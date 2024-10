La tante maternelle d’un garçon de Harlem décédé sous-alimenté dépose une réclamation de 40 millions de dollars, déclare la ville en faute

Les avocats de la tante maternelle de Jahmeik Modlin, 4 ans, dont les parents font face à des accusations criminelles après sa mort suite à des mauvais traitements le 14 octobre a déposé jeudi un avis de réclamation de 40 millions de dollars, alléguant que les responsables de la protection de l’enfance de la ville n’avaient pas agi pour protéger le garçon.

La tante du garçon, Nyisha Ragsdale, a déposé la plainte, ce qui est nécessaire avant qu’une action en justice puisse être intentée contre la ville. Il affirme le Administration des services à l’enfance J’aurais dû supprimer Jahmeik de leur domicile à la suite de signalements répétés de violence domestique et de négligence.

Les parents de Jahmeik – Nytavia Ragsdale, 26 ans et Laron Modlin, 25 ans – restent en prison à Rikers Island et font face à des accusations d’homicide involontaire.

Les procureurs ont déclaré Jahmeik souffrait de malnutrition sévèredéshydratation et famine et ne pesait que 19 livres à sa mort. Un réfrigérateur contenant de la nourriture dans son appartement de Harlem était tourné vers le mur et des excréments lui collaient les cheveux. Ses frères et sœurs survivants, âgés de 5, 6 et 7 ans, souffraient également de grave malnutrition.

« Malgré des allégations antérieures d’abus et une enquête préalable, ACS n’est pas intervenu, ce qui a permis à Jahmeik de se trouver dans un environnement dangereux », a déclaré Mark Shirian, qui représente Nyisha Ragsdale aux côtés de Sanford Rubenstein.

La mort du garçon « reflète la négligence d’ACS dans la protection des enfants dont elle a la garde », a déclaré Shirian.

Dans le même temps, une potentielle bataille pour la garde des trois frères et sœurs de Jahmeik se dessine.

Rubenstein a déclaré que Nyisha Ragsdale s’adresserait au tribunal de la famille pour demander la garde la semaine prochaine.

Dimanche, Stephanie McGraw, une militante de Harlem, a déclaré aux journalistes que la grand-mère paternelle de Jahmeik, qu’elle a identifiée uniquement comme « Mme. Jones », était prêt à prendre la garde des enfants survivants.

« Elle est entièrement disponible, prête, capable et en bonne santé mentale, physique et émotionnelle d’emmener ses trois petits-enfants restants », a déclaré McGraw.

Les avocats de Nyisha Ragsdale et le révérend Kevin McCall, conseiller de la famille, ont refusé d’entrer dans les détails. Contacts de l’ACS avec la famille. Mais ils ont déclaré que des travailleurs de la protection de l’enfance avaient visité le foyer en 2022.

« Lorsque l’ACS est informé, ils sont censés mener une enquête complète… ils doivent assurer un suivi pour apporter aux gens l’aide dont ils ont besoin », a déclaré McCall.

« Nous savons que cela ne s’est pas produit parce que Nytavia a dû contacter sa sœur pour l’aider à obtenir certaines choses qu’elle demandait concernant sa situation chez elle. »

Nyisha Ragsdale a fait une brève déclaration pour remercier ses avocats. «C’était un enfant merveilleux», a-t-elle déclaré. « Il jouait, il riait, il souriait, c’était lui et ses frères et sœurs. »

La conférence de presse est devenue irritante lorsque les journalistes lui ont demandé si elle voulait fournir des détails sur les contacts de l’ACS avec sa sœur et lui ont ensuite demandé quel était le moment de l’avis de réclamation.

« Elle ne répond pas à la question, alors arrêtez de poser la question », a déclaré McCall. « Ils ne se sont pas réveillés le matin en disant qu’ils allaient faire ça à cet enfant. »

Plus tard, McCall a ajouté : « Ce n’est pas une question d’argent. Il s’agit de justice. Quelqu’un est mort ici.

La famille a prévu des funérailles mardi à 18 heures à l’église Elam International Fellowship, au 20 Madison St. à Brooklyn, a déclaré McCall.

Un porte-parole du service juridique de la ville a déclaré que l’avis de réclamation serait examiné. « La mort de Jahmeik est une terrible tragédie », a-t-il déclaré.

L’affaire fait l’objet d’une enquête interne de la part de l’ACS, l’agence de protection de l’enfance de la ville. Le département d’enquête de la ville mène également une enquête.