LA TABLETTE ROBUSTE SUPER PUISSANTE DU MONDE OUKITEL RT2 MAINTENANT DISPONIBLE AU PRIX LE PLUS BAS

Le leader mondial du marché des appareils robustes et des batteries puissantes, OUKITEL, a finalement annoncé que la tablette robuste RT2 avec la plus grande batterie au monde, l’ultra-résistance et d’autres fonctionnalités mortelles est disponible le 19 septembre (PST), et offre jusqu’à 50 % de réduction pendant sa période de première mondiale.

Capacité de batterie super longue durée de 20 000 mAh

Le modèle RT2 est équipé d’une batterie d’une capacité record de 20 000 mAh, grâce à laquelle il peut durer jusqu’à 4-5 semaines en mode veille et jusqu’à 6-7 jours en utilisation active maximum. De plus, la tablette prend en charge une charge rapide de 33 W et se recharge complètement en 4,5 heures. La tablette RT2 est conçue pour les utilisateurs qui ont besoin d’un appareil robuste, fiable et fonctionnel. Il est conforme aux normes IP68, IP69K et aux normes militaires MIL-STD-810H pour la résistance aux éclaboussures, au sable et à la poussière, à une chute d’environ 1,5 m et à un fonctionnement à haute et basse température.

Écran FHD+ de 10,1 pouces et performances solides

La tablette est équipée d’un écran FHD+ de 10,1″ qui peut reconnaître les touches lorsque vous portez des gants et afficher clairement les informations en plein soleil. La fonction d’identification faciale vous aidera à déverrouiller rapidement et facilement l’appareil.

OUKITEL RT2 Rugged fonctionne sur le système d’exploitation Android 12. Lisse et un fonctionnement rapide est assuré par le processeur octa-core MediaTek MT8788.La tablette dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de ROM.Le stockage peut être facilement étendu avec une carte microSD de 1 To maximum.

Communication à distance n’importe où

L’appareil possède les caméras principales et frontales avec une résolution de 16MP. Celui à l’arrière du RT2 prend toutes les photos et vidéos avec une clarté éclatante et numérise les documents à l’aise, et la caméra frontale est facile à prendre un selfie ou un appel vidéo. La tablette OUKITEL RT2 dispose d’un ensemble de modules sans fil – Dual 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS. Cet appareil brutal permet une bonne communication aussi bien en mode téléphone que lors de la navigation sur les sites et de la communication sur les réseaux sociaux.

La portée de l’appareil est assez large: il s’agit d’une longue randonnée, d’une expédition scientifique et de sports extrêmes, et ne fonctionne que dans des conditions difficiles et dangereuses pour des appareils ordinaires. Ne manquez pas votre chance d’obtenir cette tablette robuste pour votre prochaine aventure en plein air maintenant. La tablette durcie OUKITEL RT2 est disponible sur AliExpress uniquement au prix de 239,99 $ dans un délai limité (du 19 septembre au 23 septembre).