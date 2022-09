La tante au cœur brisé des jumeaux Cawley embrasse une photo alors que la mère en deuil de trois victimes pleure lors de la veillée de Tallaght

LA tante au cœur brisé des jumeaux tragiques Chelsea et Christie Cawley a embrassé une photo sur les lieux avant une veillée pour la famille à Dublin hier.

Des centaines de personnes se sont rassemblées à Tallaght pour rendre hommage à trois frères et sœurs tués dans leur propre maison.

Tina Cawley, la tante des jumelles de huit ans Chelsea et Christie Cawley, embrasse une photo sur les lieux Crédit : Collins Photo Agency

Des fleurs et des bougies laissées après une veillée devant la maison sur Rossfield Avenue à Tallaght Crédit : PA : Association de la presse

Des ballons ont été lâchés lors de la veillée communautaire au Rossfield Estate à Tallaght Crédit : Garrett White – Commandé par The Sun Dublin

Maman Margaret avec les jumeaux Christy et Chelsea

Des amis et des voisins ont sorti des ballons et partagé des histoires sur Lisa Cash, 18 ans, et les jumelles de huit ans Christy et Chelsea Cawley après avoir été tuées dans leur propre maison tôt dimanche.

Margaret “Twink” Cash McDonagh, mère au cœur brisé, a été vue dans des flots de larmes soutenues par des personnes en deuil.

Grand-père de Lisa, Chelsea et Christy, Martin McDonagh faisait également partie de la foule des personnes en deuil.

M. McDonagh a déclaré à Independent.ie qu’il était reconnaissant pour les foules immenses de personnes qui se sont rassemblées pour le soutenir.

Il a dit: “C’est gentil de leur part d’être venus.

“Je suis à court de mots pour le moment, mais ça aide un peu.”

Alors que le domaine de Rossfield s’arrêtait poignant hier soir, le commerçant local Jackie Warner a évoqué les souvenirs récents des «grands enfants».

Elle a déclaré à The Irish Sun: «Je les connais tous pour venir tous les matins chercher ces rouleaux de saucisses à l’école.

“Ils étaient si polis, adorables petits enfants.”

Dévastée, Jackie a déclaré que ce qui s’était passé ce week-end lui donnait envie de rentrer chez elle et de serrer ses proches dans ses bras “un peu plus fort”.

COMMUNAUTÉ ÉTROITE

Elle a ajouté: “Je vis ici depuis 22 ans et je n’ai jamais rien vu d’aussi mauvais que ça.”

La voisine Maria O’Flaherty a déclaré que la population locale soutiendrait pleinement la mère en deuil des enfants, Margaret, ajoutant: «C’est la seule chose à propos des habitants de Tallaght, les gens sont très authentiques et nous prenons soin des nôtres.

« Nous sommes solides pour les gens de la terre. Je vous promets que nous ne quitterons pas cette dame. Nous prendrons soin de cette dame.

Une collecte de fonds mise en place pour soutenir la famille a déjà permis de récolter 28 000 € auprès de personnes cherchant à aider des proches.

HOMMAGE À TAOISEACH

Alors que la foule commençait à se former lors de la veillée, le Taoiseach Michael Martin a déclaré que le triple meurtre “a choqué la nation”.

Il a offert “ses plus sincères condoléances aux familles de Chelsea, Christy et Lisa, mère, père et famille pour la terrible tragédie d’un incident très violent”.

S’exprimant à Cork, le leader du Fianna Fail a déclaré: “C’était très, très triste.”

Le commissaire de la Garda, Drew Harris, a déclaré que les événements survenus dans le domaine de l’ouest de Dublin représentaient “l’un des pires incidents dont j’ai entendu parler ou que j’ai rencontrés”.

Il a déclaré qu’il s’agissait « de l’incident le plus épouvantable et le plus traumatisant ayant entraîné la mort de deux enfants et d’un jeune. Sincèrement, l’incident le plus épouvantable ».

RASSEMBLAGE

Le flic vétéran s’est exprimé alors que les officiers continuaient de passer au peigne fin la scène et de cartographier ce qui avait conduit à la mort des frères et sœurs.

Andy Cash, 24 ans, a répondu “sans commentaire” lorsqu’il a été inculpé du meurtre de ses deux sœurs et de son frère à Tallaght, a appris un tribunal.

M. Cash, également de Rossfield Avenue, a été détenu à la gare de Tallaght Garda à Dublin.

Lundi soir, il a été inculpé des trois meurtres et amené à comparaître devant la juge Patricia McNamara lors d’une séance spéciale tardive du tribunal de district de Dublin.

COMMUNAUTE EN DEUIL

Hier, de plus en plus de personnes venaient déposer des fleurs, des ours en peluche et des messages poignants sur les lieux du drame.

Des photos montrant Christy et Chelsea faisant leur première communion, étaient assises parmi la longue rangée d’hommages floraux.

Certaines notes épinglées au mur à l’extérieur de la maison racontaient la douleur d’amis acceptant de perdre des amis.

Amis et famille tous réunis pour la veillée Crédit : PA : Association de la presse

La famille était très populaire dans la communauté Crédit : Garrett White – Commandé par The Sun Dublin