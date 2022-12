La tactique de l’entraîneur argentin Scaloni a élevé Messi à la Coupe du monde

Les gros titres et les projecteurs sont tous sur l’Argentin Lionel Messi, et ils devraient l’être. La dernière danse, si c’est ce qu’elle était, s’est avérée être la meilleure danse puisque le “Petit Génie” a remporté la Coupe du Monde à la cinquième fois.

Mais cela ne serait pas arrivé sans l’autre Lionel. La règle d’or du football est que les étoiles brillent le plus lorsque l’équilibre collectif de l’équipe est bon – et l’homme responsable d’entourer Messi avec la meilleure équipe la plus cohérente de sa longue carrière internationale est l’entraîneur recrue Lionel Scaloni.

Le coach argentin de 44 ans, sans expérience d’entraîneur senior, a encore une fois réussi le grand jour de la finale de la Coupe du monde au Qatar.

Auparavant, les médias argentins avaient été largement corrects lorsqu’ils avaient prédit l’équipe, mais cette fois, Scaloni leur a lancé un mannequin. La plupart pensaient que Scaloni commencerait le match avec l’inclusion de Lisandro Martinez comme l’un des trois défenseurs centraux, et que l’ailier Angel Di Maria serait laissé sur le banc. Scaloni a fait le contraire.

Il était plein de respect pour la France, mais peu craintif. Pendant Russie 2018, la tâche de Scaloni au sein de l’équipe d’entraîneurs argentins était d’observer les futurs adversaires. Là, il a été particulièrement frappé par la France, qui a éliminé l’Argentine en huitièmes de finale. Et, brièvement, lorsqu’il a pris la tête de l’Argentine après la Coupe du monde 2018, la France a été un modèle.

Scaloni se méfiait de leur transition rapide, de leur capacité à récupérer le ballon et de leur capacité à être en position de tirer en trois ou quatre secondes. Il semblait alors naturel de supposer qu’il irait avec trois défenseurs centraux et se donnerait une couverture supplémentaire, mais Scaloni est clairement arrivé à une autre conclusion.

Aborder la finale de la Coupe du monde en ayant peur de la France serait admettre que l’opposition était plus importante que son équipe. Mais s’il partait du principe que l’Argentine était plus importante, comment pourrait-il trouver un moyen pour que ses hommes s’imposent dans le jeu ? La réponse était d’aller avec un dos quatre et de ramener un Di Maria en forme dans le onze de départ.

Lionel Scaloni est devenu l’entraîneur-chef de l’Argentine après la Coupe du monde 2018 et il a pris les bonnes décisions à la fois dans la perspective à long terme de la Coupe du monde 2022 et une fois que l’Argentine est arrivée au Qatar. Alexandre Hassenstein/Getty Images

Une fois la formation de départ annoncée, on a alors pensé que Di Maria jouerait large à droite dans un 4-4-2, faisant équipe avec Messi et sondant la faiblesse du côté gauche de la défense française, où plein- retour Theo Hernandez a connu des moments difficiles. Au lieu de cela, Scaloni a créé la surprise en utilisant Di Maria large sur la gauche. Maintenant, il avait un front trois, avec Messi à droite et Julian Alvarez travaillant furieusement au milieu.

Avec la ligne de front couverte, la France a eu plus de mal à jouer par l’arrière et ses premières minutes ont été pleines d’erreurs de passes. De plus, cela a obligé la paire de milieux de terrain français Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot à couvrir plus d’espace, ce qui a rendu la vie difficile à Antione Griezmann. Tout au long de ce tournoi, utiliser Griezmann comme élément offensif du trio du milieu de terrain avait été une solution pour la France ; L’Argentine en a fait un problème – et pendant qu’ils faisaient cela, Di Maria faisait sa part pour gagner le match.

Si souvent le héros méconnu, si souvent l’homme qui se présente à la grande occasion, Di Maria a été le joueur exceptionnel sur le terrain pendant la première heure de la finale de dimanche, justifiant pleinement la décision de Scaloni de l’utiliser dès le départ et de partir à la recherche de victoire, plutôt que de choisir de s’accrocher et d’espérer.

L’Argentine, comme nous l’avons vu pour la troisième (et, dans le temps supplémentaire, la quatrième) occasion du tournoi, n’est pas à son meilleur lorsqu’elle est forcée de s’accrocher. Le jeu a commencé à changer après le retrait de Di Maria, et une fois que la France s’est développée tardivement, le match s’est éloigné de l’Argentine comme il l’avait fait contre les Pays-Bas et comme il avait menacé de le faire contre l’Australie. Le bricolage tactique de Scaloni les avait presque fait franchir la ligne, mais dans une finale à couper le souffle de plus de 45 minutes, ils devaient creuser profondément dans l’esprit d’équipe et la résolution. Encore une fois, l’entraîneur doit s’attribuer un certain mérite.

Dans le football de tournoi, une fois que l’action commence, c’est comme si le temps s’accélérait – personne ne se souvient des matchs amicaux d’échauffement ou des matchs de qualification. Des problèmes surgissent, des vérités sont révélées et l’entraîneur doit trouver des solutions rapides. Scaloni l’a fait exceptionnellement bien.

Sans panique excessive, il a réagi à la défaite choc de la première journée contre l’Arabie saoudite avec une séquence de changements qui ont été largement sages et réussis. Une décision vitale a été la décision de remplacer Lautaro Martinez à l’avant par Alvarez. Messi allait être plus sporadique que Scaloni ne l’avait prévu, et la mobilité supplémentaire d’Alvarez était donc une nécessité. L’entrée d’Enzo Fernandez, 21 ans, au milieu de terrain a été un coup de maître.

Passer à trois contre les Pays-Bas, emballer le milieu de terrain contre la Croatie, les changements apportés pour la finale – toutes ces décisions de Scaloni ont porté leurs fruits. Mais l’esprit d’équipe va plus loin, car si d’une part les tournois sont comme une accélération du temps, ils sont aussi la conséquence d’un processus qui se déroule sur des périodes prolongées. Et cette équipe argentine a commencé à être constituée il y a environ trois ans et demi, lors de la Copa America 2019 au Brésil.

C’est là, après la chute de l’Argentine en demi-finale contre le Brésil, que Scaloni a confronté la réalité et a rapidement abandonné son idée d’imiter la France, évoluant vers un jeu plus basé sur la possession. Après ce tournoi, c’est aussi quand le groupe désormais central de l’Argentine a commencé à se former – quand Messi a finalement été assimilé à une collection de jeunes joueurs qui avaient grandi en l’idolâtrant et étaient prêts à suer du sang pour le soutenir et réussir ensemble.

Depuis leur défaite en demi-finale de la Copa, leur seule autre défaite est survenue lors de l’ouverture de cette Coupe du monde face à l’Arabie saoudite. Le groupe avait ensuite remporté la Copa America 2021, également au Brésil – une étape essentielle sur la voie de la levée de la Coupe du monde. Ce triomphe en Copa – le premier titre senior de l’Argentine en 28 ans – leur a donné une confiance supplémentaire, a enlevé une grande partie de la pression et a allégé l’ambiance.

Scaloni a présidé à une longue expérience de liaison et il a jeté les bases pour remporter cette Coupe du monde bien avant l’arrivée de l’équipe argentine au Qatar. Sa connaissance de la dynamique des vestiaires et sa flexibilité tactique se sont révélées inestimables pour le triomphe de l’Argentine. Il s’agit bien de la Coupe du monde des deux Lionel.