La tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE 12,4 '' dévoilée avec 5G, la Galaxy Tab A7 Lite moins chère suit

Le Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G est officiel (pour de vrai cette fois) et se joint à lui, le Galaxy Tab A7 Lite, qui arrive dans les saveurs Wi-Fi et LTE. Le modèle FE obtient la connectivité 5G à la place.

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G

Celui-ci se situe quelque part entre la Tab S7 + (12,4 ”sAMOLED, 120 Hz) et la Tab S7 (11,0” LCD, 120 Hz). Il dispose d’un écran LCD de 12,4 pouces avec 2 560 x 1 600 px (16:10), bien qu’il ne fonctionne qu’à 60 Hz. Au moins, il est livré avec Android 11 avec One UI 3.1 prêt à l’emploi.

En parlant de la boîte, vous trouverez à l’intérieur un S Pen inclus, que vous pouvez utiliser pour prendre des notes et dessiner. Une interface utilisateur prend également en charge le mode DeX, vous pouvez donc obtenir une expérience semblable à celle d’un bureau – le clavier Book Cover peut être utile pour cela, mais n’importe quel clavier et souris Bluetooth le fera également.







Écran LCD de 12,4 po (60 Hz) avec prise en charge du stylet S Pen (le stylet est inclus dans la boîte)

Quoi qu’il en soit, le S7 FE est alimenté par le Snapdragon 750G de milieu de gamme au lieu du chipset S865 des deux autres ardoises. La configuration de base est de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage, il existe également un modèle 6/128 Go. Dans tous les cas, vous pouvez étendre le stockage avec jusqu’à 1 To supplémentaire en utilisant l’emplacement microSD.







Le clavier Book Cover en option est idéal pour le chipset DeX • Snapdragon 750G

La tablette dispose d’une batterie de 10 090 mAh, correspondant au S7 +, et prend en charge une charge rapide jusqu’à 45 W. Mais vous devrez fournir votre propre chargeur, vous n’avez qu’un adaptateur 15W dans la boîte. Si vous obtenez un chargeur 45W, 0-100% prendra 90 minutes. Quoi qu’il en soit, la batterie peut supporter 12 heures de navigation Web via Wi-Fi ou 4G (la 5G est probablement plus gourmande en énergie).







Batterie de 10 090 mAh avec prise en charge de 45 W (note: chargeur 15 W dans la boîte) • Connectivité 5G

La tablette dispose d’une connectivité 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 et GPS (pas de NFC). Le port USB-C est câblé pour des vitesses de 3,2 Gen 1. Il n’y a pas de prise casque 3,5 mm, mais vous pouvez utiliser les haut-parleurs stéréo AKG de la tablette avec prise en charge Dolby Atmos.

La tablette dispose d’un appareil photo 8 MP à l’arrière avec mise au point automatique et enregistrement vidéo 4K / 30 fps. Il n’y a pas de came ultra large à l’arrière de ce modèle. À l’avant se trouve une caméra 5 MP (mise au point fixe) qui peut suivre votre visage pendant un appel vidéo pour vous assurer que vous êtes toujours au centre.







Une caméra frontale de 5 MP qui peut vous suivre partout • Haut-parleurs AKG stéréo avec Dolby Atmos

Le Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G sera disponible en Europe sur Samsung.com, ci-dessous les prix. Notez que la version en Russie n’a que la connectivité LTE activée (mais semble être la même tablette).

Enfin, voici une infographie intéressante sur la tablette Galaxy Tab S7 FE:





Infographie du Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Le Samsung Galaxy Tab A7 Lite sera disponible en Wi-Fi uniquement et en versions 4G. Dans les deux cas, vous recherchez une tablette à la fois plus petite et moins chère que la Galaxy Tab A7 10.4 (2020).

Le Lite a un écran LCD de 8,7 pouces avec une résolution de 1 340 x 800 px (15: 9). La coque arrière est en métal, mais l’ardoise est encore assez légère avec 366g et mesure 8,0 mm d’épaisseur (notez que la version LTE pèse quelques grammes de plus).

Ce modèle est alimenté par un chipset Helio P22T (MT8768T), qui a huit cœurs Cortex-A53 et un GPU PowerVR GE8320. La configuration de base dispose de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage, mais vous pouvez obtenir une unité de 4/64 Go si cela vous semble trop exigu. Dans les deux cas, l’ardoise prend en charge les cartes microSD jusqu’à 1 To.







Écran LCD de 8,7 pouces sur la Galaxy Tab A7 Lite

La tablette dispose d’une batterie de 5100 mAh. Il peut être chargé via USB-C à 15 W, bien que vous n’en ayez pas inclus dans la boîte. Notez également que le port USB-C est câblé uniquement pour les vitesses 2.0, vous ne sortez donc pas d’affichage (donc pas de mode DeX).

Les versions Wi-Fi et 4G de la Tab A7 Lite disposent du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.0 et du GPS (encore une fois, pas de NFC). Bien qu’ils ne soient pas de marque AKG, l’ardoise dispose également de haut-parleurs stéréo avec prise en charge Dolby Atmos. Et celui-ci a une prise casque 3,5 mm. L’appareil photo 8 MP à l’arrière a une mise au point automatique, mais le chipset ne peut pas suivre le 4K, il plafonne donc à 1080p / 30 fps. La caméra frontale a une résolution de 2 MP (mise au point fixe), mais devrait toujours être suffisante pour les appels vidéo.







Caméra arrière 8 MP (AF, 1080p / 30) et 2 MP avant (FF) • Haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

La Samsung Galaxy Tab A7 Lite sera disponible en Europe sur Samsung.com à partir de la mi-juin. Notez que tous les pays n’obtiennent pas la version LTE, prix ci-dessous:

Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wifi LTE Disponible depuis Samsung Royaume-Uni 150 £ 180 £ 18 juin Samsung Allemagne 170 € 200 € 18 juin Samsung Espagne 170 € – 28 mai Samsung France 16 juin Samsung Pays-Bas 160 € 18 juin Samsung Russie 13 000 RUB 17 000 RUB 10 juin

La source