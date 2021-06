La tablette Realme arrive alors que le CMO interroge Internet sur son nom

Plus tôt dans la journée, Realme a dévoilé son premier ordinateur portable et maintenant le directeur marketing de la marque – Francis Wong est allé de l’avant et a révélé qu’il serait rejoint par une tablette Realme. Wong a publié un sondage sur son compte Twitter pour vous permettre de voter sur le nom de l’ardoise avec deux options disponibles – Realme Pad et Realme Tab.

Lequel est votre choix ?✍️ – Francis FutureX (@FrancisRealme) 9 juin 2021

Au moment de la rédaction, cet article Realme Tab détient un léger avantage avec 50,3% de tous les votes contre 49,7% pour le Realme Pad avec 20 heures restantes pour voter. Il y a beaucoup d’inconnues à ce stade concernant la tablette, nous ne pouvons donc pas vraiment vous donner de détails. Il fonctionnera probablement sur Android et pourrait faire partie de la nouvelle sous-marque Dizo.

