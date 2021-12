La tactique pétrolière de Biden augmenterait les bénéfices russes, selon les républicains – RT USA News

Les membres du Congrès du GOP tirent la sonnette d’alarme sur le fait qu’une interdiction des exportations de pétrole américain, envisagée par l’administration du président Joe Biden, se retournerait contre elle. Ils disent que cela fera monter les prix et enrichira la Russie.

Un responsable de l’administration Biden a réitéré cette semaine qu’une interdiction d’exporter était envisagée – comme proposé le mois dernier par les législateurs démocrates – pour maintenir les approvisionnements américains en brut et aider à atténuer la hausse des prix de l’énergie. Bien qu’aucune décision n’ait été prise, les républicains craignent qu’une telle décision ne nuise aux producteurs et consommateurs américains.

« Interdire les exportations de pétrole brut des États-Unis serait une erreur catastrophique qui nuirait aux moyens de subsistance des cols bleus du bassin permien et entraînerait une hausse des prix du brut international, donnant à la Russie plus de bénéfices », Le représentant August Pfluger (R-Texas) a déclaré vendredi dans un communiqué.

La politique énergétique américaine devrait mettre Midland [Texas] sur Moscou. Plus encore, une interdiction d’exporter entraînera des coûts encore plus élevés pour les familles américaines sur toute la ligne.

Il a ajouté que « L’administration Biden devrait encourager, et non paralyser, la production d’énergie américaine. »

Pfluger faisait partie des 61 membres de la Chambre républicaine qui ont envoyé une lettre vendredi aux secrétaires à l’énergie et au commerce de Biden – Jennifer Granholm et Gina Raimondo – exhortant l’administration à ne pas rétablir l’interdiction des exportations de brut, abrogée par le Congrès en 2015.













Granholm a déclaré en octobre qu’une interdiction d’exporter était l’un des outils qui pourraient être utilisés pour réduire les prix de l’énergie. Le secrétaire adjoint à l’Énergie, David Turk, a déclaré mercredi qu’une telle décision était toujours à l’étude et que l’analyse de la question serait transmise à Granholm et Biden pour les aider à prendre une décision.

Alors que Pfluger a fait valoir que le blocage des exportations ferait éventuellement grimper les prix du pétrole intérieur en réduisant la production, d’autres critiques ont suggéré qu’il ne faudrait pas si longtemps aux Américains pour voir les prix plus élevés aux pompes à essence. Les raffineurs américains de la côte du golfe qui sont équipés pour traiter les types de bruts importés verraient rapidement des prix internationaux plus élevés, qui seraient répercutés sur les consommateurs sous forme de coûts pour l’essence et d’autres produits pétroliers, ont déclaré des analystes.

Le cabinet d’études IHS Markit a averti le mois dernier que l’arrêt des exportations de brut américain « donner un choc au marché mondial », perturber les approvisionnements et rendre les allocations aux raffineries plus coûteuses et inefficaces. « Cela entraînerait des inefficacités dans la chaîne d’approvisionnement et de traitement et peut-être même des prix de l’essence plus élevés en conséquence directe d’une interdiction d’exporter », Le directeur d’IHS Markit, Kurt Barrow, a déclaré dans un communiqué.













Si les inquiétudes concernant les conséquences nationales imprévues ne suffisent pas à influencer Biden, les législateurs du GOP ont soulevé une inquiétude sur laquelle les démocrates ont insisté depuis que Donald Trump a été élu président en 2016 : la Russie. Les États-Unis et la Russie se classent parmi les deux premiers producteurs de pétrole au monde, et la Russie dépend des ventes de pétrole et de gaz naturel pour environ un cinquième de son PIB.

« La réimposition d’une interdiction d’exporter nous rendrait moins compétitifs sur la scène mondiale et déplacerait des emplois de cols bleus bien rémunérés à l’étranger », Les législateurs républicains ont déclaré dans leur lettre. Ils ont ajouté que l’arrêt des exportations « paralyser » croissance de l’industrie pétrolière américaine et « ne rien faire pour soulager la douleur que ressentent les consommateurs américains à la suite de l’échec des politiques énergétiques de cette administration ».

Le représentant Roger Williams (R-Texas) a présenté l’interdiction d’exportation proposée comme la dernière étape d’un « guerre contre l’énergie américaine » cela inclut l’annulation par Biden du projet de pipeline Keystone XL. « A chaque pas, l’administration Biden s’effondre davantage à l’extrême gauche de son parti, ne reculant devant rien qui puisse entraver son objectif d’imposer un Green New Deal socialiste au peuple américain. »