La tâche de Ten Hag : démêler la décennie de désarroi de Man United

Les fans de Manchester United s’habituent désormais à la routine. Au cours des dix années écoulées depuis la retraite de Sir Alex Ferguson, il y a eu des périodes de désespoir, suivies d’espoir, puis de retour au désespoir.

Il n’y a pas si longtemps, l’optimisme régnait autour d’Old Trafford, suscité par la première saison d’Erik ten Hag à la tête de l’équipe, mais cette semaine a été mauvaise, même selon les standards de United. À peine un mois après le début de la nouvelle campagne, Ten Hag doit faire face à une longue liste de blessures, à des accusations d’abus concernant l’ailier Antony et à une rupture publique avec l’attaquant Jadon Sancho.

En arrière-plan, subsistent des critiques sur la manière dont le club a traité le cas Mason Greenwood, ainsi que l’incertitude provoquée par la situation de propriété. Cela fait presque un an que la famille Glazer a annoncé qu’elle pourrait vendre, mais les deux principaux acquéreurs, le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe et l’homme d’affaires qatari Sheikh Jassim, ne savent toujours pas s’ils réussiront un jour.

En plus de tout le reste, les performances sur le terrain ont été décevantes – United a perdu deux de ses quatre premiers matchs – et la prochaine série de matches sera délicate contre Brighton & Hove Albion, le Bayern Munich et Burnley.

Il ne s’agit pas encore de panique, mais la dernière décennie a montré que United avait la capacité de s’effondrer très rapidement. Il suffit de demander à deux des prédécesseurs les plus récents de Ten Hag.

L’équipe de José Mourinho a terminé deuxième de la Premier League et atteint la finale de la FA Cup en 2017-18, mais en décembre, il avait été limogé après une série de mauvais résultats couplés à des troubles dans les vestiaires. C’était une histoire similaire pour Ole Gunnar Solskjaer, dont l’équipe a terminé deuxième et a atteint la finale de la Ligue Europa en 2020-21, mais il était parti en novembre suivant.

Ce qui est crucial pour Ten Hag, c’est qu’il bénéficie toujours du soutien des fans et de la majorité des joueurs, mais la visite de Brighton samedi semble déjà importante. Brighton a battu United deux fois la saison dernière, et ils sont toujours la dernière équipe à l’extérieur à remporter un match de Premier League à Old Trafford après leur victoire 2-1 en août 2022. Entre les deux matches de championnat s’est déroulée une demi-finale serrée de la FA Cup que United a finalement a gagné aux tirs au but après un match nul 0-0 à Wembley, ce qui a suscité beaucoup de nerfs parmi les supporters face à la menace posée par l’équipe de Roberto de Zerbi.

Pour rendre les choses plus difficiles pour Ten Hag, il lui manquera probablement le défenseur central de premier choix Raphaël Varane ainsi que les absents de longue date Luke Shaw et Tyrell Malacia. Mason Mount a raté les deux derniers matches en raison d’une blessure, et la nouvelle recrue Sofyan Amrabat s’est retirée de l’équipe marocaine la semaine dernière en raison d’un problème de dos.

La pression augmentera sur Erik ten Hag si les résultats ne se passent pas bien lors des prochains matchs. GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Antony n’est également pas disponible pendant son congé autorisé afin de répondre aux allégations de mauvais traitements formulées par trois femmes. Il y a également des doutes quant à l’avenir de Sancho après qu’il a choisi d’affronter son manager sur les raisons pour lesquelles il a été licencié pour la défaite contre Arsenal.

Les problèmes de sélection ont atteint un tel point que mardi, United a été contraint de refuser tout intérêt pour Anwar El Ghazi, agent libre après avoir quitté le PSV Eindhoven mais dont on se souvient surtout en Angleterre pour ses passages à Aston Villa et Everton.

Ten Hag a du crédit en banque après avoir terminé troisième et remporté la Coupe Carabao la saison dernière, mais de mauvais résultats contre Brighton et le Bayern augmenteraient la pression avant un voyage difficile pour affronter Burnley sous les projecteurs de Turf Moor.

Le Néerlandais n’est pas du genre à se plaindre de sa main, mais à l’approche de ses 18 mois de travail, il doit parfois se demander pour quoi il s’est engagé. L’ancien entraîneur de l’Ajax, 53 ans, est non seulement confronté à d’énormes attentes dans l’un des plus grands clubs du monde, mais aussi à une décennie de mauvaises décisions – parfaitement résumées par le transfert gratuit d’Eric Bailly à Besiktas la semaine dernière.

Bailly, un défenseur de 30 millions de livres sterling à son arrivée de Villarreal en 2016, a signé un contrat de trois ans en avril 2021, mais entre la rédaction et la sortie, l’international ivoirien n’a fait que 13 apparitions en équipe première. C’est loin d’être une situation isolée.

Marcos Rojo a signé un contrat de trois ans en mars 2018, mais n’a disputé que 17 apparitions avant de partir, d’abord à Estudiantes en prêt, puis à Boca Juniors avec un transfert gratuit en février 2021. Chris Smalling a joué 16 fois entre la signature d’un nouveau contrat de trois ans. contrat en décembre 2018 et rejoindre l’AS Roma – initialement en prêt – en août 2019. Phil Jones a disputé 21 matchs entre la signature d’un contrat de quatre ans en février 2019 et son départ libre en juin.

Au total, United a accordé 13 ans de contrats à quatre joueurs et a obtenu un retour de 67 apparitions. Il n’est pas étonnant que le budget des transferts de cet été ait été autant réduit par les contraintes du fair-play financier, mais cela ne s’arrête pas là.

Donny van de Beek, qui ne vaut pas une place dans l’équipe de 25 joueurs de la Ligue des champions cette saison selon Ten Hag, n’a joué que 90 minutes dans un match de Premier League à trois reprises depuis son arrivée de l’Ajax pour 35 millions de livres sterling en 2020. Harry Maguire est toujours le le défenseur le plus cher du monde après que United l’a signé de Leicester City pour 80 millions de livres sterling en 2019 et il est désormais le quatrième défenseur central du club.

Sancho est la cinquième recrue la plus chère du club avec 73 millions de livres sterling, mais un peu plus de deux ans après être l’un des jeunes joueurs les plus brillants d’Europe au Borussia Dortmund, il fait l’objet d’une offre d’Al Ettifaq et United est prêt à divertir l’Arabie Saoudite. L’approche de la Pro League. Paul Pogba, Romelu Lukaku, Ángel Di María – tous sur la liste des 10 signatures les plus chères de United et tous des désastres absolus.

La liste se rallonge de plus en plus.

C’est au cours de semaines comme celle-ci que l’ampleur de la tâche de Ten Hag à Old Trafford devient évidente. Il essaie de démêler des années de mauvaise gestion au point de pouvoir constituer une équipe capable de se battre pour les trophées que Ferguson remportait régulièrement. À court terme, cependant, il se concentrera sur Brighton et sur l’obtention d’un résultat qui contribuera à stabiliser le navire.

Une fois de plus, les nuages ​​d’orage s’amoncellent.