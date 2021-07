La taille du SPAC moyen augmente. Pourquoi c’est important pour les investisseurs

Le robinet SPAC ralentit, mais cela pourrait ne pas sonner le glas de l’espace.

Les émissions de sociétés d’acquisition ad hoc ont représenté environ 50 % des premiers appels publics à l’épargne en juin et juillet, contre 75 % au premier trimestre. Ils ont brièvement chuté à 20% des émissions d’introductions en bourse en avril, effrayant ceux qui sont à l’origine de la montée en popularité du commerce.

Mais la taille moyenne des transactions SPAC augmente, laissant espérer à l’émetteur d’ETF basé sur SPAC Mark Yusko que ces nouveaux véhicules d’investissement ont encore des jambes.

« La taille d’une introduction en bourse, qu’il s’agisse d’une introduction en bourse traditionnelle ou d’une SPAC, est absolument un indicateur de qualité. Et la taille de la SPAC moyenne a augmenté. La taille de l’introduction en bourse moyenne a diminué », a déclaré le PDG et chef de l’investissement. Un responsable de Morgan Creek Capital Management a déclaré lundi à « ETF Edge » de CNBC.

Morgan Creek participe à la gestion du FNB Morgan Creek – Exos SPAC Originated (SPXZ), un panier activement géré avec les deux tiers de ses actifs dans des SPAC post-fusion. Ses avoirs les plus importants sont les bons du Trésor américain, Paya Holdings et MP Materials. Il détient également des actions de 23andMe, Utz Brands et Virgin Galactic.

Le récent ralentissement des émissions était probablement justifié, a déclaré Yusko, ajoutant que les SPAC représentant 75% des émissions d’introductions en bourse au premier trimestre étaient « un peu trop » et que 50% étaient « où … nous devrions être ».

« Je pense que la fusion SPAC deviendra la méthode préférée d’introduction en bourse pour les entreprises innovantes à forte croissance, ou ce que nous appelons les » entreprises du futur « », a-t-il déclaré.

« Vous avez la possibilité de constituer un portefeuille de ces entreprises du futur et vous devez examiner des décennies, pas des jours ou des semaines, lorsque vous y pensez. »

Les investisseurs en ETF avec un horizon d’investissement à long terme ont une autre option dans l’espace, a déclaré Andrew McOrmond de WallachBeth Capital dans la même interview « ETF Edge ».

Il a souligné l’ETF Defiance Next Gen SPAC Derived ETF (SPAK), un portefeuille composé principalement d’anciens SPAC qui se négocient désormais en tant que sociétés ouvertes. Ses principaux avoirs sont DraftKings, Clarivate et Paysafe.

SPAK est en baisse de près de 9% depuis son lancement en septembre 2020.

« Il y a une raison simple pour laquelle cela se débat : les valorisations sont trop élevées », a déclaré McOrmond, directeur général de sa société.

« Nous avons eu une longue période au cours des 10 dernières années où les entreprises ont mis trop de temps à entrer en bourse. Ainsi, qu’elles fassent une introduction en bourse ou qu’elles fassent des SPAC, au moment où elles y arrivent, la valorisation est si élevée, en particulier dans le dernier trimestre, que vous avez une sous-performance après la fusion », a-t-il déclaré.

Pour cette raison, ceux qui ont un horizon temporel à plus court terme peuvent envisager le SPAC et le New Issue ETF (SPCX), un FNB activement géré qui négocie des SPAC avant la fusion dans le but d’éliminer le « risque SPAC unique », a déclaré McOrmond. .

SPCX est en hausse de près de 15% depuis qu’il a commencé à être négocié en décembre. SPXZ est en baisse de plus de 26% depuis son lancement en janvier.

Avertissement