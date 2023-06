La tablette Pixel comme caméra Nest ? Non.

Certaines personnes nous ont demandé après notre première rédaction hier des choses que vous devriez d’abord savoir et faire avec la tablette Pixel, nous voulions donc clarifier les choses ici – Non, la tablette Pixel ne peut pas agir comme une Nest Cam de la manière que le Nest Hub Max peut. En fait, les appareils photo de la tablette Pixel sont aussi basiques que possible, comme n’importe quelle tablette économique.

Pour ceux qui ne connaissent pas le Nest Hub Max, il dispose d’une caméra intégrée de 6,5 MP avec un champ de vision de 127 degrés. Bien qu’il ne s’agisse pas de la caméra la plus haute résolution du marché, sa meilleure caractéristique est le fait qu’elle peut être utilisée comme caméra de sécurité Nest Cam. Si vous en avez un dans un bureau, un salon ou une cuisine, vous pouvez l’utiliser pour garder un œil sur votre maison lorsque vous n’êtes pas là. Il vous enverra des notifications s’il détecte un mouvement ou un son et tout.

En plus des éléments de sécurité, la Nest Cam intégrée sur le Nest Hub Max peut prendre des gestes rapides qui vous permettent de contrôler le volume ou les chansons sans avoir besoin de toucher l’appareil (idéal pour la cuisine !) et de faire correspondre les visages dans votre maison. pour afficher leurs flux d’informations personnelles.

La tablette Google Pixel ne fait rien de tout cela. Rien de cela. Bien que la tablette Pixel dispose de caméras avant et arrière de 8 mégapixels, les fonctions liées à la sécurité non plus. Ces caméras sont là pour prendre des photos ou prendre des appels vidéo et c’est à peu près tout.

Si vous voulez voir une comparaison, juste des paramètres que vous avez pour les deux appareils dans l’application Google Home, l’image ci-dessous vous montrera à quel point ils diffèrent. La liste des paramètres de la tablette Pixel est minuscule et offre très peu. Cependant, un tas de paramètres sont contrôlés à partir de la page du mode Hub des paramètres de la tablette et d’autres pages de paramètres Android standard, ce n’est donc pas la représentation complète de celui-ci. Le gros manque est cette option Nest Cam, évidemment.

Je n’utilise que quelques jours la tablette Pixel et je peux vous dire maintenant que j’ai déjà formé des opinions sur cet appareil et sur ce que Google a fait de bien et de mal. Nous garderons cela pour plus tard, car c’était juste pour confirmer que la tablette Pixel ne dispose pas de la fonctionnalité Nest Cam. Nous le savions déjà, mais nous souhaitons confirmer davantage la fonctionnalité manquante.

Pour ceux qui envisagent la tablette Pixel en remplacement d’un Nest Hub Max, je ne suis pas sûr que ce serait un remplacement approprié, sauf si vous avez vraiment besoin d’une tablette à petit budget qui peut également se déplacer avec vous dans la maison.