La taille du marché des diagnostics in vitro a dépassé 65,4 milliards de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 85,23 milliards de dollars américains d’ici 2027, selon Precedence Research

OTTAWA, 02 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Le Marché du diagnostic in vitro devrait atteindre un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 5% sur la période de prévision 2020-2027.

Les diagnostics in vitro sont des dispositifs médicaux qui diagnostiquent une condition médicale à l’aide de tests et de réactifs. Les tests peuvent être effectués sur des tissus ou du sang prélevés sur le corps humain. Le DIV devient un outil essentiel pour diagnostiquer et identifier les maladies et offre des projections et des prévisions de réponse au traitement dans la pratique clinique. Diverses techniques de diagnostic in vitro actuellement disponibles comprennent l’hématologie, l’immunodiagnostic, le diagnostic moléculaire et le diagnostic tissulaire. Le diagnostic in vitro peut également être utilisé pour vérifier l’état de santé d’une personne et lui proposer des mesures préventives. Ces DIV peuvent inclure des tests de nouvelle génération qui nécessitent l’analyse de l’ADN des personnes pour détecter les variations génomiques. La demande croissante d’autotests et de points de service devrait accélérer la croissance des traitements de DIV. Le segment des tests au point de service du marché des DIV connaît une croissance rapide à mesure que les systèmes de santé dépendent de plus en plus de ces technologies pour prendre des décisions éclairées en matière de soins aux patients avec des tests faciles à utiliser qui offrent rapidité et précision.

Le développement du diagnostic moléculaire et l’adoption croissante de la médecine de précision ont étendu les domaines d’application du diagnostic in vitro dans la médecine moderne. De plus, le centre de diagnostic investit suffisamment dans la recherche et le développement. Par exemple, en 2018, des acteurs tels que Roche, Sysmex et bioMerieux ont consacré respectivement environ 1,4 milliard USD, 158 millions USD et 326 millions USD à des activités de R&D.

Faits saillants du rapport

L’existence d’organisations de recherche qui offrent des services de recherche clinique, de conseil et de laboratoire pour répondre à la demande croissante de plans de diagnostic et de traitement rapides est susceptible d’alimenter le marché des DIV.

La croissance du marché des DIV est attribuée à l’augmentation de la population gériatrique et à la prévalence rapide des maladies aiguës et chroniques.

Le diagnostic in vitro peut inclure des tests de séquençage de nouvelle génération qui diagnostiquent l’ADN des personnes pour détecter les variations génomiques.

Les économies émergentes devraient offrir des opportunités lucratives aux principaux acteurs du marché des DIV.

Facteurs de croissance

Le marché du diagnostic in vitro devrait croître à un TCAC d’environ 5% au cours de la période de prévision et la croissance du marché est principalement tirée par l’augmentation de la population gériatrique. Les Nations Unies prévoyaient qu’en 2017, environ 962 millions de personnes étaient âgées de plus de 60 ans. En outre, une croissance substantielle de la prévalence des maladies aiguës et chroniques, l’adoption croissante de moyens automatiques et l’automatisation dans les laboratoires stimuleront le marché des DIV. La croissance des tests spécifiques aux conditions augmente la signification des tests IVD dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine, ce qui à son tour propulse les opportunités pour les principaux acteurs du marché. Les principaux facteurs de croissance sont les progrès technologiques ainsi que la concentration des principaux acteurs sur l’introduction constante de produits innovants. En outre, la disponibilité des installations de Medicaid et de Medicare en raison de la demande croissante de diagnostic de la maladie à l’aide de l’IVD devrait alimenter la croissance du marché de l’IVD au cours de la période de prévision. Cependant, des réglementations gouvernementales rigoureuses et une politique de remboursement défavorable peuvent entraver la croissance du marché des DIV. Néanmoins, les économies en développement offrent des opportunités de croissance lucratives pour les fabricants impliqués dans le marché du diagnostic in vitro.

L’augmentation des dépenses mondiales de santé en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de l’adoption croissante des traitements et des progrès continus de la technologie devrait propulser la croissance du marché des diagnostics in vitro dans un proche avenir. Cependant, la croissance du marché développé devrait rester stable, tandis que l’Asie-Pacifique et d’autres marchés en développement domineront le marché des diagnostics in vitro au cours de la période de prévision.

Instantané régional

L’Amérique du Nord a conduit au marché du diagnostic in vitro en 2019, en raison de réglementations gouvernementales favorables, d’une infrastructure de soins de santé de premier plan et des progrès du système de diagnostic in vitro. En outre, en raison de la sensibilisation croissante à la détection des maladies virales et du développement de kits de diagnostic in vitro pour les laboratoires hospitaliers, on s’attend à ce que la croissance du marché en Amérique du Nord soit stimulée. Par exemple, Lexent Bio a conclu un partenariat avec Illuminia, Inc. afin de développer un kit de diagnostic in vitro IVD pour l’offre de produits de diagnostic du cancer de nouvelle génération basés sur le séquençage. D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période estimée. L’énorme population cible et la modernisation des infrastructures de soins de santé stimulent la croissance du marché des DIV dans la région.

Acteurs clés et stratégies

Le marché du diagnostic in vitro est extrêmement compétitif avec la présence d’un grand nombre d’acteurs émergents. Les principaux acteurs du marché sont Alere, Inc., Hoffmann-La Roche Ltd., Arkray, Beckman coutre et bien d’autres. Les principaux acteurs du marché développent des produits innovants et planifient des initiatives stratégiques, telles que des fusions, des acquisitions et des collaborations, afin d’acquérir une part de marché significative et d’élargir leur gamme de produits. Par exemple, en 2018, Roche Diagnostics a dominé le secteur et les revenus ont été le double de ceux de ses concurrents la même année. Abbott Diagnostics a acquis Alere et détenait fermement la deuxième position du chiffre d’affaires. Cette acquisition a conduit Abbott en tant que chef de file des tests au point de service à travers le monde.

Segmentation du marché

Par produit

Réactifs

Instruments

Prestations de service

Par technologie

Hématologie

Réactifs

Instruments

Un service

Diagnostics moléculaires

Réactifs

Instruments

Prestations de service

Immunologie

Réactifs

Instruments

Prestations de service

Coagulation

Réactifs

Instruments

Prestations de service

Chimie clinique

Réactifs

Instruments

Prestations de service

Microbiologie

Réactifs

Instruments

Prestations de service

Autres

Réactifs

Instruments

Prestations de service

Par application

Diabète

Cardiologie

Néphrologie

Maladie infectieuse

Oncologie

Test de drogue

Maladies auto-immunes

Autres

Par régional

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

