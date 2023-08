La tactique et l’esprit de la Suède les poussent en demi-finale de la Coupe du monde

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Alors que « Mamma Mia » d’Abba résonnait autour d’Eden Park, les joueurs suédois ont marché autour du périmètre du stade, saluant, souriant, dansant. La Suède avait éliminé le dernier ancien champion de la Coupe du monde féminine, le Japon, de ce tournoi, ouvrant la voie à un nouveau vainqueur.

Ce fut également une victoire 2-1 intelligente et courageuse vendredi, avec la presse et le physique suédois qui ont flétri la belle possession de football que le Japon avait affichée jusqu’à présent. Mais même si cette équipe de Suède est une question de tactique et d’exécution, c’est aussi une question d’ambiance.

« Nous nous poussons les unes les autres à l’entraînement et nous nous amusons vraiment à l’extérieur du terrain », a déclaré l’attaquante Sofia Jakobsson. « Je pense juste que nous avons une bonne chimie dans le groupe. »

– Coupe du Monde Féminine : Page d’accueil | Horaire | Listes | Nouvelles

– Diffusez sur ESPN +: LALIGA, Bundesliga, plus (États-Unis)

La Suède, bien sûr, a bien fait dans les tournois précédents – elle a été vice-championne aux deux derniers Jeux olympiques et vice-championne à la Coupe du monde féminine de 2003. Mais ce groupe semble simplement cliquer au bon moment.

« C’est l’un des premiers tournois auxquels je participe vraiment prendre du plaisir en dehors du terrain et aussi mentalement », a déclaré la défenseuse Magdalena Eriksson. « Il y a beaucoup de pression : vous voulez performer, vous voulez être à votre meilleur, mais ce tournoi, j’ai essayé d’être dans le moment et d’être heureux . Cela m’a beaucoup aidé, j’en ai profité, et je pense que beaucoup d’entre nous le sont.

« C’est tellement important: nous aimons la compagnie de l’autre et nous n’obtenons que ces rares moments pour participer à ce genre de tournois. Nous devons être présents. Nous ne devrions pas nous concentrer sur les choses négatives d’être dans un tournoi – c’est une expérience incroyable et tant de gens voudraient être à notre place. »

C’est une ambiance positive qui (pardonnez la comparaison) ressemble un peu à l’équipe des États-Unis 2019 qui a remporté la Coupe du monde féminine. Là-bas, les joueurs en France ont commencé à appeler leurs coéquipiers « 22 meilleurs amis » et ont parlé de profiter de la compagnie de l’autre même lorsqu’ils n’étaient pas obligés de sortir. Il est donc peut-être approprié que la victoire de la Suède soit survenue contre une équipe japonaise qui était à 14 buts, le meilleur du tournoi, marqués et un encaissé après une victoire difficile et émouvante aux tirs au but contre les Américains.

Peut-être que le relais a été passé.

L’harmonie de l’équipe suédoise est évidente à travers leur jeu sur le terrain et leurs attitudes en dehors du terrain, et c’est une harmonie qui les a propulsés devant les États-Unis et le Japon en route vers les demi-finales de la Coupe du monde. Alex Grimm – FIFA/FIFA via Getty Images

« En Suède, nous sommes vraiment, vraiment doués pour apprendre de nos expériences et en faire une expérience positive », a déclaré Eriksson après avoir battu le Japon. « Nous nous sommes battus jusqu’au bout contre les États-Unis, nous avons gagné aux tirs au but contre une équipe aussi expérimentée, et c’est quelque chose dont nous avons puisé beaucoup de force.

« Cela montre le professionnalisme de toute l’équipe que nous avons réussi à avoir ce genre de performance aujourd’hui avec un jour de récupération en moins, et aussi 120 minutes sur nos jambes, et un long vol. »

Cette équipe japonaise représentait un défi unique pour la Suède. Le Nadeshiko ont été aussi bons avec le ballon qu’ils ne l’ont pas été : ils ne détenaient que 24 % du ballon lors de leur superbe 4-0 contre l’Espagne, mais près de 60 % lors de leur victoire 5-0 contre la Zambie.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Pourtant, la Suède a lancé au Japon un défi qu’il n’avait pas encore relevé. Les Suédois étouffaient, pressaient agressivement pour récupérer le ballon puis cassaient dans l’autre sens.

La Suède a également promis avant le match qu’elle jouerait physiquement contre le Japon, et elle l’a fait, livrant tacle après tacle. À la 20e minute, par exemple, Eriksson a poussé Mina Tanaka au sol. Une minute plus tard, Elin Rubensson a battu Aoba Fujino.

C’était un plan de match impitoyable qui a privé le Japon de la belle possession avec laquelle il préférait jouer. Lorsque le Japon a trouvé des opportunités sur le comptoir pour briser, il n’a pas pu. À la mi-temps, les buts attendus du Japon, ou xG – une mesure de création de chance – étaient nuls. Le xG de la Suède était de 1,57.

« Nous ne voulions pas qu’ils aient beaucoup de temps avec le ballon parce que c’est à ce moment-là qu’ils sont les meilleurs », a déclaré l’attaquant Kosovare Asllani. « On est monté haut dans la pression, on a été agressif dans les duels. »

Pendant ce temps, la Suède a joué exactement comme elle aime jouer. A la 32e minute, ils ont marqué sur coup de pied arrêté, comme d’habitude. (Ils ont maintenant le plus grand nombre de buts sur coup de pied arrêté de toutes les équipes du tournoi.) Asllani a lancé un coup franc dans la surface, que le gardien Ayaka Yamashita a repoussé. S’en sont suivis quatre tirs bloqués par des joueuses suédoises jusqu’à ce qu’il tombe par hasard devant Amanda Ilestedt, qui s’est placée devant la défense japonaise pour passer devant Yamashita.

Une sévère pénalité balle à la main sur Fuka Nagano a permis à la Suède de doubler son avance à la 51e minute.

La Suède a été agressive, perturbatrice et physique avec le Japon, ruinant son rythme et sa possession afin de prendre le contrôle du match. Phil Walter/Getty Images

Le Japon a eu sa propre opportunité pour un penalty à la 74e minute, lorsque Riko Ueki avait été déterminé comme ayant été victime d’une faute dans la surface. Les rediffusions vidéo, cependant, ont montré clairement qu’il s’agissait d’un plongeon et qu’aucun joueur suédois ne l’avait touchée, mais il n’y avait pas de révision vidéo de l’appel des arbitres. Peut-être avec un soupçon de karma, Ueki a intensifié et a raté le tir alors même que le gardien suédois Zecira Musovic était battu.

C’était juste un peu cynique et moche de la part d’une équipe japonaise qui avait autrement été une joie à regarder pendant ce tournoi. Au moment où Honoka Hayashi du Japon a retiré un but à la 87e minute sur un dégagement raté d’Eriksson, le Japon ne semblait pas prêt pour un retour. Vous pouvez pratiquement imaginer les ingénieurs du son en coulisses jouer leur chanson préférée d’Abba.

Si la Suède a ressenti la pression contre le Japon, elle était imperceptible ici à l’Eden Park Stadium. C’est une équipe suédoise qui sait apparemment garder l’ambiance légère – entre les matchs, les joueurs ont lancé un tournoi de cornhole au sein de l’équipe qu’ils ont surnommée « La Coupe du monde alternative ». Ils ont également joué au tennis de table et aux jeux vidéo ensemble lors de la Coupe du monde.

« L’alchimie au sein de l’équipe est cruciale pour nous », a déclaré Asllani. « Nous aimons vraiment, vraiment être ensemble. Si vous êtes heureux en dehors du terrain, cela se voit sur le terrain. Vous vous faites confiance en dehors du terrain, vous vous faites confiance sur le terrain.

« Vous devez travailler sur ce genre de choses et nous le faisons quotidiennement. C’est une grande force de l’équipe. »

Maintenant, la Suède doit affronter l’Espagne en demi-finale pour avoir une chance d’atteindre la finale, et c’est une fois de plus l’occasion d’entendre le groupe pop suédois Abba jouer dans le stade après le match.

Soit dit en passant, les joueurs adorent entendre Abba chaque fois qu’ils gagnent. Asllani a cependant une demande si la Suède gagne à nouveau. « J’adore « Lay All Your Love On Me » », a-t-elle dit en souriant.