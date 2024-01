La taille de la foule lors du rassemblement de Donald Trump moquée par les républicains : « n’était même pas si grande »

Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, s’est moqué de la taille de la foule lors du rassemblement de Donald Trump samedi soir, organisé par l’ancien président avant les élections primaires de l’État.

Trump, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley et le gouverneur de Floride Ron DeSantis ont fait campagne dans le New Hampshire dans l’espoir de gagner des électeurs de dernière minute avant les élections primaires de mardi. Lors des caucus de l’Iowa lundi, DeSantis et Haley ont reçu respectivement 21,2 % et 19,1 % du soutien des électeurs. Pendant ce temps, Trump a recueilli 51 pour cent du soutien des électeurs de l’Iowa.

“Ce n’était même pas un grand rassemblement. Le gars a dû fermer la moitié du stade pour qu’il ne paraisse pas vide, puis il s’envole d’ici”, a déclaré Sununu, un critique de Trump qui a soutenu la candidature de Haley à la présidentielle. a déclaré à Kristen Welker lors d’une interview sur NBC News’ Rencontrer la presse le dimanche.

Cependant, contrairement aux commentaires du gouverneur républicain, les partisans de Trump sur les réseaux sociaux se sont extasiés sur la taille de la foule et sur le rassemblement de samedi soir, qui s’est tenu à l’arène de l’Université du sud du New Hampshire à Manchester.

Clare Lopez, membre du conseil d’administration de la Commission citoyenne pour la sécurité nationale, a posté samedi sur X, anciennement Twitter : « Personne en Amérique aujourd’hui ne reçoit autant d’enthousiasme de la part d’une foule aussi nombreuse que le président Donald Trump, rassemblement après rassemblement, partout dans le monde. le pays.”

Elad Hakim, avocat et chroniqueur conservateur a écrit sur X : “Bon dimanche matin ! À en juger par la taille de la foule lors du rassemblement d’hier, on peut dire sans se tromper que Trump a encore une énorme influence ! La primaire de NH a lieu mardi ! Les partisans de Trump. il faut sortir et voter !”

Le candidat républicain à la présidentielle de 2024, Donald Trump, monte sur scène lors d'un rassemblement électoral à la SNHU Arena samedi à Manchester, dans le New Hampshire.

Selon la page d’accueil de la Southern New Hampshire University Arena, la salle peut accueillir environ 12 000 personnes pour des concerts sur scène. La filiale CBS de Boston, WBZ, a rapporté que certains partisans de Trump avaient été refoulés du rassemblement de samedi après que celui-ci ait atteint sa capacité juste après 18 heures. Les chiffres totaux de fréquentation pour l’événement n’ont pas encore été publiés.

Pendant ce temps, un sondage du New Hampshire publié dimanche a montré que l’ancien président avait 11 points d’avance sur Haley dans l’État de Granite. Début janvier, un sondage CNN/Université du New Hampshire (UNH) la montrait à seulement 7 points de retard sur Trump.

Certains experts estiment que Haley doit rester dans une marge à un chiffre contre Trump dans le New Hampshire avant que les primaires de mardi ne se déplacent vers l’État d’origine de Haley, la Caroline du Sud.

Selon les moyennes des sondages RealClearPolitics, Haley fait face à une bataille difficile dans son État d’origine, derrière Trump en moyenne de 52 pour cent contre 21,8 pour cent.

Le Dr Scott Huffmon, directeur de l’initiative Winthrop Poll à l’Université Winthrop en Caroline du Sud, a déclaré : Semaine d’actualités samedi, “Elle doit avoir une performance incroyable dans le New Hampshire et rester à un chiffre. Elle est populaire ici [in South Carolina] et a des notes de faveur incroyables. Il y a beaucoup de gens ici qui aiment Nikki Haley et qui veulent juste que Donald Trump redevienne président. »

Trump a été rejoint au rassemblement de samedi par le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, ainsi que par le lieutenant-gouverneur, le procureur général, le trésorier et le président de la Chambre des représentants de l’État. Les représentants de Caroline du Sud Joe Wilson, William Timmons et Russell Fry étaient également présents.

“Presque tous les politiciens de Caroline du Sud me soutiennent”, s’est vanté l’ancien président lors du rassemblement.

Pendant son Rencontrer la presse Lors de son apparition dimanche, Sununu a salué le jeu au sol de Haley par rapport à ses rivaux républicains avant la primaire de cette semaine.

“Nous sommes concentrés sur les prochaines 72 heures. Elle sillonne l’État, frappant chaque électeur, et personne d’autre ne fait cela. Elle le fait d’une manière fondamentalement différente”, a-t-il déclaré.