La taille de Kim Kardashian semble extrêmement petite alors qu’elle révèle un cadre rétrécissant dans une robe moulante argentée sur de nouvelles photos

KIM Kardashian a continué à donner aux fans un aperçu de son cadre rétréci, cette fois dans de nouvelles photos.

Dans sa dernière publication sur Instagram, Kim, 42 ans, enfile une robe moulante argentée qui épouse suffisamment son corps pour montrer sa petite taille.

Kim Kardashian a dévoilé sa petite taille dans une robe moulante argentée

Elle a porté la robe lors d'une soirée avec ses amis

Dans les clichés, la fondatrice de Skims se promène dans un parking, en route pour un événement, se pavanant dans une longue robe métallique.

En un seul coup, la bombe blonde a jeté des signes de paix et plissé ses lèvres vers la caméra.

Plusieurs autres messages ont vu la star de Hulu trinquer et prendre des photos avec sa bonne amie Lala Anthony, la star de TikTok Olivia Pierson et sa sœur Kendall Jenner.

Kim a capturé la série de photos: “Juste heureux d’être ici.”

Les fans ont rapidement commenté la tenue futuriste de Kim sur une page populaire de Kardashian Reddit.

L’un d’eux a écrit : “Et là, je me demandais où allait tout mon foil, maintenant je sais !”

“Ma fille, s’il te plaît, porte quelque chose de normal pour une fois”, a supplié un autre utilisateur.

Un autre a demandé: “Juste heureux d’être là… dans un parking…?”





Kim a récemment haussé les sourcils après avoir révélé la façon drastique dont elle avait fait pour perdre des kilos en trop afin de tenir dans la robe de Marilyn Monroe pour le Met Gala.

Film rétractable

Le huitième épisode de The Kardashians montre la maman de quatre enfants se préparer pour le Met Gala 2022.

Kim était déterminée à porter la robe ornée de bijoux et s’est donné beaucoup de mal pour perdre du poids.

À mi-chemin du dernier volet de l’émission de télé-réalité, Kim a été vue se diriger vers sa salle de sport à domicile et enfiler un costume de sauna baggy noir.

S’adressant à la caméra dans le cadre de son confessionnal, Kim a déclaré: “Alors je rentre dans la robe mais je ne vais pas arrêter de m’entraîner.

“J’ai ce costume de sauna et je le mets et ça vous fait juste transpirer, même si c’est juste le poids de l’eau, ça aidera.”

Les téléspectateurs ont ensuite eu un aperçu de Kim sur le tapis roulant alors que sa petite silhouette se noyait dans le costume d’entraînement peu flatteur.

Alors qu’elle effectuait sa promenade en puissance sur la machine, Kim a déclaré aux caméras: “Cela semble épuisant mais cela ressemble à un rôle de film, vous savez, à quel point un acteur va perdre du poids, prendre du poids pour les rôles.”

“J’ai l’impression que mon rôle est Marilyn Monroe. Je suis déterminée », a-t-elle commenté.

Les fans savent bien que Kim a en fait porté la robe vintage pour assister à l’événement de mode en mai après avoir perdu 16 livres en trois semaines.

RÉGIME ULTRA-STRICT

Le mois dernier, The US Sun a révélé en exclusivité que Kim “aime à quel point elle est maigre” et prévoyait de perdre deux livres supplémentaires afin qu’elle puisse être sous son objectif de poids.

L’initié a déclaré à l’époque: “Kim ne veut pas prendre de poids car elle pense qu’elle n’a jamais été aussi belle que maintenant.

“Elle aime sa maigreur et veut rester comme ça.

“Elle dit qu’elle prévoit de perdre encore deux livres parce qu’elle est alors en dessous de son poids idéal et que cela n’aura pas d’importance si elle fluctue un peu.”

La source a ajouté que Kim – qui a perdu 21 livres au cours de l’été – avait du sucre pour la première fois depuis des semaines lors de sa 42e fête d’anniversaire en octobre.

Ils ont dit: “Son grand plaisir est qu’elle s’autorise un tout petit morceau de gâteau d’anniversaire – la première fois qu’elle prend du sucre depuis des semaines.”

Ils se sont ensuite penchés sur le régime ultra strict de L’incroyable famille Kardashian, révélant : « Elle survit avec des graines de chia et des légumes crus pour maintenir sa perte de poids.

“On m’a dit qu’elle commençait la journée avec du collagène, puis déjeunait tous les jours avec du ‘pudding de chia’.

« Elle l’appelle ainsi, mais il s’agit essentiellement de graines de chia mélangées à ses poudres nutritionnelles et à 1/2 litre d’eau, car cela la remplit et ne contient aucune calorie.

“Ensuite, c’est une salade d’avocat au déjeuner – elle a ‘autorisé’ un avocat par jour avec presque une laitue entière – essayant à nouveau de faire le plein de laitue car elle n’a pas de calories.”

«Puis un petit dîner composé uniquement de légumes – parfois juste crus. Sa seule vinaigrette est le jus de citron », ont-ils ajouté.



Kim portait un survêtement pour aider à perdre des kilos en trop

Les initiés disent que Kim veut toujours perdre du poids et suit un régime ultra-strict