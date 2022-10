La taille et les jambes minuscules de Kim Kardashian se noient dans une combinaison à imprimé camouflage dans de nouvelles photos après la perte de poids de la star

KIM Kardashian a de nouveau montré sa nouvelle silhouette plus mince lors d’une soirée à Hollywood.

Kim, 41 ans, a assisté à la soirée d’écoute pour la sortie de l’album Girls Night Out de Kenny ‘Babyface’ Edmonds à Los Angeles – et elle a certainement fait tourner les têtes dans sa tenue vestimentaire.

La maman de quatre enfants portait un tout-en-un à manches longues dans un imprimé camouflage classique, qui a noyé son physique plus mince en raison de sa récente perte de poids.

Kim portait ses longs cheveux blonds en une vague lâche et accessoirisée avec une paire de grandes lunettes de soleil noires et un tout petit sac à main en argent.

Le fondateur de Skims a posé pour de nombreuses photos avec Babyface, 64 ans, qui était tout de noir vêtu.

Kim était accompagnée de son amie proche Olivia Pierson qui portait un blazer à fines rayures avec une paire de leggings noirs brillants et des lunettes de soleil similaires à Kim.

La star de télé-réalité a partagé une photo d’elle et d’Olivia avec Jordin Sparks et Zena Babbs sur son histoire Instagram alors qu’ils appréciaient la fête.

Quelques heures seulement avant de partir, Kim a partagé quelques clichés d’elle-même portant un body différent à la maison.

Sur les photos, Kim met pleinement ses courbes en valeur dans la tenue grise d’une seule pièce.

Elle a abandonné ses manches longues et ses gants normaux et a fait étalage de son dos et de ses seins latéraux à travers le reflet du miroir.





La star de la télévision a associé le look à des bottes sombres jusqu’aux genoux, au même petit sac à main en argent et à ses longues mèches de platine vers le bas.

D’un coup, elle a regardé par-dessus son épaule, capturant le dos de l’ensemble, tandis que la deuxième photo montrait le devant de la tenue.

Elle a simplement légendé le message: “Salut.”

La sœur de Kim, Khloe, 38 ans, a porté la même tenue mercredi, qu’elle a publiée sur Instagram.

La perte de poids dramatique des frères et sœurs a récemment été un sujet de conversation parmi les fans de Kardashian.

Kim a affirmé avoir perdu plus de 20 livres au cours de l’été, tandis que Khloe a perdu 60 livres en quatre ans.

VOYAGE DE PERTE DE POIDS

La perte de poids de Kim a commencé en mai après avoir pris des mesures drastiques dans les semaines précédant le Met Gala pour s’adapter à la célèbre robe de Marilyn Monroe.

Dans une interview avec Vogue, la superstar de télé-réalité a admis : « Je l’ai essayé, et ça ne me convenait pas. J’ai dit : ‘Donnez-moi trois semaines.’ J’ai dû perdre 16 livres.

« C’était un tel défi. C’était comme un [movie] rôle… Je n’ai pas mangé de glucides ni de sucre depuis environ trois semaines », a-t-elle ajouté.

Après avoir perdu environ 16 livres pour porter la robe, Kim a continué à perdre du poids, ce qu’elle attribue à son mode de vie sain.

Lors d’une apparition dans l’émission Today en juin, Kim a avoué qu’elle avait perdu 21 livres depuis le début de son parcours de perte de poids.

“Cela m’a en fait beaucoup appris sur mon mode de vie et ma santé, et depuis, par la suite, j’ai continué à manger vraiment sainement. Je veux dire, j’ai perdu 21 livres maintenant », a-t-elle avoué.

