le lac Victoria, tuant 19 personnes près de la ville de Bukoba, dans le nord-ouest, alors qu’il tentait d’atterrir dans un aéroport voisin. Dimanche soir, heure locale, les services d’urgence avaient secouru 24 survivants du site de l’accident, a indiqué l’opérateur Precision Airlines dans un communiqué. Le vol de Dar es Salaam à Bukoba s’est écrasé vers 8h53 heure locale, a-t-il ajouté.

Au total, 43 personnes, dont 39 passagers et quatre membres d’équipage, se trouvaient à bord du vol lorsqu’il s’est écrasé, a indiqué la compagnie aérienne, ajoutant que l’un des passagers était un bébé.

Hillary Mremi, porte-parole de la compagnie aérienne, a déclaré au Washington Post lundi matin que les efforts de sauvetage étaient maintenant terminés, mais a déclaré qu’il n’y avait pas encore de nouvelles sur l’enquête qui avait commencé sur la façon dont l’accident s’était produit.

Le nombre de survivants de l’accident a été abaissé à partir d’un chiffre fourni dans une déclaration antérieure émis par la compagnie aérienne, qui a déclaré qu’il y avait eu 26 survivants.

Dans un tweeterla présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a remercié ceux qui avaient participé à l’opération de sauvetage d’urgence.

“Precision Air présente ses plus sincères condoléances aux familles et aux amis des passagers et de l’équipage impliqués dans ce tragique accident”, a déclaré dimanche la compagnie aérienne dans un communiqué, ajoutant que le vol avait voyagé de Dar es Salaam à Bukoba.

Le ministre tanzanien de la Construction et des Transports, Makame Mbarawa, a déclaré que des informations sur la cause de l’accident seraient publiées lorsque l’enquête sur l’accident serait terminée et a insisté sur le fait que les voyages en avion dans le pays étaient sûrs, selon les médias locaux.

La compagnie aérienne a identifié l’avion abattu comme étant un ATR42-500. Dans une déclaration publiée sur Facebook, le fabricant du modèle, la société franco-italienne ATR Aircraft, a déclaré que ses responsables soutenaient l’enquête sur l’accident conformément aux “protocoles internationaux établis”. “Nos premières pensées vont aux familles et aux personnes touchées par cet accident”, a déclaré l’avionneur.

Des photographies de la scène de l’accident montrent des secouristes utilisant de petits bateaux pour sauver des survivants bloqués et des cordes pour tirer l’avion de passagers jusqu’au rivage du lac Victoria, où il avait été presque entièrement submergé.

Selon des survivants et des témoins, l’accident s’est produit après que l’avion a rencontré du mauvais temps et que le pilote a décidé de rediriger l’avion.