La tâche préférée des fans de Love Island revient comme la plus sexy à ce jour et déclenche des rangées explosives après le baiser secret de la bombe

Les fans de LOVE Island vont se régaler ce soir avec le retour d’une tâche préférée des fans – et c’est la plus sexy à ce jour.

Mercredi soir, Love Island verra les Islanders participer à Popping Off, le jeu qui leur permet de faire éclater des ballons avec leur corps avant de relever les défis à l’intérieur.

Instagram

Ils seront beaucoup plus en train de se bécoter dans Love Island ce soir[/caption]

Les téléspectateurs se souviendront des ravages causés par la tâche lors de la dernière série et on nous dit que ce n’était pas différent cette fois-ci.

Un initié de la télévision a déclaré au Sun : « Tout commence après que les insulaires ont commencé à utiliser les défis à leur avantage.

« Sammy embrasse Jess et Leah comme les deux insulaires qui l’aiment le plus et ça ne se passe pas bien du tout. Il est juste de dire que Jess ne veut pas être dans un triangle amoureux !

« La nouvelle bombe Charlotte a la chance d’embrasser un insulaire pendant que le reste de la distribution se couvre les yeux, mais elle n’embrasse pas Zach – avec qui elle s’est couplée et a volé Molly – et cela déclenche une énorme dispute quand tout le monde découvre qui elle a choisi.

« En tout, il y a 11 bisous – c’est la tâche la plus sexy à ce jour – et une fois le défi terminé, la villa est vraiment tendue… »