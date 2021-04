L’espace de la tablette Android est en mauvais état. Outre quelques tablettes de marque Galaxy de Samsung, il est pratiquement inexistant. C’est comme ça depuis des années, et à mon avis, la dernière fois que nous avons eu une tablette Android passionnante remonte à près de dix ans avec le Nexus 7 d’ASUS et de Google. Aucune offense pour le Nexus 9 fabriqué par HTC, mais ce n’était pas génial. Il y avait quelque chose de vraiment spécial à propos de cette petite tablette Nexus de 7 pouces de 2013, un appareil que je souhaite redémarrer dans un nouveau Pixel 7 tablette.

Le timing semble bon, compte tenu des changements qui viennent d’être repérés dans Developer Preview 3 pour Android 12. Comme nous l’avons vu, Google retravaille certaines parties de l’interface utilisateur pour mieux s’adapter aux tablettes, donc à mon avis, nous avons besoin de nouvelles tablettes Android passionnantes pour profiter de cet élan.

À l’époque où les gens volaient dans des avions, le Nexus 7 était absolument de la taille idéale pour regarder des films et jouer à des jeux, avec des appareils plus gros un peu trop encombrants pour ce réglage parfois. Le Nexus 7 peut facilement se glisser dans et hors d’un sac, ce qui en fait le compagnon de voyage idéal. Si Google pouvait recréer cette expérience, mais avec des spécifications et du matériel mis à jour, je sais que j’en attraperais un. Même si je ne voyage plus, cela ne me dérangerait pas d’avoir une tablette en direct sur ma table basse.

Le seul vrai problème que je pourrais prévoir avec Google essayant de vendre des tablettes est le manque d’applications conçues spécifiquement pour eux sur Android. Même lorsque les tablettes faisaient fureur et que tous les OEM les fabriquaient, elles n’ont jamais vraiment reçu beaucoup de contenu de qualité. Par exemple, il semble y avoir beaucoup d’expériences améliorées pour les iPad, où les tablettes Android n’ont jamais reçu de traitement spécial. Ils n’étaient qu’un écran plus grand. De nos jours, je ne suis pas sûr que nous ayons besoin d’applications et de jeux adaptés aux tablettes. Nous devons simplement nous assurer que les choses existantes que nous avons ont une belle apparence sur des écrans plus grands. Totalement faisable, j’imagine.

Faites en sorte que cela se produise, Google.