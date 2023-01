La tâche principale du Michigan : ignorer le drame, améliorer le recrutement

Michel Cohen Écrivain de football universitaire et de basketball universitaire

À la mi-janvier, après qu’une série de tweets cryptiques de Jim Harbaugh ait marqué la fin supposée de sa dernière ouverture dans la NFL, l’entraîneur de football du Michigan pourrait enfin porter son attention sur une autre tempête de feu engloutissant les Wolverines – un programme loué pour sa stabilité sur le terrain les deux dernières saisons malgré un courant dramatique incessant partout ailleurs.

La dernière flambée a impliqué le limogeage du coordinateur offensif / entraîneur des quarts Matt Weiss, une autre importation de l’ensemble de John Harbaugh avec les Ravens de Baltimore et le sujet d’une enquête policière en cours sur des “crimes d’accès à l’ordinateur” présumés au Schembechler Hall, le football l’épicentre de l’équipe sur le campus. Weiss a d’abord été mis en congé lorsque la nouvelle de son enchevêtrement a fait surface plus tôt ce mois-ci, et la décision du département des sports de le licencier le 20 janvier signifiait que Harbaugh devait remplacer un membre critique du personnel.

La recherche s’est terminée une semaine plus tard, le 27 janvier, lorsque Harbaugh a annoncé l’élévation du candidat interne Kirk Campbell au poste d’entraîneur des quarts – bien qu’il n’ait pas ajouté le titre de co-coordinateur décerné à Weiss après la campagne 2021. Campbell, 36 ans, a travaillé comme analyste offensif pour les Wolverines la saison dernière après deux ans en tant que coordinateur offensif / entraîneur des quarts à Old Dominion et trois ans en tant qu’analyste à Penn State, où il était une figure centrale dans la salle des quarts.

“Kirk est un jeune et brillant esprit offensif qui s’est immédiatement intégré à notre équipe d’entraîneurs l’an dernier”, a déclaré Harbaugh dans un communiqué. “Notre personnel offensif a été vraiment impressionné par ses connaissances et son expertise de l’ensemble de l’attaque, et il a joué un rôle essentiel dans le succès de l’attaque avec la planification du match et la détection des adversaires. Kirk fait un travail remarquable en développant des relations et je sais qu’il aura un rapport exceptionnel avec nos quarterbacks.”

La qualité et la rapidité avec lesquelles il s’intègre au quart-arrière vedette JJ McCarthy seront examinées dans les mois à venir, mais la responsabilité la plus pressante qui incombe au nouvel entraîneur de poste de Harbaugh est de s’établir sur la piste de recrutement, ce que Campbell n’a jamais fait au niveau de la division I. . Les Wolverines font partie des finalistes du quart-arrière Jadyn Davis de la Providence Day School de Charlotte, en Caroline du Nord, un espoir cinq étoiles de la promotion 2024, et ont adapté leur stratégie de recrutement pour démontrer qu’il est la cible principale. Il incombe maintenant à Campbell de soigner les blessures ouvertes par le départ inattendu de Weiss et d’accélérer sa relation avec un joueur que le Michigan espère être l’héritier de premier plan de la fortune littérale et métaphorique de McCarthy à Ann Arbor.

La gravité de la tâche de Campbell accentue le risque que Harbaugh a pris en évitant une embauche externe à un moment où le recrutement du programme est au point mort malgré des voyages consécutifs aux éliminatoires de football universitaire. Le Michigan a glissé au troisième rang de la hiérarchie de recrutement des Big Ten alors que l’Ohio State maintient sa position au sommet de la ligue et Penn State, dont la classe 2022 s’est classée huitième au niveau national, est sur le point de surpasser les Wolverines pour un deuxième cycle consécutif. Perdre Weiss a donné à Harbaugh la chance de passer d’un recruteur de qualité inférieure à quelqu’un connu pour sécuriser des joueurs de haut calibre, mais il a plutôt fait confiance à Campbell, qui n’a pas fait ses preuves.

Que se passe-t-il au Michigan ? RJ Young partage ses réflexions sur le licenciement des violations potentielles de la NCAA de Matt Weiss et Jim Harbaugh, et ce que tout cela signifie.

“J’apprécie ma relation avec l’entraîneur Harbaugh et notre personnel”, a déclaré Campbell dans le communiqué, “et j’ai hâte de travailler avec eux alors que nous développons, encadrons et entraînons de grands joueurs. Ma famille et moi aimons tout de ce programme universitaire et de football. , en particulier les personnes avec qui je travaille quotidiennement. J’ai hâte d’aider l’équipe 144 à atteindre de nouveaux sommets en 2023.”

Pour atteindre ces sommets, Campbell est chargé de recruter à un niveau beaucoup plus élevé que son prédécesseur. Le classement des recruteurs 247Sports suit les performances des entraîneurs adjoints en fonction du calibre des joueurs qu’ils sécurisent, et les données des deux dernières saisons suggèrent l’absence d’un artiste d’élite dans le personnel de Harbaugh, en particulier par rapport aux autres programmes de sang bleu.

En 2022, les Wolverines ont signé la 12e meilleure classe de recrutement du pays après avoir renversé plusieurs prospects très bien notés pendant et autour de la première période de signature. Mais aucun des entraîneurs adjoints du Michigan n’a terminé parmi les 25 meilleurs recruteurs du pays cette année-là, ni parmi les cinq meilleurs recruteurs du Big Ten. L’ancien coordinateur offensif Josh Gattis, qui a remporté le prix Broyles avant d’accepter un poste à Miami, s’est classé 28e au niveau national et sixième de la conférence pour devenir le membre le mieux classé du personnel de Harbaugh. L’entraîneur de la ligne défensive Mike Elston, qui reste avec les Wolverines, a été le deuxième meilleur finisseur au n ° 36 au classement général et septième dans le Big Ten.

Le classement actuel est encore pire. Aucun des entraîneurs du Michigan ne se classe parmi les 50 meilleurs pour 2023 – Elston est en tête de liste au n ° 58 – et le soldat Wolverines sans engagement ni signature d’un joueur classé parmi les 170 meilleurs espoirs.

Ces chiffres présentent un contraste frappant avec ce qui se passe à Ohio State et Penn State, où la même paire d’assistants de chaque école s’est classée parmi les meilleurs recruteurs du pays lors de la renaissance sur le terrain de deux ans du Michigan: Brian Hartline (OC / WRs) et Larry Johnson (DL) pour les Buckeyes ; Ja’Juan Seider (Co-OC/RBs) et Terry Smith (CBs) pour les Nittany Lions.

Brian Hartline : Considéré comme l’une des étoiles montantes les plus rapides de la profession, le talent de Hartline pour associer des compétences de recrutement acharnées à un développement exemplaire des joueurs lui a valu une promotion d’entraîneur des récepteurs larges à coordinateur offensif plus tôt ce mois-ci. Il a attiré une demi-douzaine de receveurs quatre étoiles et un receveur cinq étoiles à Columbus au cours des deux dernières classes de recrutement seulement, et maintenant ses prouesses s’étendront à l’offensive dans son ensemble. Hartline a terminé 13e au niveau national en 2022 et se classe cinquième jusqu’à présent en 2023 – tout en produisant deux choix de premier tour lors du repêchage de la NFL de l’année dernière lorsque Garrett Wilson a été sélectionné 10e et Chris Olave est allé 11e. Les deux joueurs ont dépassé les 1 000 verges lors de leurs saisons de recrue.

L’État de l’Ohio promeut Brian Hartline au poste d’OC Joel Klatt explique le recrutement que Brian Hartline a fait pour les Buckeyes.

Larry Johnson : Sans doute le meilleur entraîneur de ligne défensive du football universitaire, Johnson a encadré cinq joueurs de ligne défensive de l’année Big Ten et deux joueurs défensifs Big Ten de l’année depuis qu’il a rejoint les Buckeyes en 2014. Les quatre espoirs que Johnson a obtenus en 2022 avaient une note moyenne de 88e. dans l’ensemble alors qu’il s’est classé parmi les 10 premiers au classement national des entraîneurs adjoints et a terminé n ° 1 de la conférence. Il a signé quatre autres espoirs quatre étoiles en 2023 et se classe dans le top 20 pour la troisième saison consécutive.

Ja’Juan Seider : Peu d’entraîneurs adjoints connaissent une meilleure séquence que Seider, qui se classe au quatrième rang national pour le cycle de recrutement 2023 avec huit engagements d’espoirs quatre étoiles. Il a extrait l’état de Virginie pour le joueur de ligne intérieur n ° 2 du pays à Alex Birchmeier, et deux secondeurs classés parmi les 25 meilleurs à leur poste à Tony Rojas et Kaveion Keys. Il a également sélectionné trois des 300 meilleurs joueurs de Floride – son autre région d’expertise – dans les deux dernières classes combinées. Ses signatures en 2022 des tailbacks Nicholas Singleton (cinq étoiles, n ° 1 RB) et Kaytron Allen (quatre étoiles, n ° 12 RB) ont conduit à 1928 verges au sol combinées et 22 touchés pour l’un des meilleurs tandems du football universitaire.

Terry Smith : En plus de son rôle d’entraîneur des cornerbacks, Smith a été coordinateur du recrutement défensif de Penn State depuis son arrivée de Temple en 2014. Les huit joueurs qu’il a signés en 2022 détenaient un classement moyen des prospects de n ° 225 au total alors que Smith a terminé n ° 18 au niveau national et troisième du Big Ten derrière Johnson et Hartline. Il se maintient à nouveau en 2023 avec six engagements d’espoirs quatre étoiles, mis en vedette par trois des 13 meilleures sécurités du pays: King Mack (n ° 7), Elliot Washington (n ° 11) et DaKaari Nelson (n ° 13) . Dans l’ensemble, Smith a aidé les Nittany Lions à compiler les 15 meilleures classes au cours de six des huit dernières saisons.

Le succès de Penn State améliorera-t-il le Big Ten? Joel Klatt réfléchit à l’avenir d’une très bonne et très jeune équipe de Penn State.

Au Michigan, les choses seront différentes pour Campbell étant donné le caractère unique et la spécificité du poste qu’il recrute. Non seulement la plupart des entraîneurs de quarts se concentrent sur un plus petit nombre de prospects à chaque cycle, mais ils doivent également poursuivre ces joueurs sous les projecteurs les plus brillants avec la prolifération d’événements de recrutement de haut niveau comme Elite 11. Inévitablement, une partie de chaque poursuite se déroule dans l’œil du public.

Ainsi, bien qu’il y ait peu de différends sur l’importance de Weiss pour l’attaque du Michigan au cours des deux dernières saisons – de la transformation du vétéran Cade McNamara en quart-arrière du championnat à l’accentuation de la capacité à double menace de McCarthy; de l’installation d’aspects de l’attaque précipitée des Ravens à l’infusion de l’approche du personnel d’entraîneurs avec des mesures avancées – le front du recrutement n’était guère son point fort après plus d’une décennie dans la NFL. Son attitude réservée et pensive a ajouté une couche de complication à l’établissement de relations.

Les fans ont reconnu cette faiblesse et ont blâmé Weiss en grande partie pour avoir recruté des ratés impliquant le quart-arrière cinq étoiles Dante Moore en 2023 (engagé dans l’Oregon; signé avec UCLA) et le quart-arrière quatre étoiles CJ Carr en 2024 (engagé à Notre Dame; petit-fils de ex-entraîneur de Wolverine, Lloyd Carr). Weiss a été critiqué sur les réseaux sociaux, harangué sur les babillards électroniques et vertement critiqué par les journalistes qui couvrent le recrutement dans le Michigan. Tout cela est revenu à Weiss sous une forme ou une autre.

“Une chose que j’ai apprise, c’est qu’il y a beaucoup d’éléments relationnels, non?” Weiss a déclaré en août dernier. “Si un agent libre de la NFL signait avec une équipe et se rendait à la conférence de presse et disait:” Vous savez, je suis juste ici parce que j’aime ce poste d’entraîneur. Je veux dire, ce gars, nous avons une excellente relation. jouer à “Fortnite” tous les jours à 2 heures du matin, et ce gars est tout simplement génial. Et c’est pourquoi je suis ici.’ Tout le monde serait comme, ‘Wow, qu’est-ce qui ne va pas avec ce gars?’

“Mais à l’université, c’est un peu ce qui se passe. Ce n’est pas la seule chose qui [decisions] sont basés sur, mais c’est important. Alors j’apprends ça, je cherche comment faire ça. Je ne joue certainement pas à “Fortnite” avec qui que ce soit à 2 heures du matin, mais comme je le dis aux recrues, le gars qui joue aux jeux vidéo avec vous à 23 heures du soir ou quoi que ce soit, c’est ce qu’il va être faire quand il devrait essayer de vous aider à devenir un meilleur joueur et devrait planifier un match et trouver des moyens de faire avancer l’attaque. Il va jouer à “Fortnite” avec un jeune de 16 ans [kid].”

En fin de compte, Weiss a été licencié avant de pouvoir décrocher le prochain McCarthy du programme, le prochain quart-arrière quatre ou cinq étoiles très vanté qui peut catapulter le recrutement à un autre niveau. Deux victoires sur Ohio State, des titres consécutifs dans le Big Ten et des apparitions consécutives en demi-finale nationale ne suffisent toujours pas à rassasier certains coins de la base de fans désireux de combler l’écart avec l’Alabama, la Géorgie et le Texas en matière de recrutement. Pour ces gens, Weiss a échoué.

C’est le genre de pression dont Campbell hérite maintenant. Le temps nous dira s’il peut livrer.

Michael Cohen couvre le football universitaire et le basketball pour FOX Sports en mettant l’accent sur le Big Ten. Suivez-le sur Twitter @Michael_Cohen13 .

En savoir plus sur le football universitaire :

Les meilleures histoires de FOX Sports :