La tactique de l’Alberta consistant à distribuer de l’argent alimente l’inflation, avertissent les économistes

Selon les économistes, les provinces qui injectent de l’argent au public pour faire face à la flambée des prix aggravent l’inflation plutôt que de l’atténuer.

Ils disent que la tactique utilisée par l’Alberta cette semaine et la Colombie-Britannique et le Québec plus tôt cette année ne parvient pas à étouffer l’inflation, car avoir de l’argent supplémentaire signifie que les gens continueront à dépenser et que la demande de produits et services restera élevée, empêchant l’inflation, élevée depuis des décennies, de bouger.

Si les gens avaient moins d’argent à dépenser alors que les prix étaient élevés, cela pèserait sur l’inflation, disent-ils.

L’inflation s’est établie à 6,9 % le mois dernier, contre 8,1 % en juin.

Donner de l’argent aux ménages est “susceptible de contribuer au problème plutôt que de le résoudre”, a déclaré Travis Shaw, vice-président senior des finances publiques chez DBRS Morningstar.

“Cela contredit ce que la Banque du Canada essaie de faire avec la politique monétaire en essayant de réduire la pression du système et, en fin de compte, de réduire l’inflation”, a-t-il déclaré.

Leur analyse intervient un jour après que la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a annoncé son Inflation Relief Act, qui distribuera 600 $ sur six mois aux familles gagnant moins de 180 000 $ pour chaque enfant de moins de 18 ans ou senior.

“Gérer cette tempête”

Smith indexera également les aides au revenu en fonction de l’inflation, fournira 200 $ supplémentaires en remises sur les factures d’électricité des consommateurs pendant les mois d’hiver et suspendra l’intégralité de la taxe provinciale sur les carburants pendant au moins les six prochains mois.

Pour compléter le plan de 2,4 milliards de dollars, un investissement dans les banques alimentaires et l’expansion d’un programme de laissez-passer de transport en commun pour les personnes à faible revenu.

“Trop de mamans et de papas doivent choisir entre des aliments nutritifs pour leurs enfants et faire leurs versements hypothécaires croissants. De nombreuses personnes âgées choisissent entre remplir leurs ordonnances nécessaires et faire le plein pour leurs véhicules”, a déclaré Smith lors d’un discours mardi annonçant les mesures.

« En tant que province, nous ne pouvons pas résoudre seuls cette crise de l’inflation, mais grâce à notre situation financière solide et à notre budget équilibré, nous pouvons offrir un soulagement substantiel, afin que les Albertains et leurs familles soient mieux en mesure de traverser cette tempête.

Avec un plan comme celui de Smith, l’économiste principal de Desjardins, Marc Desormeaux, a déclaré “qu’il y a un risque que les ménages qui reçoivent l’argent le dépensent simplement et cela contribue à la demande et exacerbe l’inflation”.

Les provinces qui souhaitent utiliser les transferts aux ménages, a-t-il dit, devraient idéalement les limiter dans le temps et les cibler sur les personnes à faible revenu, qui ont tendance à être les plus touchées par l’inflation.

“Si vous gardez ces transferts et allègements de frais pour les personnes à faible revenu, il y a moins de risque de stimuler l’inflation”, a-t-il déclaré.

L’annonce de Smith intervient avant que le ministre des Finances de l’Alberta, Travis Toews, ne fasse une mise à jour financière et un énoncé économique de mi-année jeudi et six mois avant que la province ne plonge dans une élection.

“Ces paiements seront de 100 dollars pendant six mois, ce qui correspond assez bien à la date des élections de printemps”, a déclaré Shaw.

Smith n’est pas le seul premier ministre à se tourner vers les paiements pour soulager l’inflation.

En septembre, le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a annoncé qu’environ 85 % des habitants de la province bénéficieraient de l’augmentation par le gouvernement du paiement du crédit d’impôt pour l’action climatique, estimé à 1 500 $ par an pour une famille de quatre personnes.

Dans le même temps, il a déclaré que la BC Family Benefit, anciennement connue sous le nom de Child Opportunity Fund de la province, fournirait des paiements mensuels non imposables accrus à environ 75% des familles de la Colombie-Britannique ayant des enfants de moins de 18 ans.

L’allocation familiale est censée être une mesure temporaire s’étendant de janvier à mars, l’augmentation s’élevant à 58 $ par mois pour un parent seul avec un enfant.

Le successeur de Horgan, David Eby, a annoncé la semaine dernière un crédit de 100 dollars sur les factures d’électricité et a déclaré que le gouvernement accorderait un “crédit d’abordabilité” aux résidents à revenu faible et moyen.

Plus tôt dans l’année, le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a utilisé son budget du printemps pour offrir un paiement unique de 500 $ à chaque adulte gagnant 100 000 $ ou moins.

Shaw pense que d’autres provinces pourraient s’inspirer de telles mesures.

Il a déclaré: “Je m’attendrais à ce que, si l’inflation reste élevée de manière persistante, nous puissions voir des mesures supplémentaires au niveau provincial ou une extension des mesures existantes.”