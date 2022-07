La taille de la batterie du OnePlus 10T confirmée, se chargera plus rapidement que le 10 Pro

Le OnePlus 10T sera lancé la semaine prochaine et OnePlus a déjà révélé sa conception et ses principales spécifications, notamment le SoC, les caméras, la RAM, le stockage et le taux de rafraîchissement de l’écran. Quelques jours seulement avant le dévoilement, OnePlus a détaillé la batterie du 10T.

OnePlus a annoncé que le 10T embarquerait une batterie de 4 800 mAh, soit 200 mAh plus petite que la cellule du 10 Pro mais prend en charge une charge plus rapide. Le OnePlus 10 Pro prend en charge une charge de 65 W en Amérique du Nord et monte jusqu’à 80 W dans d’autres régions, mais le 10T prendra en charge une charge de 150 W, ce qui, selon OnePlus, fera passer la cellule de 4 800 mAh de 1 à 100 % en seulement 19 minutes.

Cependant, le 10T n’est pas le premier smartphone OnePlus à prendre en charge une charge de 150 W depuis que OnePlus a lancé le OnePlus Ace et le OnePlus 10R il y a quelques mois. Les deux contiennent des batteries de 4 500 mAh, mais il existe également une version 80 W du 10R, avec une batterie de 5 000 mAh sous le capot.

Cela dit, comme le 10 Pro, le 10T ne chargera pas non plus aux vitesses maximales prises en charge dans toutes les régions. Il ira jusqu’à 125W en Amérique du Nord, mais cela ne fera pas une grande différence puisque OnePlus dit que le 10T ne prendra qu’une minute supplémentaire pour passer de 1 à 100%.

La raison de la vitesse de charge réduite en Amérique du Nord est que la technologie 150W SUPERVOOC Endurance Edition ne prend en charge que les prises de charge de 220 V ou plus, et en Amérique du Nord, la plupart des prises sont de 110 V ou 120 V. Cela signifie que le OnePlus 10T que vous avez acheté en Amérique du Nord ira toujours jusqu’à 150 W dans les régions où les prises de charge sont évaluées à 220 V ou plus.



OnePlus 10T

Que vous soyez en Amérique du Nord, en Inde ou en Europe, OnePlus indique que vous obtiendrez des vitesses de charge de 125 W ou 150 W uniquement si vous chargez votre 10T avec le câble SUPERVOOC fourni et l’adaptateur secteur 160 W, car le smartphone utilise un algorithme de cryptage 128 bits qui reconnaît les câbles officiels SUPERVOOC et les adaptateurs 160W pour garantir une charge en toute sécurité. Cependant, nous ne serons pas surpris si l’adaptateur 160W fourni avec le Realme GT Neo 3 150W charge le OnePlus 10T à des vitesses de 150W.

En parlant d’adaptateurs, le chargeur de 160 W fourni avec le OnePlus 10T prendra en charge le protocole de charge PD, vous permettant de recharger rapidement vos consoles de jeux mobiles, tablettes et ordinateurs portables.

OnePlus a également parlé de l’algorithme Smart Battery Health et de la technologie de guérison de la batterie sur le 10T dans son article de blog, qui, combinés, peuvent conserver 80 % de la capacité d’origine de la batterie du 10T après 1 600 cycles. Vous pouvez vous diriger vers le lien source à la fin de cet article pour en savoir plus sur la technologie de charge du OnePlus 10T.

🪫 Anxiété de batterie faible ? Notre #OnePlus10T les ingénieurs ont ce qu’il vous faut pic.twitter.com/7SqaBvXpir – OnePlus (@oneplus) 29 juillet 2022

Le OnePlus 10T sera entièrement dévoilé le 3 août. Il est confirmé qu’il est livré avec le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, un écran 120 Hz et trois caméras arrière (primaire 50MP + ultra large 8MP + macro 2MP). Le smartphone exécutera OxygenOS 13 prêt à l’emploi et disposera de 16 Go de RAM LPDDR5 et de 256 Go de stockage UFS 3.1 à bord. Cependant, il y aura probablement plus d’options de mémoire qui doivent encore être confirmées. Il reste également à voir si OnePlus lancera un 10T avec une batterie plus grosse et une vitesse de charge plus lente comme le 10R ou s’il n’y aura qu’une seule version.

Le même jour, OnePlus présentera également le OnePlus Ace Pro en Chine, qui devrait être le OnePlus 10T pour le marché chinois, exécutant ColorOS au lieu d’OxygenOS.









OnePlus Ace Pro

La source