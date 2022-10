La tablette Pixel de Google aura une station d’accueil pour haut-parleurs, la transformant en un écran intelligent

Google a finalement officialisé le Pixel 7, le Pixel 7 Pro et la Pixel Watch aujourd’hui, mais il y avait un autre produit qu’il avait initialement taquiné en même temps que tout cela en mai : la tablette Pixel. Comme révélé à l’époque, cela n’arrivera qu’en 2023, mais aujourd’hui, la société a heureusement décidé de partager quelques détails supplémentaires à ce sujet.

La tablette Pixel aura une “station d’accueil pour haut-parleur de charge” (nous supposons qu’elle est facultative). cela le rendra essentiellement semblable à un écran intelligent lorsqu’il est ancré, car l’assistant Google sera toujours à l’écoute et vous pourrez l’utiliser en mode mains libres, et bien sûr, il vous permettra également de contrôler les appareils domestiques intelligents.

Le dock “transforme votre tablette de quelque chose qui se trouve dans votre tiroir en une partie intégrante de votre vie”, selon Google. Les recherches ont montré que les tablettes sont généralement à la maison, mais elles ne sont utiles que pendant une petite partie de la journée, et le reste du temps, elles “se sentent déplacées”, “cachées dans un tiroir, égarées, présentant un risque de trébuchement , ou tout simplement à court de batterie”. La station d’accueil devrait résoudre tous ces problèmes et éventuellement vous faire économiser de l’argent, car elle pourrait très facilement remplacer un haut-parleur intelligent ou un écran intelligent.

La tablette Pixel “est conçue avec des matériaux et des finitions haut de gamme, ainsi que des coins lisses et arrondis qui en font un élément incontournable de la famille Pixel”, poursuit la société. Cette finition est « nanocéramique premium », au cas où vous vous poseriez la question, et selon Google, elle est à la fois belle et confortable à tenir.

Vous devez également vous attendre à un “affichage magnifique” et à toute la puissance du chipset Tensor G2 – tout comme dans le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Il n’y a donc pas deux façons à ce sujet, la tablette Pixel est destinée à être un appareil haut de gamme.

