La taille est-elle importante dans le football ? Oui, mais pas comme on pourrait le penser

La sagesse conventionnelle veut qu’être grand soit avantageux. Le problème avec les idées reçues est qu’elles sont souvent fausses.

Certaines études établissent un lien entre la taille et le bonheur et des salaires plus élevés, certes au prix d’une durée de vie plus courte.

Dans certains sports, les athlètes d’élite sont presque exclusivement de grande taille, comme le basket-ball, l’aviron (sauf le barreur) et le volley-ball (sauf le libéro). Les nageurs olympiques qui réussissent sont devenus plus grands et plus lourds au cours des dernières décennies.

Les sports, leurs règles et leurs méthodes de notation et de mouvement sélectionnent les types de corps idéaux. En gymnastique, en équitation et en course à pied, les athlètes sont beaucoup plus petits.

Les spécificités physiologiques au-delà des mesures rudimentaires de la taille – telles que l’importance de l’envergure en natation et de la longueur des jambes lors du marathon – ont un impact et prédisent les performances.

Dans le football, la taille a toujours compté, dans une certaine mesure. C’était historiquement un facteur limitant pour les joueurs de l’académie anglaise techniquement bons mais physiquement sous-développés.

Toutefois, les 59 premiers vainqueurs de l’épreuve masculine Le Ballon d’Or (jusqu’en 2016) mesurait en moyenne 178 cm.à peu près la taille moyenne d’un homme américain. Lionel Messi, mesurant 1,70 m, a remporté le prix, qui récompense le meilleur footballeur du monde, plus que tout autre homme (huit fois). Il a dû recevoir des médicaments dans son enfance pour un déficit en hormone de croissance.



Le manque de taille de Lionel Messi ne l’a pas empêché de remporter huit fois le Ballon d’Or (Rich Storry/Getty Images)

L’évaluation longitudinale de la taille dans le football, pour les avantages en termes de performance, est complexe, car les humains ont généralement grandi au cours des dernières décennies en raison des améliorations de la santé, de la nutrition et de la médecine.

UN Article 2019 de l’Université de Wolverhampton ont constaté une augmentation significative et linéaire de la taille des joueurs dans la première division anglaise entre 1973 et 2013 – une augmentation de 1,23 cm chaque décennie. Notamment, cela n’avait aucune corrélation avec les performances de l’équipe.

Les équipes récemment championnes du titre sont parmi les plus courtes du jeu contemporain. Les champions de la saison dernière dans les cinq premiers championnats européens se classent en dessous de la taille moyenne de leur championnat. Cela reflète leurs effectifs équilibrés, même avec un mélange d’équipes jouant à cinq (Inter Milan, Bayer Leverkusen) et à quatre (Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid).

Vainqueurs du titre européen et hauteur de la ligue Ligue Taille moyenne (cm) Championne 2023-24 Taille moyenne (rang) Bundesliga 184,6 183,2 (16e) Série A 184,3 182,5 (18e) Première Ligue 183.3 181,3 (19e) Ligue 1 182.2 181,5 (14e) La Liga 181,8 181,3 (13e)

Les meilleures équipes sont plus équilibrées à tous égards, y compris la hauteur. Ils ont un mélange de joueurs plus petits et plus techniques qui leur permettent de contrôler le jeu et de garder la possession, ainsi que de joueurs plus grands pour les duels et gagner des matchs dans les deux surfaces.

Cela est particulièrement vrai pour Leverkusen et l’Inter, la Bundesliga et la Serie A étant les deux ligues les plus hautes du monde.

En Allemagne, cela est dû en grande partie aux équipes plus faibles promues à partir du deuxième niveau, qui compensent leur infériorité technique/tactique par des blocs bas et des styles défensifs qui exigent de la taille et du physique.

Cela a un effet domino en exigeant davantage de profils d’attaquants ciblés pour les contre-attaques et les longs ballons – même dans une ligue à 18 équipes, les deux dernières saisons ont vu plus de minutes pour les attaquants mesurant au moins 6 pieds 1 pouces en Bundesliga qu’en la Premier League, la Liga ou la Serie A.



L’ancien gardien roumain Costel Pantilimon mesure 6 pieds 8 pouces (VI Images via Getty Images)

La fréquence des arrières à trois explique en partie la grande taille des joueurs de Serie A, mais l’accent a longtemps été mis sur l’entraînement sur coup de pied arrêté et les récents vainqueurs du titre (Inter sous Antonio Conte, AC Milan sous Stefano Piolo) ont remporté la ligue avec des capacités physiques et élevées. les lignes s’approchent. La Serie A est la division qui accorde le moins de minutes aux défenseurs de moins de 5 pieds 8 pouces et le plus aux défenseurs de plus de 6 pieds 1 pouces.

Les minutes réservées aux joueurs de grande taille ont augmenté, mais la Liga reste le foyer des joueurs plus petits. L’Espagne est synonyme de tiki-taka et de football de possession. Il est important de noter que la Liga compte également une proportion de joueurs nationaux plus élevée que les autres ligues majeures européennes.

La plupart des équipes espagnoles qui réussissent ont un style ancré dans l’identité du pays et ont donc besoin de hauteur dans moins de postes. Parmi les quatre ligues majeures européennes, la Liga accorde le plus de minutes aux gardiens de moins de 6 pieds 1 pouce et aux défenseurs et attaquants de moins de 5 pieds 8 pouces.

Logiquement, la hauteur devrait engendrer la hauteur, en particulier dans les positions centrales – elle ne sera jamais cruciale pour les gardiens de but et les défenseurs centraux. Cependant, les recherches de StatsBomb les ont amenés à créer un « HOPS » métrique pour quantifier les performances aériennes, par rapport à la hauteur.

Ils ont constaté que la taille ne représentait que 22 pour cent de la variation des scores « HOPS », et que chaque centimètre supplémentaire de hauteur améliorait la capacité aérienne de seulement 0,7 pour cent. Acheter des gros joueurs ne garantit pas le succès aérien.

Le football devient de plus en plus extrême. Dans les quatre premières divisions européennes, les minutes pour les joueurs mesurant 5 pieds 8 pouces à 6 pieds ont tendance à baisser depuis 2019-20. Les entraîneurs en chef utilisent de plus en plus les joueurs les plus petits (5 pieds 7 pouces et moins) et les plus grands (6 pieds 1 pouce et plus).

L’essor eurocentrique de la possession et du jeu de position, et l’accent qui en résulte sur le pressing haut et d’homme à homme, signifient que des techniciens agiles sont tout autant nécessaires que de « bons défenseurs ».



Rico Lewis, le joueur de Manchester City de 1,70 m, et Pep Guardiola (Shaun Botterill/Getty Images)

C’était une phrase de l’entraîneur-chef de Manchester City, Pep Guardiola, qui faisait référence à la nécessité de vitesse, de taille et de physique contre les ailiers qui dribblent. La saison dernière, Guardiola a déclaré que si Rico Lewis (1,70 m) « était un peu plus grand, il serait considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue ».

Lewis, un petit meneur de jeu qui évolue comme arrière latéral et milieu de terrain hybride, est un profil que City a abondamment utilisé lors des premières saisons de Guardiola à Manchester. Cependant, pendant quatre saisons consécutives entre 2018-19 et 2022-23, Guardiola a accordé de moins en moins de minutes aux joueurs de moins de 5 pieds 8 pouces et plus à ceux de 6 pieds 1 pouce et plus.

Cela a culminé en 2022-23, la première saison d’Erling Haaland (6 pieds 4 pouces), et a cimenté l’abandon du système des faux neuf vers un système avec un attaquant fixe. Parfois, Guardiola a aligné quatre défenseurs centraux, avec Rodri (6 pieds 3 pouces) comme milieu de terrain défensif de premier choix.

Le déclin du petit milieu de terrain a été une tendance à l’échelle de la Premier League au cours des quatre dernières années. Les minutes jouées par des milieux de terrain de 5 pieds 7 pouces ou moins ont diminué de 28 pour cent par rapport à 2019-20 par rapport à 2023-24. Après trois années consécutives où la Premier League est la meilleure ligue pour les petits milieux de terrain, les deux dernières saisons les ont vus trouver le plus de minutes en Liga.

Guardiola a trouvé un équilibre avec City. La saison dernière, la tendance aux joueurs de grande taille s’est arrêtée, les minutes de City accordées aux joueurs plus petits ont augmenté et les joueurs plus grands ont diminué. Ses milieux offensifs, par exemple, seront toujours occupés par les meilleurs techniciens, comme Phil Foden (1,70 m) et Bernardo Silva (1,70 m).

Arsenal est sur la même courbe croissante que City. Lors de leur dernier match de Premier League à Bournemouth, neuf des onze de départ d’Arsenal mesuraient 6 pieds ou plus – bien que, ironiquement, à David Raya (6 pieds), Arsenal ait l’un des plus petits gardiens de but de la Premier League.



David Raya n’est en aucun cas le joueur le plus grand d’Arsenal (Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)

À chaque saison sous Mikel Arteta, Arsenal a accordé plus de minutes aux joueurs mesurant 6 pieds 1 pouce et plus et en 2023-24, ils représentaient près de la moitié de leurs minutes jouées.

« La hauteur est vraiment importante sur les jeux arrêtés », a déclaré Arteta en février. Leur succès sur coups de pied arrêtés, en particulier sur les corners, est devenu une telle pierre angulaire de leur attaque qu’Arsenal achète de plus gros joueurs et s’appuie de plus en plus sur les corners et les coups francs.

Un aspect sous-discuté de la taille est son impact sur les décisions d’arbitrage. Les universitaires ont identifié un « complexe Napoléon » : les arbitres prononcent des fautes et des avertissements plus régulièrement lorsque les joueurs sont plus grands qu’eux.

UN étude de la Bundesliga allemande entre 2014-15 et 2021-22 ont constaté des probabilités accrues de 9,4 et 7,2 pour cent pour les fautes sifflées et les avertissements donnés lorsque les joueurs étaient plus grands que les arbitres.

Le football n’est pas comme le rugby, où les arbitres sont analysés et leurs tendances prises en compte lors de l’élaboration des plans de match, même s’il semble mûr comme un possible « gain marginal » pour les équipes de prendre en compte la taille et les différences – en particulier à l’ère du VAR, avec son examen minutieux supplémentaire.

Le facteur de hauteur pourrait être corrélé aux 18 cartons rouges d’Arsenal depuis l’arrivée d’Arteta en décembre 2019, bien qu’ils aient terminé deuxième du tableau du fair-play derrière City la saison dernière.

L’expulsion de William Saliba contre Bournemouth était le 18e carton rouge d’Arsenal en Premier League depuis le premier match de Mikel Arteta en tant qu’entraîneur le 26 décembre 2019. C’est au moins cinq de plus que n’importe quelle autre équipe à cette époque. 😬#AFC pic.twitter.com/8fLYOg5QDN – Analyste Opta (@OptaAnalyst) 19 octobre 2024

La demande de physique continue d’augmenter. Des calendriers de jeu encombrés, des compétitions multiples et l’intensité du pressing homme contre homme signifient que des joueurs capables de couvrir le terrain rapidement et de s’engager à plusieurs reprises dans des duels sont nécessaires. Cela a tendance à convenir aux joueurs plus grands ou aux joueurs plus petits qui ont une vitesse, un positionnement et une prise de décision exceptionnels.

Le même article de l’Université de Wolverhampton a identifié une tendance en « forme de J » dans le « RPI » des footballeurs anglais entre 2003-04 et 2013-14. Le RPI, indice pondéral réciproque, est un moyen plus robuste de quantifier les types de corps que l’IMC : il divise la taille par la racine cubique du poids. Pour résumer, en une décennie, les footballeurs anglais sont devenus légèrement plus grands mais beaucoup plus minces et anguleux.

Le football, comme tous les sports, sélectionne artificiellement son ou ses types de corps idéaux. En 2024, c’est un sport qui convient aux grands joueurs, notamment avec la valorisation des coups de pied arrêtés, mais les meilleures équipes bénéficieront toujours de petits techniciens et d’athlètes dotés de prouesses physiques, quelle que soit leur taille.

