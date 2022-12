La taille de Khloe Kardashian disparaît dans son jean baggy et son haut push-up racé lors de la soirée entre sœurs célibataires à Miami avec Kim

KHLOE Kardashian a décidé de porter des vêtements qui avalent son petit cadre dans les dernières photos du voyage à Miami.

Kim et Khloe Kardashian ont passé du temps à Miami, en Floride, pendant Art Basel, une exposition d’art qui met en lumière des œuvres d’art moderne et contemporain.

La Méga Agence

Khloe et Kim se rendent à Miami pour un voyage entre soeurs célibataires[/caption]

Éclaboussure

Khloe portait un pantalon cargo extrêmement surdimensionné[/caption]

Kim portait un pantalon en cuir baggy avec une taille asymétrique et des détails intéressants sur le genou.

Sur le dessus, elle portait un t-shirt graphique bleu électrique, et elle a retroussé les manches et l’ourlet de la chemise pour en faire un crop top.

Khloe portait un body noir transparent avec un pantalon cargo surdimensionné en denim gris foncé délavé à l’acide dans lequel Khloe pouvait nager.

Sa taille était pratiquement invisible alors qu’elle portait le pantalon cargo massif.

Son body était si serré que le décolleté lui coupait la poitrine et donnait à ses seins une apparence malformée.

Elle a complété son look avec une coiffure mi-haute mi-bas, des lunettes de soleil noir de jais et des bijoux en or.

Son collier était en or et disait « KOKO » en grosses lettres majuscules, et ses bagues étaient dépareillées.

PAUVRE KHLOE

Depuis que la famille Kardashian est sous les feux de la rampe, l’apparence de Khloe a été plus critiquée que n’importe laquelle de ses sœurs.

Cette critique a conduit Khloe à manquer d’assurance et à perdre beaucoup de poids, surtout au cours de la dernière année.

Même les fans de Khloe s’inquiètent du poids qu’elle a perdu. Ils ne pensent pas que ce soit sain pour elle d’être si maigre.

Un fan a déclaré: “Omg, cela m’a fait haleter à haute voix. Elle a l’air extrêmement malade, wow. Son corps est minuscule, ses hanches, ses avant-bras, ses cuisses, etc… on dirait qu’elle est allée trop loin.

L’un d’eux a simplement dit : « J’espère qu’elle trouvera son bonheur. La regarder au fil des ans a été déchirant.

Un autre fan a écrit : « Ouais, ce sont les premières photos qui m’ont fait penser qu’elle a un sérieux problème. Nous la voyons dépérir.

TROP MINCE, TROP EFFRAYANT

Même le message le plus décontracté de Khloe peut faire haleter les fans à quel point elle est mince, comme lorsqu’elle filme une vidéo de maquillage.

Sans une photo de tout le corps, les fans peuvent toujours remarquer à quel point Khloe est devenue minuscule, et certains pensent qu’elle a subi une opération de perte de poids.

Le compte Instagram SurgeonMadeCurves a émis l’hypothèse que Khloe avait reçu un manchon endoscopique, une procédure de perte de poids peu invasive.

Le blogueur a écrit : « Je reçois des vibrations qui [Kim] et Khloe a fait le manchon endoscopique mais pas sûr.

“Pour ceux qui se demandent, ils vous coupent le ventre comme une mini-manche mais ils passent par la bouche/la gorge.”

Getty Images – Getty

Le pantalon couvrait la petite taille de Khloe, mais sa silhouette fine est toujours visible[/caption]

Instagram/Khloé Kardashian/pierresnaps

Khloe a perdu une tonne de poids au cours des dernières années[/caption]

Instagram/Khloé Kardashian/Greg Swales

Les fans sont devenus extrêmement inquiets pour la santé de Khloe[/caption]