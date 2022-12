La tante de l’énorme star de la télévision s’inscrit à Coronation Street, des mois après l’apparition de sa mère sur EastEnders

SA mère n’était sur EastEnders que l’année dernière – et maintenant la tante d’Emily Atack a décroché un rôle dans Coronation Street.

Amy Robbins – la sœur cadette de la mère d’Emily, Kate Robbins – fera ses débuts sur les Cobbles of Weatherfield en janvier.

Shutterstock

Elle doit jouer le rôle de Christine, la mère de Daisy Midgeley, tireuse de pinte de Rovers Return, interprétée par Charlotte Jordan.

Un initié du savon a déclaré: «L’arrivée de Christine va faire bouger les choses.

“C’est une grande partie et Amy ne pouvait pas refuser.

“Être en mesure de jouer dans Coronation Street est une énorme affaire pour tout acteur ou actrice de l’industrie.

“Bien que son personnage n’apparaisse initialement que pendant quelques mois, il y a de fortes chances qu’elle revienne au fur et à mesure que l’histoire de la mère et de la fille se développe.”

Être sur Corrie ne sera pas intimidant pour Amy.

Elle a déjà gagné ses éperons de savon avec des séjours à Emmerdale et Hollyoaks, ainsi que Doctors et EastEnders.

Grands drames

Son curriculum vitae comprend également des apparitions dans d’autres grands drames, notamment The Royal, Holby City et Casualty.

La mère d’Emily, Kate, est apparue à Albert Square en août de l’année dernière, jouant le rôle de l’agent de musique Jen Glover, qui a fait briller Billy Mitchell.

Le frère de Kate et Amy, le comédien Ted Robbins, a joué dans un autre favori d’ITV, Benidorm, ayant déjà joué dans la sitcom de Channel 4 Phoenix Nights aux côtés de Peter Kay.

Et Emily elle-même est actuellement sur nos écrans, apparaissant avec Mel B et Ruby Wax dans le carnet de voyage BBC2 Trailblazers.

L’émission, diffusée tous les lundis à 21h, les voit retracer les traces de l’aventurière britannique du 19ème siècle Isabella Reid.

À ce rythme, il ne faudra pas longtemps avant que le clan Atack/Robbins obtienne sa propre chaîne.

LA BATAILLE DU BÉBÉ DE SHARON

Chris Boulanger

MICHAEL Sheen et Sharon Horgan sont photographiés pour la première fois dans la nouvelle série très attendue de la BBC, Best Interests.

Le couple, vu ici devant un tribunal, joue les parents Andrew et Nicci qui se battent pour garder leur fille malade en vie après que les médecins lui ont dit qu’il serait dans son intérêt de la laisser mourir.

La fiction en quatre parties fait écho aux batailles juridiques menées par les familles de Charlie Gard, 11 mois, et Alfie Evans, 23 mois, respectivement en 2017 et 2018, qui étaient déterminés à garder leurs fils sous assistance respiratoire et à lutter contre leurs maladies. , bien qu’on lui ait conseillé de les laisser mourir.

Le drame, mettant également en vedette l’actrice de Holby City Chizzy Akudolu et l’ancien favori d’EastEnders Gary Beadle, sera diffusé l’année prochaine sur BBC1.

MEL EST OFF À FULL PELTZ

MEL B n’a pas pu résister à patauger dans la rangée de robes de mariée des Beckham avec leurs nouveaux beaux-parents méga-riches.

La Spice Girl a parlé de ses projets de mariage dans l’émission The Big Narstie, après s’être récemment fiancée à son coiffeur Rory McPhee.

Et la chanteuse dit que contrairement à la femme de Brooklyn Beckham, Nicola Peltz, elle marchera dans l’allée dans une robe confectionnée par son ancienne camarade de groupe fashionista, Victoria Beckham.

Interrogée par Narstie si Mel allait exiger une “robe blanche avec des coutures françaises”, elle a répondu : “Je n’ai pas besoin de m’inquiéter pour ça parce que Victoria va faire ma robe.”

La mondaine américaine Nicola aurait rejeté l’offre de Victoria de concevoir sa tenue.

Mel a raconté comment Rory avait posé la question dans son hôtel préféré, Cliveden House à Bucks, avec des pétales de rose et une bague qu’il avait lui-même conçue.

Regardez le plaisir sur The Big Narstie Show, samedi à 23h05 sur Channel 4.