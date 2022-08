La tâche difficile de Tottenham dans le top quatre de la Premier League

Tottenham, qui a terminé quatrième la saison dernière, fait face à une bataille acharnée pour cette place toujours précieuse dans le top quatre de la Premier League. En fait, malgré l’amélioration à la fois de l’équipe et du gameplay global, la compétition autour d’eux est plus difficile.

Manchester City et Liverpool sont des paris assez sûrs pour deux de ces spots. Malgré le début de saison quelque peu décevant de Liverpool, Jurgen Klopp a peut-être une équipe trop profonde, tout comme Manchester City. Par conséquent, les Spurs s’affrontent avec leurs rivaux londoniens Chelsea et Arsenal pour les places restantes en Ligue des champions.

Tottenham a maintenant une pré-saison complète sous Antonio Conte. Indéniablement, l’équipe est plus affûtée sur le terrain et possède une meilleure cohésion à l’intérieur.

Les attaquants vedettes Harry Kane et Son Heung-Min mènent la ligne pour la huitième saison consécutive. De plus, la signature de janvier Dejan Kulusevski a pris un bon départ en Angleterre à son arrivée. Par conséquent, Tottenham a un cri pour le meilleur trio de tête de la Premier League.

Cependant, ces voisins de Londres ne vont pas simplement s’asseoir. Avec trois matchs joués maintenant pour ces équipes rivales, il y a de bons candidats pour donner à Tottenham une course pour le top quatre.

Les quatre meilleures candidatures de Tottenham en Premier League

Lors du match d’ouverture des Spurs contre Southampton, les Saints ont rapidement pris les devants grâce à James Ward-Prowse. Cependant, Tottenham a rebondi sur une défaite confortable, voire dominante, de Southampton, 4-1.

Tout au long du match, l’équipe de Conte a semblé organisée tout en possédant toujours une menace en haut. Étonnamment, ni Kane ni Son n’ont marqué, ce qui rend la victoire encore plus prometteuse. Les buts sont venus de différentes zones du terrain au lieu de compter uniquement sur les deux talismans en haut.

Plus récemment, lors de la troisième journée, les Spurs ont remporté une autre victoire à domicile, cette fois en éliminant les Wolves. Cependant, cette victoire était très différente du triomphe de la première journée. Dans ce qui a été un match égal tout au long, un seul but de Harry Kane en seconde période a vu les Spurs franchir la ligne. Le sauveur de Tottenham en seconde période est venu après que les fans des Spurs aient hué leur équipe hors du terrain à la mi-temps.

Les loups ont frustré les hôtes. Sans Harry Kane, ce match, ainsi que la deuxième journée contre Chelsea, ont offert une perspective différente en cette saison infantile.

Frustration contre Chelsea et les loups

Les Spurs ont réalisé une performance lamentable contre Chelsea à Stamford Bridge lors de la deuxième journée. En fin de compte, des pauses chanceuses et un héroïque Harry Kane ont récupéré un match nul 2-2. La deuxième itération de la «bataille du pont» a donné lieu à un certain nombre d’appels favorables à Tottenham. De plus, les Spurs ont capitalisé sur ces deux fautes manquées pour saisir ses deux buts.

Mis à part la controverse, le niveau de performance de Tottenham n’a pas été à la hauteur des attentes d’une équipe cherchant à se battre pour le top quatre, sans parler d’un titre EPL potentiel. Si Chelsea a réussi à mettre de côté certaines de ses occasions, le match avait le potentiel d’atteindre 4-2 ou 5-2 en faveur des hôtes.

Les Spurs ont fait face à un test de réalité, mais ont laissé le match relativement indemne. Le match suivant contre les Wolves, les Spurs se sont à nouveau appuyés sur Kane. C’est un contraste avec les espoirs vendus contre Southampton au début, lorsque l’équipe cherchait à faire la différence, pas seulement un ou deux joueurs.

Un point positif au cours des deux derniers matchs, malgré les désirs clairs laissés disponibles, est le début d’un certain nombre de nouvelles recrues. Richarlison, Yves Bissouma et Ivan Perisic ont tous fait leurs débuts à Tottenham en seconde période à Stamford Bridge. Chacun cherchait à donner une impulsion au jeu, et cela s’est répercuté sur le jeu des Wolves.

Perisic a joué un excellent match contre Wolverhampton Wanderers, récoltant la passe décisive sur le but de Kane. Le fait demeure, cependant, que les Spurs ont besoin de plus que de simples buts marqués par Kane pour atteindre leurs nobles objectifs pour cette campagne.

Principaux rivaux pour les quatre meilleures offres de Tottenham

Rien qu’en regardant Arsenal et Chelsea, c’est un domaine où l’on peut affirmer que les deux rivaux londoniens prospèrent. Dans cette jeune saison, Arsenal est la seule équipe à neuf points en neuf matches. Chelsea, qui méritait probablement trois points contre Tottenham, a pataugé à Leeds, jetant une clé dans ce qui était un début de campagne décent, mais loin d’être parfait.

Voici un bref aperçu du début des campagnes de ces deux équipes et comment cela se compare aux Spurs.

La résurgence d’Arsenal sous Arteta

Comme indiqué, Arsenal bourdonne. Trois victoires en trois matchs, dont deux sur la route, c’est un début parfait. Pour être juste, le début de saison d’Arsenal n’a pas présenté de propositions trop difficiles. Crystal Palace, Leicester City et Bournemouth précèdent Fulham, Aston Villa et Manchester United. En toute honnêteté, Mikel Arteta s’attend probablement à six victoires en six matchs.

La forme scintillante présente un dossier solide pour la qualification en Ligue des champions. Mikel Arteta expose maintenant sa vision de ce dont Arsenal est capable. Avec trois saisons complètes à son actif, les nouveaux arrivants William Saliba et Gabriel Jesus s’intègrent parfaitement. Saliba a attrapé un étourdissant contre Bournemouth, et Jésus a déjà deux buts, tous deux contre Leicester.

Les Spurs ont battu de justesse Arsenal dans le top quatre la saison dernière, et les Gunners ont la vengeance en tête. Si les deux équipes poursuivent leurs débuts de saison, ce Derby du nord de Londres du 1er octobre pourrait avoir un niveau d’intrigue particulier.

Chelsea a montré son vrai potentiel contre les Spurs

Si le match des Spurs est une indication, Chelsea a pris ses marques. Bien sûr, ces repères se sont effondrés contre une équipe déterminée de Leeds qui a surclassé les Blues.

La première victoire de Chelsea contre Everton n’était rien de plus que trois points. Oui, Chelsea a dominé Everton, mais c’est à prévoir. Ironiquement, le match nul contre les Spurs est de loin la performance la plus impressionnante de Chelsea cette saison. Le résultat décevant ne devrait pas enlever le fait que Chelsea aurait dû saisir plus que les deux buts qu’il a marqués.

Cependant, Chelsea a-t-il montré ses vraies couleurs face à Leeds ? Raheem Sterling entre dans les bons endroits, mais montre des signes de ce qui s’est passé pendant son séjour à Manchester City en n’étant pas assez clinique. Kalidou Koulibaly, un pilier de ce match contre les Spurs, a concédé une paire de cartons jaunes à expulser après que Chelsea ait déjà traîné 3-0 contre Leeds.

Il pourrait s’agir de douleurs de croissance lorsque l’unité se gélifie. Ce fut le cas contre les Spurs lors de la deuxième journée. L’équipe de Thomas Tuchel semblait en sécurité. Reece James et Ruben Loftus-Cheek ont ​​fait des démonstrations éblouissantes dans ce match, tout comme Marc Cucurella, qui a frappé le sol en courant.

Le prochain match de Chelsea est maintenant contre Leicester City. Arsenal a déjà fait ses preuves face aux Foxes, les Bleus doivent faire de même pour suivre leur duo de rivaux londoniens.

Avancer

Tottenham a fourni beaucoup d’optimisme pour terminer dans le top quatre ou mieux lors de ce premier match contre Southampton. Les Spurs avaient un manager de haut niveau qui entraînait les joueurs de son choix. En fait, on s’attendait à ce que l’Italien puisse mener une autre équipe de Premier League au titre, comme il l’a fait avec Chelsea en 2017. Cela pourrait être une réaction prématurée à la saison, mais les Spurs s’en moqueront.

Il n’en reste pas moins que Tottenham de Daniel Levy doit retrouver l’énergie qui existait lors de la première journée et la conserver d’une manière ou d’une autre pendant une période prolongée. Arsenal semble intouchable compte tenu de ses trois premiers matchs, et Chelsea a fourni à Tottenham tout ce qu’il peut gérer et plus encore. Cela rend la lutte pour les quatre premiers plus intéressante. De plus, Liverpool pourrait se glisser dans cette conversation s’il ne trouve pas sa place.

Les trois prochains matchs des Spurs devraient rapporter entre sept et neuf points. Nottingham Forest, West Ham et Fulham sont les adversaires. Après cela, les Spurs font face à des batailles majeures contre Manchester City, un Leicester décevant et cette confrontation très importante avec Arsenal dès le début.

PHOTO : Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images