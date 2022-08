La Tanzanie apporte Internet au mont Kilimandjaro, les touristes avides d’Instagram

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Si votre ascension au sommet de la plus haute montagne d’Afrique n’est pas publiée sur Instagram, cela s’est-il même produit ? Les aventuriers peuvent désormais télécharger leurs ascensions pour les partager avec leur famille, leurs amis et leurs abonnés en temps réel, après que le ministère de l’Information de Tanzanie a décidé cette semaine d’installer l’Internet haut débit dans la région. “Aujourd’hui, sur le mont Kilimandjaro : je hisse les COMMUNICATIONS INTERNET à haut débit (BROADBAND) sur le TOIT DE L’AFRIQUE”, tweeté Le ministre tanzanien de l’information et de la communication, Nape Moses Nnauye. “Les touristes peuvent désormais communiquer dans le monde entier depuis le sommet du mont Kilimandjaro.”

Lors d’un événement mardi à quelque 12 450 pieds (3 795 mètres) au-dessus du niveau de la mer, flanqué de fonctionnaires et de touristes internationaux, Nnauye a proclamé que l’Internet haut débit fourni par la société d’État Tanzania Telecommunications Corporation était désormais accessible à tous.

prévoit de se déployer la couverture du pic Uhuru, 19 291 pieds (5 880 mètres) au-dessus du niveau de la mer, sont en place pour la fin de l’année, a-t-il ajouté.

“Auparavant, c’était un peu dangereux pour les visiteurs et les porteurs qui devaient opérer sans Internet”, a déclaré Nnauye, selon à l’AFP. “Tous les visiteurs seront connectés … (jusqu’à) ce point de la montagne”, a-t-il ajouté, s’exprimant depuis le camping Horombo Huts à flanc de montagne.

Nnauye a également appelé à la fournisseur d’accès Internet géré par l’État pour étendre les opérations à d’autres sites touristiques et parcs nationaux hors réseau.

Cette décision a été saluée par certains en Tanzanie comme un coup de pouce pour l’industrie du tourisme, mais d’autres tourné en dérision le gouvernement sur les réseaux sociaux pour ne pas assurer un meilleur accès à Internet dans les villages et villes reculés et améliorer les services dans les centres commerciaux.

Le tourisme est vital pour l’économie tanzanienne, représentant environ 1,4 milliard de dollars de chiffre d’affaires en 2021, près de 6 pour cent du PIB. Le secteur se remet toujours de la pandémie de coronavirus, qui a interrompu les voyages dans le monde.

Le mont Kilimandjaro s’élève à environ 13 bâtiments de l’Empire State et est un site protégé UNESCO Site du patrimoine mondial. C’est également la plus grande masse volcanique autonome de la Terre et son sommet enneigé attire des visiteurs du monde entier en Tanzanie. Des milliers de touristes tentent de gravir le Kilimandjaro chaque année, prenant environ une semaine pour atteindre le sommet de la montagne majestueuse.

Le déploiement d’Internet fait partie d’un gouvernement plus large projet appelée National ICT Broadband Backbone, qui est en partie prise en charge par la Chine. Pékin cherche depuis longtemps à financer et à développer les infrastructures de communication et autres dans ce pays d’Afrique de l’Est, et l’ambassadeur de Chine en Tanzanie, Chen Mingjian, tweeté son soutien mardi au projet Kilimanjaro.

Plus tôt ce mois-ci, lors d’une tournée sur le continent, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a dévoilé la stratégie de l’administration Biden pour développer des partenariats afin d’aider les pays africains à devenir moins dépendants de l’aide étrangère et à relever des défis tels que le changement climatique. La poussée intervient alors que la Chine verse de l’argent en Afrique sous forme de prêts et d’investissements et que la Russie envoie des armes et des mercenaires.

“Les États-Unis ne dicteront pas les choix de l’Afrique, et personne d’autre ne devrait le faire non plus”, a déclaré Blinken dans un discours prononcé à l’Université de Pretoria en Afrique du Sud. « Le droit de faire ces choix appartient aux Africains, et aux Africains seuls.

Le gouvernement tanzanien a suscité un tollé ces dernières années après avoir annoncé des plans pour un système de téléphérique sur le versant sud du Kilimandjaro, pour augmenter le nombre de touristes et permettre l’accès à ceux qui ne peuvent pas l’escalader. Des groupes d’expédition, des porteurs qui aident les grimpeurs et des experts du climat ont déclaré que le projet mettrait en danger l’écosystème délicat de la montagne et nuirait à l’économie locale.