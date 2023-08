La taille de la maison et le prix du développement proposé sur le site de l’ancienne usine donnent une pause aux échevins de Batavia – Shaw Local

Une proposition de construction de 70 maisons unifamiliales sur le site de l’ancienne usine Siemens-Furnas à Batavia a reçu mardi une réponse mitigée de la part des échevins et des habitants des environs, surtout lorsqu’ils ont appris la taille des maisons et que Pulte Home Co. attendait d’eux qu’ils vendre environ 600 000 $.

Pulte souhaite que le site, situé sur McKee Street et Van Nortwick Avenue, soit zoné pour des maisons individuelles unifamiliales à haute densité. Il est actuellement destiné à des usages mixtes, notamment résidentiels, bureaux et commerces.

Pulte n’a pas officiellement soumis de demande de rezonage. Une audience mardi avait pour but de les aider à évaluer les réactions des autorités municipales à cette idée – ce que certains responsables de Batavia ont surnommé « le test de la crise cardiaque ».

Matt Brolley, directeur de l’aménagement du territoire et des droits fonciers chez Pulte, a déclaré que le produit est destiné aux acheteurs de logements supérieurs, c’est-à-dire ceux qui quittent des résidences plus petites à moindre prix. Il a déclaré que le personnel de développement de la ville les avait dissuadés de suggérer des maisons en rangée. Le conseil municipal a rejeté un projet de maison en rangée en 2002 pour la moitié nord du site.

Brolley a également déclaré que les acheteurs potentiels d’un autre lotissement de Pulte à Batavia, Winding Creek, ont déclaré qu’ils préféreraient acheter de grandes maisons plus près du centre-ville de Batavia. Winding Creek se trouve à l’ouest de Randall Road.

Le site Siemens-Furnas se trouve à environ 800 mètres du centre-ville.

Les maisons à deux étages auraient une superficie de 2 400 à 3 200 pieds carrés sur des terrains d’environ 50 pieds de large.

L’échevin Mark Uher, dans le quartier duquel se trouve le site, a déclaré qu’il avait été choqué lorsqu’il a entendu le prix.

« Comment attirons-nous les jeunes à Batavia ? il a dit. Uher a déclaré qu’il préférerait voir une densité plus élevée avec des prix immobiliers plus bas.

« Je préférerais voir quelque chose qui permettrait à la génération Z et aux Millennials de pouvoir entrer dans notre communauté », a-t-il déclaré. « Nous réduisons notre mix de logements lorsque nous pompons dans des logements aussi chers. Nous sommes en train de devenir une communauté de personnes âgées et de riches.

« Tout semble plutôt bien au début, mais j’avais les mêmes inquiétudes (que d’autres échevins). Vous allez construire des maisons géantes sur de petits terrains de timbre-poste », a déclaré l’échevin Christopher Solfa. « Je suis un peu déconnecté. »

Mais l’échevin Nick Cerone a déclaré qu’il était convaincu que le développeur ne proposerait pas ce produit s’il ne pensait pas qu’il se vendrait.

La résidente Amy Pavnica, qui vit à un demi-pâté de maisons à l’est du site, a critiqué la nature « à l’emporte-pièce » des conceptions des maisons Pulte. « Nous vivons dans un quartier très, très charmant », a-t-elle déclaré, avec une variété de styles de maisons. Le sien a plus de 100 ans, dit-elle. Elle s’est demandé pourquoi il fallait une densité élevée.

D’autres résidents se sont dits inquiets des effets sur la circulation autour de l’école primaire HC Storm, qui se trouve au nord du développement proposé. Ils ont dit qu’ils avaient déjà des problèmes lors des heures de prise en charge et de dépôt.

L’usine Siemens-Furnas se trouvait sur la moitié sud du site depuis les années 1940 jusqu’à sa fermeture en 2006. Les bâtiments ont été démolis en 2009.

https://www.dailyherald.com/business/20230823/house-size-price-for-proposed-development-on-ex-factory-site-gives-batavia-aldermen-pause