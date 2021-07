La tante de Baltimore, Nicole Johnson, 33 ans, « a été surprise à conduire avec des corps en décomposition d’enfants dans un coffre pendant un AN »

Une tante de BALTIMORE est maintenant en garde à vue après qu’elle aurait conduit une voiture avec les cadavres de sa nièce de 7 ans et de ses neveux de 5 ans à l’intérieur pendant plus d’un an.

Lorsque la police a arrêté Nicole Johnson, 33 ans, mercredi soir pour un contrôle routier de routine, ils ne s’attendaient pas à faire la découverte macabre dans son coffre.

Nicole Johnson a été arrêtée après que la police aurait trouvé les deux corps décomposés de sa nièce et de son neveu dans sa malle Crédit : AP

Lorsque la police a arrêté Johnson, ils ont trouvé les corps de Joshlyn Marie James Johnson, 7 ans, et du neveu de 5 ans, Larry Darnell O’Neal. Crédit : Facebook

« C’était vraiment un incident dévastateur – un incident qui a non seulement choqué notre communauté, mais a considérablement affecté nos patrouilleurs, techniciens médico-légaux et détectives », a déclaré la chef de la police du comté de Baltimore, Melissa Hyatt.

« Je suis reconnaissante que les détails poignants de cette affaire aient été complètement et rapidement découverts, ce qui a permis de mettre rapidement fin à cette tragédie », a-t-elle poursuivi dans le communiqué.

« Je tiens à féliciter tous les membres du service de police du comté de Baltimore qui ont travaillé sans relâche tout au long de cette enquête pour rendre justice à ces jeunes victimes innocentes. »

Johnson aurait caché le corps de sa nièce de 7 ans, Joshlyn Marie James Johnson, dans une mallette dans le coffre de sa voiture pendant plus d’un an.

En mai de cette année, Johnson aurait ensuite fourré son neveu de 5 ans, Larry Darnell O’Neal, à côté de sa sœur.

La police a découvert le frère et la sœur en décomposition pesant seulement 21 et 18 livres, ce qui signifie qu’ils étaient probablement sous-alimentés avant leur mort, selon WBAL.

Les autorités réclamer que la sœur de Johnson, Dachelle, lui avait demandé de s’occuper de ses enfants en 2019 alors qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper d’eux.

Selon les documents déposés par le tribunal, Johnson a commencé à se mettre en colère contre sa nièce, frappant Joshlyn à plusieurs reprises.

Cela a forcé la petite fille de 7 ans à frapper Johnson à la tête – mais Johnson a riposté, disant à la police qu’elle avait mis le corps de sa nièce dans une valise dans sa voiture en mai 2020 et l’avait laissée dans sa voiture depuis.

Johnson aurait ensuite déclaré à la police qu’elle avait mis le corps de Larry dans un mauvais endroit à côté de Joshlyn plus d’un an plus tard, mais qu’elle avait omis de leur dire quand il était décédé ou comment.

Les corps des deux enfants ont été emmenés au bureau du médecin légiste en chef pour déterminer la cause du décès.

Vendredi, la police a inculpé Johnson de plusieurs chefs d’accusation de négligence et de maltraitance d’enfants, et d’avoir omis de signaler leur décès aux autorités ainsi que de disposer illégalement de leur corps.

« L’enquête sur ce crime atroce ne s’arrêtera pas tant que les responsables ne seront pas traduits en justice », a ajouté Hyatt.