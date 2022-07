La tâche complexe et parfois controversée de compter jusqu’où va un dollar – Kelowna Capital News

On disait autrefois qu’un centime économisé était un centime gagné, mais la hausse des prix a contribué à faire sortir le centime il y a des années, et avec l’inflation qui dépasse maintenant largement les sept pour cent, elle ronge chaque centime et centime.

Ainsi, bien que l’inflation se produise clairement, saisir avec précision en un seul chiffre tous les divers changements de prix dans l’économie canadienne est beaucoup moins simple.

« C’est un concept très, très difficile à mesurer, en particulier plus ou moins en temps réel », a déclaré Derek Holt, chef des marchés financiers à la Banque Scotia.

Il est important d’obtenir le bon chiffre d’inflation, car beaucoup de choses sont basées sur celui-ci, y compris les décisions de taux de la Banque du Canada et les ajustements au coût de la vie pour les pensions et certains paiements sociaux, en plus d’être largement utilisé comme référence pour les salaires, les loyers et paiements de pension alimentaire pour enfants.

Il y a eu de nombreux changements de méthode pour le rendre plus précis depuis que le gouvernement a commencé à suivre l’inflation en 1914 alors que la guerre en Europe, l’immigration record et la spéculation foncière faisaient grimper les prix, mais les données suscitent toujours une bonne dose de scepticisme.

La Banque du Canada et d’autres ont noté que les Canadiens pensent souvent que l’inflation, telle que mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC), est plus élevée que les données officielles, mais ce ne sont pas seulement les consommateurs moyens qui ont du mal à faire confiance aux chiffres.

Holt a écrit un rapport en décembre sur les « fausses données » que Statistique Canada fournissait pour son taux d’inflation qui est « en proie à des incertitudes », tandis que l’homme d’affaires devenu blogueur Frank Giustra a écrit dans une chronique du Toronto Star en janvier sur les « mathématiques fantastiques » des États-Unis. les données sur l’inflation produites par une agence utilisant «l’obscurcissement délibéré» pour maintenir le nombre à un niveau bas.

La Banque du Canada s’appuie tellement sur les données qu’elle vérifie périodiquement pour essayer d’évaluer par elle-même à quel point le chiffre est précis, et la réponse la plus récente, remontant à près d’une décennie, est que l’IPC surestime probablement l’inflation d’environ 0,5 pour cent.

Les sources de l’erreur potentielle dans la création du nombre indiquent à quel point il est difficile de suivre les augmentations de prix auxquelles le consommateur moyen est confronté.

L’une des principales sources d’erreur est l’effet de substitution, où les consommateurs changent de produit lorsque leur choix normal devient trop cher, par exemple de la surlonge au bœuf haché. L’IPC mesurera toujours à quel point le prix de la surlonge a changé, mais l’acheteur est déjà passé à autre chose.

La liste de plus de 500 biens et services que Statistique Canada suit reste fixe d’un mois à l’autre afin qu’il puisse y avoir une comparaison claire des produits, a déclaré Taylor Mitchell, économiste principal à l’agence fédérale.

“Nous ne faisons que comparer, mois après mois, des produits similaires et nous nous assurons qu’ils sont vraiment similaires.”

Cela comprend la correction des poids et des quantités des produits pour tenir compte de toute contraction, a-t-elle déclaré.

Afin de minimiser le problème de l’évolution des habitudes de consommation, qui ont changé particulièrement rapidement pendant la pandémie, Statistique Canada a décidé de mettre à jour sa liste de produits chaque année. Le changement, qui est entré en vigueur avec la lecture de l’inflation de 7,7% en mai, permet également à l’agence de mettre à jour l’influence de chaque produit sur le nombre global, les choses pour lesquelles les gens dépensent plus ayant un effet plus important.

Statistique Canada avait également l’habitude de recueillir en personne environ la moitié des 93 000 prix qu’il recueille mensuellement, mais la pandémie a contribué à accélérer le passage à l’utilisation des données sur les reçus fournies par les détaillants, ainsi qu’à davantage de prix obtenus en ligne et par téléphone. L’augmentation des données aide l’agence à savoir quels sont les produits les plus populaires, a déclaré Mitchell.

“C’est vraiment l’objectif, identifier les produits que les consommateurs achètent réellement.”

Au fil des ans, cela a signifié supprimer des produits comme les enclumes, le charbon, les fraises en conserve et la location de DVD de la liste (bien que les frais de bowling aient toujours été réduits), tout en ajoutant de l’électricité, des automobiles et du cannabis.

D’autres sources d’erreurs potentielles peuvent être plus difficiles à corriger, telles que la quantité à prendre en compte pour les changements de qualité.

Bien que cela soit compliqué, en particulier pour des choses comme les ordinateurs et les voitures, il existe des moyens établis de le faire, a déclaré Elizabeth Abraham, économiste en chef à la Division des prix à la consommation de Statistique Canada.

«Ce sont les normes qui sont appliquées dans tous les organismes statistiques du monde.»

Mais même avec des normes, il y a place à l’interprétation.

L’une des principales critiques de Holt était que Statistique Canada ne mesurait pas séparément les prix des véhicules d’occasion qui avaient grimpé pendant la pandémie.

À partir de mai, l’agence a commencé à les ajouter, mais Holt a souligné qu’elle utilisait les données de JD Power qui montraient que les prix des voitures d’occasion avaient augmenté d’environ 25 % en mars par rapport à l’année précédente, tandis que Blackbook estimait qu’ils avaient augmenté de 39 %. Statistique Canada a également décidé d’utiliser un âge de voiture plus large que les États-Unis et leur a donné une plus petite influence sur le chiffre global de l’inflation qu’aux États-Unis.

La façon dont Statistique Canada décide comment s’assurer qu’il compare des véhicules d’occasion similaires en termes de qualité reste également une «boîte noire», a déclaré Holt.

“Personne en dehors de l’agence ne peut juger comment ils l’ont fait.”

Le Canada traite également le logement différemment des États-Unis, a-t-il dit, les États-Unis calculant combien un propriétaire devrait dépenser pour louer sa maison, tandis que Statistique Canada essaie de déterminer combien il en coûte pour entretenir une maison.

Parce qu’elle essaie de mesurer la consommation, l’agence ne tient pas compte des augmentations de prix des maisons qui sont considérées comme un investissement, mais elle compte les frais d’intérêt hypothécaires, ainsi que le prix des tubes de calfeutrage en latex.

“Il y aura toujours ces multiples questions sur les différences méthodologiques, même entre les pays dotés de normes fondamentales”, a déclaré Holt.

Mais bien qu’il y aura toujours une marge d’erreur dans la mesure, la perception de l’inflation par les consommateurs pourrait être attribuée à une réponse beaucoup plus simple, à savoir que l’indice des prix à la consommation tente de saisir ce que le Canadien moyen verra, a déclaré Mitchell.

“Les expériences individuelles varieront toujours.”

– Ian Bickis, La Presse Canadienne