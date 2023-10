Israël a répondu à l’attaque dévastatrice du Hamas le 7 octobre par la plus grande mobilisation de l’histoire du pays. Mais lorsque ses chars et ses troupes sont finalement entrés dans Gaza ce week-end, ce n’était pas l’invasion à grande échelle à laquelle certains s’attendaient.

Les responsables actuels et anciens ont déclaré que la portée apparemment limitée de l’incursion initiale d’Israël – que Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, a surnommée la « deuxième étape » de la guerre entre Israël et le Hamas – reflétait un mélange complexe de facteurs. Mais par-dessus tout, Israël voulait maximiser son avantage en termes de puissance de feu sur le Hamas et minimiser ses propres pertes, tout en essayant d’éviter d’entraîner d’autres adversaires dans la guerre, ont-ils ajouté.

Sur le plan tactique, l’empreinte plus petite que prévu signifiait que les troupes terrestres pouvaient plus facilement bénéficier d’un soutien aérien rapproché – une couverture cruciale pour pénétrer dans les zones du nord de Gaza où le Hamas a passé des années à préparer ses défenses, selon une personne familière avec les plans de bataille d’Israël. .

« Nous ne prenons aucun risque », a déclaré Amir Avivi, ancien commandant adjoint de la division de Gaza de l’armée israélienne. “Lorsque nos soldats manœuvrent, nous le faisons avec une artillerie massive, avec 50 avions au-dessus de nos têtes qui détruisent tout ce qui bouge.”

Les responsables affirment que les combats à Gaza seront intenses : le Hamas s’est entraîné au combat urbain et a construit un vaste réseau de tunnels, surnommé le « métro de Gaza », qui permet de déplacer les combattants et les armes sans être détectés. Le groupe militant dispose également d’un arsenal d’armes antichars et d’engins explosifs improvisés.

Dans un avant-goût des combats à venir, l’armée israélienne a affronté dimanche des militants du Hamas qui ont émergé d’un tunnel près du poste frontière d’Erez.

« La seule chose pire que le combat en terrain urbain, c’est le combat dans les décombres du terrain urbain. Il y a tellement d’endroits où ils peuvent se cacher et tendre des embuscades », a déclaré Eyal Hulata, qui était chef du Conseil de sécurité nationale d’Israël jusqu’au début de cette année.

« Lorsque l’armée israélienne devient statique, elle devient plus vulnérable. C’est pourquoi vous les voyez en mouvement lent mais constant, [being] très prudent en sécurisant les endroits où ils se trouvent déjà.

L’armée israélienne est restée discrète sur les déploiements précis de l’une de ses opérations les plus importantes depuis des décennies. Mais les responsables affirment que le renforcement plus progressif des forces vise à réduire la probabilité que le Hezbollah, le puissant groupe militant libanais soutenu par l’Iran qui a mené une guerre d’un mois avec Israël en 2006, rejoigne le conflit.

Engager moins de troupes à Gaza signifierait également que la main-d’œuvre pourrait être déployée plus facilement vers le nord si le Hezbollah – dont les militants ont participé à des escarmouches transfrontalières croissantes avec les forces israéliennes – entrait en guerre, selon la personne familière avec les plans de bataille d’Israël.

« Je pense que le message destiné aux Israéliens [on the land offensive] est très délibéré », a déclaré un diplomate occidental. “Ils craignent que le Hezbollah et l’Iran voient dans l’invasion terrestre le déclencheur d’une sorte d’escalade. C’est pourquoi ils ne l’ont pas qualifié d’invasion terrestre.”

L’incursion initiale limitée reflétait également le fait que l’engagement de Netanyahu de détruire le Hamas et de le retirer de la bande de Gaza était trop important pour être réalisé rapidement, a déclaré Yaakov Amidror, chercheur distingué à l’Institut juif pour la sécurité nationale d’Amérique et ancien conseiller à la sécurité nationale.

“L’objectif n’est pas un objectif tactique que nous atteindrons demain”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’attendait à ce que l’opération dure entre six mois et un an. « Ce que vous constatez, c’est de la prudence au niveau tactique : pourquoi devrions-nous perdre plus de soldats que nécessaire ? – et la compréhension que l’objectif est si grand qu’il ne pourra de toute façon pas être atteint la semaine prochaine.

D’autres observateurs pensent que l’ampleur de l’incursion initiale est le signe qu’Israël vise quelque chose de moins ambitieux que le renversement du Hamas.

« Il semble que leurs objectifs soient loin d’éliminer complètement le Hamas de Gaza. Il semblerait qu’ils soient en train de vouloir dégrader à la fois l’infrastructure militaire et tuer les dirigeants », a déclaré le diplomate occidental. “Mais la réponse honnête est qu’ils n’ont toujours pas vraiment précisé quel est l’objectif final, peut-être parce qu’ils ne l’ont pas vraiment trouvé.”

Les responsables israéliens insistent sur le fait qu’ils ne se laisseront pas influencer par la pression internationale pour maîtriser leurs forces armées avant d’avoir vaincu de manière décisive le Hamas, dont les militants ont tué plus de 1 400 personnes le 7 octobre, selon le gouvernement. Les ministres affirment également que les premières incursions terrestres augmenteront la pression sur le Hamas pour qu’il libère les plus de 230 otages capturés ce jour-là.

“Dans cette guerre, il n’y a pas de ‘sablier diplomatique’, mais une horloge opérationnelle et un engagement humain pour le retour des personnes kidnappées”, a déclaré samedi Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien. “Nous écouterons nos amis, mais nous ferons ce qui est bon pour nous.”

D’autres en sont moins sûrs. L’ancien Premier ministre Ehud Olmert, qui a supervisé d’importantes opérations terrestres à Gaza et au Liban, a déclaré qu’Israël avait probablement moins de temps que ne le pense le cabinet de guerre pour atteindre ses objectifs, compte tenu des images de destruction généralisée émanant de Gaza.

Les frappes israéliennes ont tué plus de 8 000 personnes et en ont blessé plus de 20 000, selon des responsables palestiniens. L’ONU a averti que la décision d’Israël de restreindre sévèrement l’approvisionnement en électricité, en carburant, en eau et en biens à Gaza l’a amené au bord d’un effondrement humanitaire.

« Le temps est plus court que [the war cabinet] réfléchissez », a déclaré Olmert. “Jusqu’à maintenant, [the US] nous a fait des « cadeaux ». À l’avenir, ils nous donneront peut-être des ordres.

Les troupes israéliennes se rassemblent près de la frontière avec Gaza ©AFP via Getty Images

Les premières incursions d’Israël à Gaza ont eu lieu près de Beit Hanoun au nord de Gaza et de Bureij au centre de la bande. Les analystes estiment que cette approche suggère qu’Israël pourrait tenter d’encercler progressivement la ville de Gaza, qui, selon les responsables israéliens, est la base d’une grande partie de l’infrastructure militaire du Hamas.

Amos Harel, correspondant militaire et auteur d’un livre sur le conflit israélo-palestinien, a déclaré que les forces israéliennes s’étaient déplacées de 3 à 4 km à l’intérieur de Gaza, mais n’étaient pas encore engagées dans des combats urbains. « La logique semble être de faire pression, de forcer les combattants du Hamas à partir. [of their tunnels] puis frappez-les », a-t-il déclaré.

La personne familière avec les plans de bataille d’Israël a déclaré que dimanche matin, la résistance rencontrée par Israël n’avait pas été « majeure » et qu’il n’était pas clair pourquoi le Hamas n’avait pas tiré davantage de missiles antichar sur les véhicules blindés de Tsahal alors qu’ils entraient dans Gaza.

Mais d’autres ont mis en garde contre une lecture excessive de la réponse du Hamas à ce stade précoce, d’autant plus que les services de renseignement israéliens ont spectaculairement mal évalué les capacités et les intentions du groupe au début du mois.

“Tout ce qui s’est passé depuis le 7 octobre a été une énorme surprise”, a déclaré Hulata. « Je serais donc très prudent dans mes évaluations de ce que le Hamas peut et ne peut pas faire. »