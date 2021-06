Une femme prétendant être la tante d’Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) a repoussé son accusation selon laquelle l’ex-président Donald Trump est à blâmer pour les problèmes de Porto Rico après l’ouragan Maria, désignant plutôt les dirigeants locaux.

Contactée vendredi par des journalistes du Daily Mail à Porto Rico, une femme qui s’est identifiée comme la tante d’Ocasio-Cortez a déclaré que les problèmes de l’île ne pouvaient pas être imputés à l’administration précédente, contrevenant à un récent message viral sur Twitter du représentant démocrate.

« Dans ce domaine, les gens ont besoin de beaucoup d’aide. Beaucoup de gens en ont eu besoin au cours des quatre dernières années et n’ont rien eu », elle a dit.

C’est un problème ici à Porto Rico avec l’administration et la distribution de l’aide. Ce n’est pas un problème avec Washington. Nous avons eu de l’aide et elle n’a pas atteint les gens.





Alors que la tante a refusé de donner son nom, affirmant qu’elle préférait ne pas parler de famille dans le dossier, son commentaire fait suite à une Tweet du 2 juin par Ocasio-Cortez dans lequel elle a montré des photos de la maison délabrée de sa grand-mère à Porto Rico, apparemment endommagée par l’ouragan de 2017. Elle a également accusé Trump de bloquer les fonds de secours en cas de catastrophe pour l’île, suggérant qu’il est à blâmer pour les problèmes de sa famille.

« Il y a un peu plus d’une semaine, mon Abuela est tombé malade. Je suis allé à Porto Rico pour la voir – ma 1ère fois en un an + [because] de COVID », elle a légendé les photos, faisant référence à sa grand-mère. « C’est sa maison. Les secours de l’ouragan María ne sont pas arrivés. Trump a bloqué l’allégement $ pour [Puerto Rico]. «

Il y a un peu plus d’une semaine, mon Abuela est tombé malade. Je suis allé à Porto Rico pour la voir – ma 1ère fois en un an + avant JC de COVID. C’est sa maison. Les secours de l’ouragan María ne sont pas arrivés. Trump a bloqué l’aide $ pour PR. Les gens sont obligés de fuir les maisons ancestrales, et les développeurs les prennent. pic.twitter.com/wnRxLalA2D – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 2 juin 2021

Le message a été rejeté à l’époque, les critiques accusant la législatrice de politiser les luttes de sa propre grand-mère pour marquer des points contre l’ex-commandant en chef. Ocasio-Cortez a noté plus tard que si le « L’administrateur de Trump avait un rôle majeur, il n’y avait pas qu’eux » aussi critiquer « politiques locales » sans élaborer.

De nombreux détracteurs de la législatrice ont également demandé pourquoi elle ne l’avait pas aidée à cause du mauvais état de sa maison, le commentateur conservateur Matt Walsh lançant même une campagne GoFundMe qui a permis de récolter plus de 100 000 $ en quelques heures. Walsh, cependant, a déclaré que la collecte de fonds avait été fermée en raison des objections de la famille d’AOC, notant que le chef de l’« escouade » avait refusé d’accepter le don à six chiffres.

« Nous aurions probablement pu récolter un million de dollars s’ils avaient laissé la collecte de fonds se poursuivre, mais quelqu’un, ‘quelqu’un’… Walsh a dit à Tucker Carlson de Fox cette semaine.

Au milieu du contrecoup de son tweet initial, Ocasio-Cortez a précisé que sa grand-mère est « aller bien » et « avait un endroit où aller et être soigné » après que Maria a frappé l’île. Cependant, le Daily Mail a noté que, selon toutes les apparences, son parent vit toujours dans la maison délabrée. Lorsque les journalistes ont visité la maison et ont demandé à la tante d’Ocasio-Cortez s’ils pouvaient parler avec sa grand-mère, elle a confirmé qu’elle était là, mais a rapidement refusé, affirmant « Elle ne parle à personne. »





