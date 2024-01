La tactique de Kari Lake consistant à enregistrer secrètement des personnes se retournera-t-elle contre elle ?

Une fuite d’enregistrement audio a secoué l’univers politique de l’Arizona.

Il a révélé que le président du Parti républicain de l’Arizona, Jeff DeWit, avait offert de l’argent à l’ancienne candidate au poste de gouverneur Kari Lake si elle refusait de se présenter au Sénat américain en 2024. DeWit a démissionné après que l’enregistrement a été rendu public, affirmant que l’équipe de Lake avait menacé de publier un autre enregistrement « plus préjudiciable » si il est resté à la tête du parti.

La saga est le dernier exemple en date de Lake utilisant des enregistrements audio et vidéo comme matraque politique.

Lorsqu’elle se présentait au poste de gouverneur, Lake, qui s’est élevée contre ce qu’elle considère comme un parti pris dans la couverture médiatique, enregistrait régulièrement ses interactions avec les journalistes, arrivant parfois aux événements de campagne avec un microphone. Après les élections, la campagne de Lake a posté une vidéo d’un appel téléphonique au cours duquel un avocat du comté de Maricopa a utilisé des grossièretés et élevé la voix en réponse à des commentaires de la campagne qu’il considérait comme menaçants.

Lake a employé la même tactique lors de sa candidature au Sénat. Elle portait un microphone alors qu’elle et le représentant Ruben Gallego, D-Arizona, le démocrate en tête de la course, se sont affrontés au sujet de l’immigration lors d’une rencontre filmée à l’aéroport international de Phoenix Sky Harbor.

D’une part, le dernier enregistrement audio est un exemple des avertissements de Lake pendant la campagne électorale concernant « le marais », le raccourci utilisé par le candidat au Sénat pour désigner un réseau d’intérêts riches qui contrôlent la politique américaine à huis clos. L’enregistrement a plongé l’État partie dans le chaos avant sa réunion annuelle de samedi.

D’un autre côté, la diffusion de l’audio a entraîné une élimination amère de DeWit, qui par son compteconsidérait Lake comme un ami de confiance et est, comme Lake, un allié de l’ancien président Donald Trump.

Larry Sabato, expert politique et professeur à l’Université de Virginie, a déclaré que le fait d’enregistrer d’autres personnes constituait un précédent dans la politique américaine. En Virginie, par exemple, une conversation téléphonique secrètement enregistrée figurait dans une rivalité entre le gouvernement de l’époque. L. Douglas Wilder et le sénateur américain Charles Robb, D-Va., à la fin des années 1980 et au début des années 1990.

“Cela arrive de temps en temps”, a déclaré Sabato. “Mais je pense que c’est une chose risquée à faire parce que vous vous ferez une réputation pour cela, et alors les gens ne voudront pas avoir de conversations franches avec vous, car ils pourraient imaginer que les résultats soient publiés quelque part.”

Il a repoussé l’idée selon laquelle l’enregistrement justifiait les allégations de corruption de Lake au sein du Parti républicain de l’État.

«Des personnalités politiques de haut rang complotent et planifient. Ils le font 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a déclaré Sabato. “Cela s’appelle de la politique.”

Au lieu de cela, il a soutenu que la conversation enregistrée met en lumière le simple fait que Lake est une perspective risquée pour les républicains cherchant à remporter un siège au Sénat.

“Je suis surpris qu’on ne lui ait pas fait plus d’offres pour tenter de la faire sortir de la course, car elle a réussi à perdre une course au poste de gouverneur qu’un autre républicain aurait probablement pu gagner”, a-t-il déclaré. “J’aurais pu vous le dire sans cassette.”

John J. “Jack” Pitney Jr., professeur de sciences politiques au Claremont McKenna College, a déclaré que l’habitude d’enregistrement de Lake se résume à un mot : « théâtre ».

« Sa campagne est principalement du théâtre, pas du contenu politique », a déclaré Pitney.

“Et dans le théâtre de Kari Lake, cet enregistrement est un merveilleux accessoire”, a-t-il déclaré. « Il s’agit d’être un non-conformiste, d’être un étranger. Et la conversation lui donne beaucoup de munitions.”

La cassette audio secrète a également servi à renforcer la loyauté envers la faction de Lake au sein du Parti républicain, a déclaré Sabato.

“Elle marche sur une corde raide” :Comment les liens étroits de Kari Lake avec Trump joueront-ils dans la course au Sénat ?

Selon Sabato, cela n’a rien de nouveau.

« L’aile Trump du parti est, je dirais, dominante en Arizona. Elle affirmait donc le pouvoir qui vient du fait d’être dans la faction dominante », a déclaré Sabato. «C’est l’essence de la politique. Vous n’essayez pas seulement de faire élire des membres de votre parti : vous essayez de faire élire des personnes appartenant à votre faction de votre parti.»

Pitney, qui a travaillé dans la politique républicaine plus tôt dans sa carrière, adopte un point de vue différent. Il a cité l’exemple de Newt Gingrich, l’homme politique républicain qui s’est forgé une réputation de « lanceur de bombes » en raison de ses tactiques dures en tant que président de la Chambre des représentants des États-Unis. Le fougueux Gingrich a amené des dirigeants plus modérés dans son orbite, comme le représentant de l’époque. Steve Gunderson, R-Wis., a noté Pitney. De même, l’ancien président Ronald Reagan a fait de son principal challenger, George HW Bush, son colistier lors de l’élection présidentielle de 1980.

« Il y a toujours eu des querelles, et les gens ont des vendettas contre des ennemis particuliers. Mais l’idée de purger quiconque n’est pas à 100 % (en accord avec un homme politique) est inhabituelle », a-t-il déclaré.

Laura Gersony couvre la politique nationale de la République de l'Arizona.