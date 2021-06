La taille de vos élèves peut-elle déterminer votre intelligence ? La science dit oui

Les yeux sont la fenêtre de l’âme – cette croyance populaire a un lien étroit avec la science. Vos pupilles grossissent lorsque vous voyez quelqu’un qui vous attire. Fait intéressant, vos élèves peuvent en dire beaucoup plus sur vous que cela. Dans les dernières recherches, des scientifiques du Georgia Institute of Technology aux États-Unis ont découvert que la taille des pupilles peut révéler l’intelligence d’une personne. Jason Tsukahara et Randall Engle, les scientifiques qui ont réalisé l’étude, ont écrit avec Alexander Burgoyne dans un Scientific American article. L’étude a été publiée dans le numéro de juin de Cognition.

« Nous avons constaté que la différence de taille de pupille de base entre les personnes qui ont obtenu les meilleurs résultats aux tests cognitifs et celles qui ont obtenu les plus faibles était suffisamment grande pour être détectée à l’œil nu. »

Les scientifiques ont mené des études à grande échelle sur plus de 500 personnes âgées de 18 à 35 ans. Ils ont demandé aux participants de regarder un écran d’ordinateur vide dans des conditions de faible luminosité de laboratoire. Ensuite, les chercheurs ont mesuré la taille de la pupille des participants à l’aide d’un eye tracker – une caméra haute puissance connectée à un ordinateur pour capturer avec précision la cornée et la pupille. Les scientifiques ont calculé la taille moyenne de la pupille de chaque personne à l’aide de l’eye tracker.

Par la suite, les participants devaient effectuer certaines tâches conçues pour mesurer leur «intelligence fluide» – la capacité de raisonner et de résoudre de nouveaux problèmes, le «contrôle de l’attention» – la capacité de rester concentré au milieu des distractions et la «capacité de mémoire de travail» – la capacité de stocker des informations sur une période de temps requise.

Les scientifiques ont découvert que les personnes ayant des pupilles plus grandes avaient une intelligence fluide et un contrôle de l’attention plus élevés. Ils avaient également une capacité de mémoire plus élevée, mais la différence n’était pas aussi importante que dans le cas de l’intelligence fluide et du contrôle de l’attention.

La taille des élèves indique le degré de régulation, d’organisation et de coordination entre les différentes parties du cerveau. Si cette coordination est meilleure, une personne peut accomplir des tâches plus difficiles conduisant à de meilleures performances cérébrales ou à des capacités cognitives qui se reflètent dans la taille de la pupille d’une personne même au repos.

