La tablette Pixel voit sa première grande remise

Pour la première fois depuis son lancement en juin, la tablette Google Pixel bénéficie d’une remise importante. En fonction de la quantité de stockage dont vous avez besoin, vous pouvez économiser jusqu’à 80 $ sur le concentrateur de maison intelligente pour tablette de Google.

Initialement au prix de 499 $ pour 128 Go de stockage ou 599 $ pour 256 Go de stockage, la tablette Pixel a été réduite à 439 $ et 519 $, respectivement. Ce sont des remises de 60 $ et 80 $ qui ramènent vraiment la tablette Pixel à un prix auquel elle aurait probablement dû commencer.

En guise de récapitulation, Google a publié la tablette Pixel en tant qu’appareil combiné étrange censé prendre en charge votre maison intelligente comme le pourrait un Nest Hub Max, mais il se double ensuite d’une tablette autonome si vous le souhaitez. C’est un appareil multi-usage qui fonctionne de manière si maladroite qu’une remise a été nécessaire. Je dis cela parce que ce n’est pas très bon en tant que hub domestique intelligent et c’est aussi une tablette assez moyenne.

Étant donné que Google ne vend pas la tablette seule et vous offre à la place la station d’accueil avec haut-parleur, j’imagine que c’est pourquoi nous avons atteint un prix de départ de 499 $. Cependant, la tablette Pixel devrait vraiment commencer autour de cette barre des 400 $, comme nous le voyons avec cette première remise.

Tous les détaillants qui vendent la nouvelle tablette de Google semblent bénéficier de la réduction, alors choisissez votre favori ci-dessous.

Liens vers les offres relatives aux tablettes Pixel: