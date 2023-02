La tactique de Brighton de Roberto De Zerbi expliquée : Provoquer la presse de l’opposition en devenant les rois de la possession | Nouvelles du football

Lorsque Roberto De Zerbi est arrivé à Brighton en septembre, il rejoignait une équipe en pleine forme. Il a été suggéré que Graham Potter les ait peut-être emmenés aussi loin que n’importe qui le pouvait. Tel a été l’impact de l’Italien depuis lors, Brighton pourrait en fait être meilleur maintenant.

C’est six victoires en neuf matchs toutes compétitions confondues depuis Noël. Les Seagulls montent en flèche en Premier League, en route pour la qualification européenne et le meilleur résultat de l’histoire du club, tout en battant Liverpool pour se qualifier pour le cinquième tour de la FA Cup.

Mais l’influence de De Zerbi ne concerne pas seulement les résultats obtenus mais la manière dont son équipe les atteint. Brighton a longtemps été en mesure de jouer un jeu de passes. Désormais, la domination totale du football devient la norme. Les chiffres sont surprenants.

Leur récent match contre Crystal Palace était le cinquième fois qu’ils avaient joui de plus de 70 pour cent de possession depuis que De Zerbi a pris le relais. Pendant ce temps, Manchester City l’a fait quatre fois. Le reste de la Premier League l’a fait cinq fois entre eux.

Pep Guardiola l’avait prédit. “Son impact en Angleterre sera énorme à l’avenir”, a-t-il déclaré lors de la nomination de De Zerbi. Mikel Arteta est fan. “C’est quelqu’un que j’ai suivi.” Jurgen Klopp l’a décrit comme “très influent” avant de se développer davantage.

« Pousser à travers vos idées en changeant ce que tout le monde à Brighton pensait probablement avoir bien fonctionné et toujours mettre votre tampon est un très bon travail qu’il a fait. Vous voyez la différence. Ils ont joué au Potter-ball. Maintenant, ils jouent au De Zerbi-ball. .”

Les styles ne sont pas si différents. C’était toute l’idée, la raison pour laquelle le directeur général de Brighton, Paul Barber, a déclaré que le nouvel homme était un ajustement culturel et technique. De Zerbi lui-même avait noté les similitudes entre l’approche de Potter et ses propres idées.

Tout changement était censé être subtil. L’accent est toujours mis sur la possession. “Nous avons les joueurs pour le faire”, a déclaré Alexis Mac Allister Sports du ciel. “Roberto est venu ici parce qu’il savait qu’il avait les bons joueurs pour pouvoir jouer l’idée qu’il veut jouer.”

De Zerbi a continué avec un retour à trois au départ, un clin d’œil au succès dont Potter jouissait, et continue de jouer avec cette formation, malgré sa préférence pour son propre système 4-2-3-1. Les mouvements restent fluides. Aucune équipe de Premier League n’a marqué plus de buts depuis le milieu de terrain.

“Je ne peux pas vous dire trop de secrets, mais vous pouvez le voir dans la façon dont nous jouons. Tout le monde apprécie son football et que cela continue longtemps”, a déclaré Tariq Lamptey. Sports du ciel. “Nous avons des idées similaires à celles du chef précédent. Il s’agit simplement de les développer un peu.”

Mac Allister établit également des comparaisons entre les deux entraîneurs. “Je pense que ce sont des managers similaires car ils veulent tous les deux avoir la possession du ballon et appuyer haut”, ajoute-t-il. Il y en avait un parfait exemple pour le premier match du démantèlement 3-0 de Liverpool.

Evan Ferguson a pressé Joel Matip et Mac Allister était là pour passer devant Jordan Henderson. Sept touches plus tard, de quatre joueurs différents de Brighton, et le ballon était au fond du filet d’Alisson. C’était lisse et c’était rapide, beaucoup trop bien pour Liverpool.

Brighton se classe au troisième rang de la Premier League depuis que De Zerbi a pris le relais pour des chiffres d’affaires élevés se terminant par un tir. Ils sont toujours une équipe pressante. Mais ce n’est pas l’aspect clé de son football. Il a même appelé presser un pari. Il préfère l’encourager de l’opposition.

“Oui,” dit Mac Allister. “Il essaie de les attirer.”

Provoquer la presse est la marque de fabrique de l’approche de De Zerbi. Cela exige que les joueurs soient à l’aise avec le ballon dans leur propre moitié de terrain car il est heureux d’y attirer l’opposition. Reculez et Brighton domine. Devenez aspiré et Brighton joue.

“La possession dépend toujours de la pression de l’adversaire”, a expliqué De Zerbi. “Plus la pression est forte, plus le développement ultérieur est vertical. Moins il y a de pression adverse, plus notre contrôle du match et la possession du ballon seront grands.”

Sans cette pression, Brighton peut sembler passif. Mais tout cela fait partie de l’art de la provocation. Lorsque les espaces apparaissent, ils jouent vers l’avant – et rapidement. Regardez le deuxième but contre Liverpool. Pervis Estupinan à Ferguson à Solly March. But.

“Roberto aime plus l’idée de construire depuis l’arrière et cela se voit dans nos jeux”, explique Mac Allister. “Il aime avoir la possession du ballon, puis quand nous pouvons trouver nos ailiers et nos attaquants, nous pouvons essayer d’être directs et de marquer.”

Décès de Sanchez Le gardien de Brighton, Robert Sanchez, a réalisé 74,4% de ses passes à l’intérieur de sa propre moitié de terrain cette saison, contre 64,5% la saison dernière.

En attirant l’opposition sur eux, Brighton peut isoler les défenseurs. C’est le but de tout ce qui passe. Une fois dans des situations individuelles, De Zerbi encourage plus d’expression. Il s’agit davantage de la capacité de l’individu et cela signifie plus de liberté.

“Chacun sait ce que nous devons faire dans notre position et il attend des choses différentes de chaque position”, explique Lamptey. “Il vous donne suffisamment d’informations pour prendre la bonne décision pour vous. C’est bien en tant que joueur. Vous pouvez voir quelle décision vous convient.”

Les statistiques racontent l’histoire.

Depuis la nomination de De Zerbi, Brighton se classe deuxième derrière Manchester City pour le nombre de séquences de 10 passes ou plus en jeu ouvert. Ils se classent également deuxième derrière les champions pour de telles séquences qui se terminent par un tir ou une touche à l’intérieur de la surface.

Cependant, en termes d’efficacité de conversion de ces séquences de passes de 10 passes ou plus en séquences qui se terminent par un tir ou une touche à l’intérieur de la surface, Brighton est encore plus efficace que City. En fait, seuls les leaders de la Premier League, Arsenal, sont meilleurs dans ce domaine.

C’est important. Cela montre que le jeu de construction de Brighton fonctionne.

Sous De Zerbi, ils progressent plus vers le but adverse par séquence et jouent avec plus de largeur par séquence. Une équipe d’élite sans budget d’élite, seuls les trois premiers de la Premier League réussissent plus de passes dans le dernier tiers du terrain.

Aucune équipe ne fait plus de passes de mise à pied – définies comme une première passe à une touche loin du but lorsqu’il y a de la pression sur le passeur. Le troisième but contre Everton comportait une telle passe. L’opposition a été provoquée. Brighton a joué jusqu’au bout.

De toute évidence, il y a adhésion des joueurs.

“Il vous motive définitivement pour les matchs”, a déclaré Lamptey. “Il vous donne la confiance nécessaire pour sortir et jouer car il nous a donné les outils de la semaine sur le terrain d’entraînement. Il nous donne toutes les informations dont nous avons besoin pour sortir et obtenir un résultat.”

De Zerbi a la personnalité pour faire passer ses idées.

“Il est intense, il est passionné, mais c’est un gars vraiment sympa”, ajoute Mac Allister. Et ces idées impressionnent tout le monde.

“Dès le début, nous savions que son idée était incroyable. Nous aimons vraiment jouer comme il veut que nous jouions.”

Ils ne sont pas seuls.