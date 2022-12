La tablette Pixel de Google fuit sur Facebook Marketplace

La tablette Google Pixel pourrait enfin arriver aux acheteurs, ou au moins à l’un d’entre eux. Il a fait son chemin vers Facebook Marketplace aux États-Unis avec la station d’accueil des haut-parleurs. Le prix du combo est de 400 $, mais nous ne devrions pas le prendre comme officiel.







Google Pixel Tablet 2023 sur Facebook Marketplace

Google a taquiné la tablette Pixel en mai et nous a ensuite donné un peu plus d’informations lors de l’événement Pixel 7. Nous avons eu plus de détails en octobre. mais depuis lors, il n’y a pas vraiment eu de nouvelles de Pixel Tablet.

Les images de la liste rouge montrent la tablette à l’état sauvage ainsi que le Pixel Launcher sous forme de tablette. Cela semble être la vraie affaire car le fond d’écran s’apparente à la collection Feathers de la série Pixel 7.

En termes de spécifications, la tablette dispose de 256 Go de stockage, probablement avec 6 Go ou 8 Go de RAM, et une puce Tensor (première ou deuxième génération). La batterie de l'appareil est à 70% et affiche une estimation de 16 heures.









Tablette Google Pixel

Quant à la station d'accueil pour haut-parleurs de charge, elle transformera la tablette Pixel en un Nest Hub à grand écran (comme le Nest Hub Max). La tablette s'accroche à la station d'accueil et devient un assistant Google toujours actif et toujours à l'écoute. Le dock "transforme votre tablette de quelque chose qui se trouve dans votre tiroir en une partie intégrante de votre vie", comme l'a dit Google lui-même.









Station d’accueil pour tablette Google Pixel

Il ne reste plus qu’à Google de dévoiler la Pixel Tablet.

